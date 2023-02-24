Зеленський не виключає нападу РФ на іншу європейську країну: Путіну потрібно показувати перемоги, успіху в Україні не буде

Президент Володимир Зеленський не виключає, що Росія може напасти на іншу європейську країну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції.

"На жаль, так, я вважаю, що це можливо. І це може статися. Чому? Я можу пояснити. Президенту Путіну потрібно показувати успіх та перемоги. Успіху на полі бою в Україні не відбудеться. Масованого реваншу не вийде. Принаймні ми боротимемося. І якщо будуть поставки (зброї та боєприпасів. - Ред.), ми будемо сильнішими", - сказав він.

