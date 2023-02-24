РУС
Зеленский не исключает нападения РФ на другую европейскую страну: Путину нужно показывать победы, успеха в Украине не будет

путін

Президент Владимир Зеленский не исключает, что Россия может напасть на другую европейскую страну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.

"К сожалению, да, я считаю, что это возможно. И это может произойти. Почему? Я могу объяснить. Президенту Путину нужно показывать успех и победы. Успеха на поле боя в Украине не произойдет. Массированного реванша не получится. По крайней мере, мы будем бороться. Мы будем бороться". И если будут поставки (оружия и боеприпасов. – Ред.), мы будем сильнее", – сказал он.

Топ комментарии
+15
****** , клоун который призывал всех к шашлыкам на кануне вторжения в свою страну , предупреждает другие страны о нападении , .............********** , этот 95 квартал ни когда не закончится !!!!!! но идиотам нравится .
показать весь комментарий
24.02.2023 19:30 Ответить
+9
Стратєх.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:25 Ответить
+8
Найвеличніша еллочка-людоєдка ще хрипить та гундосить? Телевізор можна не вмикать?
показать весь комментарий
24.02.2023 19:25 Ответить
То що Путлер захопив пів країни для Зелі не успіх. Києв після всього він не захопив !
показать весь комментарий
24.02.2023 19:26 Ответить
ну не пів країни, не перебільшуйте !!!



те що зевлада не готувалася до війни чиста правда !!! воно, разом зі своєю зеленою бандою запроданців, готувалося бути гауляйтером окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!

https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png

https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/789810c405932bcd10af5116e434a7a3058851dffda6d475ca54ae4fd8cc3665.jpg
показать весь комментарий
24.02.2023 19:33 Ответить
Всего то 5 Швейцарий.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:34 Ответить
рахуйте Монаками чи Люксембургами, а ще краще Ватіканами - більше вийде ...
показать весь комментарий
24.02.2023 19:40 Ответить
Будет гнать коптящего Кузю в Ватикан за долгом.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:50 Ответить
питання-провокатор для упоротих? Залужний-наш президент?
показать весь комментарий
24.02.2023 19:26 Ответить
ніт..міністр, командуючий, генералісімус - да, президент - ні
і бубочка не президент
показать весь комментарий
24.02.2023 20:04 Ответить
А в іншій Европейській країні *уйло ще більших пи**лєй отримає!
показать весь комментарий
24.02.2023 19:29 Ответить
Молдова напряглась , а больше как бы и не на кого
показать весь комментарий
24.02.2023 19:32 Ответить
Монголия?
показать весь комментарий
24.02.2023 19:33 Ответить
Монголия не в Европе тут речь о европейских странах , а так выбор есть Армения , Казахстан да практически вся средняя Азия
показать весь комментарий
24.02.2023 19:37 Ответить
Казахстан и Средняя Азия не Европа. Армения почти Беларусь - там уже нечего завоевать. Молдова за Украиной, которую уже год за три дня берёт. Почти все остальные страны - НАТО. Остаётся только Грузия.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:49 Ответить
ты внимательно читал мой пост ? я написал то же самое , а по поводу Грузии я сейчас дико сомневаюсь - при таком лояльном отношении грузинского правительства к мордору я сомневаюсь , у меня уже начало складываться впечатление что они ближе сейчас к таежному союзу чем к ЕС а по поводу есть что завоевывать или нет для ***** это сейчас не главное ему главное сейчас показать победу
показать весь комментарий
24.02.2023 21:37 Ответить
В связи с отсутствием других побед ***** может додуматься сделать апгреид Грузии до уровня Беларуси. А что, пипл в глубинке схавает и ещё беглецов от чмобилизации удастся вернуть.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:20 Ответить
вот честно хрен его знает что у этого мудака в голове - все может быть
показать весь комментарий
24.02.2023 23:22 Ответить
Сомнительно. Через пару месяцев выйдет статистка по ввп за 4 квартал 22 года и 1 квартал 23 года. Там у Грузии чуть ли не 100% рост. Нафиг им не упрелось куда то теперь лезть. Некогда, сидят, считают купоны. Им еще и путин за это за ухом почешет, не станет давить на старые раны и не будет присоединять Абхазии.
показать весь комментарий
24.02.2023 23:00 Ответить
Північна Корея ще. Ин почав чесати сраку...
показать весь комментарий
24.02.2023 20:05 Ответить
Після того як Україна ху.лу наваляє він може хіба на воронєж напасти.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:33 Ответить
Нападу на іншу країну не буде по декільком причинам.
Перше. Путін завжди був здвинутий на Україні. І тільки на Україні. Україна - це завжди була його біль. Інші країни його і близько так не цікавлять.
Друге. Нападати вже нема на кого. "Інші країни" всі або в НАТО, або вже васали в ОДКБ. У Фінляндії йому ловити точно нічого. По суті, залишилась лише Грузія. Але нашо вона йому всралась, вони і так багато в чому співають під дудку Кремля.
Третє. В Україні у Путіна йде важка і багато в чому провальна війна і він точно не буде розпиляти сили на інші фронти а все зосередить лише на Україні.

Навіть якби Путіну вдалося захопити Україну, я на 100% впевнений, що нікуди ні на яку Європу він далі не пішов би. Чому? Дивись пункти 1 і 2.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:40 Ответить
Чому ви так впевнені? Виведе війська з України, там ще багато чмобіків залишиться, і для підтримки вяличия стада нападе на Північну Корею.
Ось вам і перемога і приросли землями та рабами.
І фуйло спасає недоімперію на деякий час.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:09 Ответить
Одне питання тільки. Навіщо?
показать весь комментарий
24.02.2023 20:13 Ответить
Тримай сфінктер! Тримай, контролюй! ...
Не втримав...
показать весь комментарий
24.02.2023 19:57 Ответить
немчура молчит за свои земли которые присвоил савок в 1946 году и ***** молчит почему...
показать весь комментарий
24.02.2023 20:04 Ответить
все ясно - буде тіпа ( по тєліку) відбивання бєлорусі у нато
показать весь комментарий
24.02.2023 20:05 Ответить
Ні, щоб закликати інші країни готуватися до шашликів, так нагнітає!
Але ж в інших країнах не буданівська розвідка - там люди виконують свою роботу, а не плещуть язиками!
показать весь комментарий
24.02.2023 20:07 Ответить
У Путіна є плани захопити пів Європи, скільки, стільки вийде. Він планував і заморозити Європу, і завалити її біженцями. Європейців він вважає зманіженими і боязливими, тому воювати вони не зможуть, на його думку. Він не тільки планує завалити Європу російськими трупами, але й воювати гібридно, робити перевороти. Він попереджав про це, коли казав, що відтворить Російську Імперію в кордонах її найбільшої величини, тобто тоді, коли Російській імперії належала Польща та Фінляндія. Він же цих своїх намірів і не приховував, і оце все казав у Валдайському клубі. Мені дивно було, що ніхто на Заході не звернув на це уваги. Може у діда справді криша поїхала від манії величі? Тим не менш - він диктатор Росії, і може й справді напасти на Європу. Тому європейцям треба було звертати увагу на те, що морозить цей дід.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:31 Ответить
ну ви полохливий)
показать весь комментарий
24.02.2023 21:31 Ответить
 
 