Зеленский не исключает нападения РФ на другую европейскую страну: Путину нужно показывать победы, успеха в Украине не будет
Президент Владимир Зеленский не исключает, что Россия может напасть на другую европейскую страну.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.
"К сожалению, да, я считаю, что это возможно. И это может произойти. Почему? Я могу объяснить. Президенту Путину нужно показывать успех и победы. Успеха на поле боя в Украине не произойдет. Массированного реванша не получится. По крайней мере, мы будем бороться. Мы будем бороться". И если будут поставки (оружия и боеприпасов. – Ред.), мы будем сильнее", – сказал он.
те що зевлада не готувалася до війни чиста правда !!! воно, разом зі своєю зеленою бандою запроданців, готувалося бути гауляйтером окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!
і бубочка не президент
Перше. Путін завжди був здвинутий на Україні. І тільки на Україні. Україна - це завжди була його біль. Інші країни його і близько так не цікавлять.
Друге. Нападати вже нема на кого. "Інші країни" всі або в НАТО, або вже васали в ОДКБ. У Фінляндії йому ловити точно нічого. По суті, залишилась лише Грузія. Але нашо вона йому всралась, вони і так багато в чому співають під дудку Кремля.
Третє. В Україні у Путіна йде важка і багато в чому провальна війна і він точно не буде розпиляти сили на інші фронти а все зосередить лише на Україні.
Навіть якби Путіну вдалося захопити Україну, я на 100% впевнений, що нікуди ні на яку Європу він далі не пішов би. Чому? Дивись пункти 1 і 2.
Ось вам і перемога і приросли землями та рабами.
І фуйло спасає недоімперію на деякий час.
Не втримав...
Але ж в інших країнах не буданівська розвідка - там люди виконують свою роботу, а не плещуть язиками!