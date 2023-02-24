Зеленский не исключает нападения РФ на другую европейскую страну: Путину нужно показывать победы, успеха в Украине не будет

Президент Владимир Зеленский не исключает, что Россия может напасть на другую европейскую страну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.

"К сожалению, да, я считаю, что это возможно. И это может произойти. Почему? Я могу объяснить. Президенту Путину нужно показывать успех и победы. Успеха на поле боя в Украине не произойдет. Массированного реванша не получится. По крайней мере, мы будем бороться. Мы будем бороться". И если будут поставки (оружия и боеприпасов. – Ред.), мы будем сильнее", – сказал он.

