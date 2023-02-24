УКР
Зеленський не виключає нападу РФ на іншу європейську країну: Путіну потрібно показувати перемоги, успіху в Україні не буде

путін

Президент Володимир Зеленський не виключає, що Росія може напасти на іншу європейську країну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції.

"На жаль, так, я вважаю, що це можливо. І це може статися. Чому? Я можу пояснити. Президенту Путіну потрібно показувати успіх та перемоги. Успіху на полі бою в Україні не відбудеться. Масованого реваншу не вийде. Принаймні ми боротимемося. І якщо будуть поставки (зброї та боєприпасів. - Ред.), ми будемо сильнішими", - сказав він.

Європа (1958) Зеленський Володимир (25153) путін володимир (24601) росія (67242)
Топ коментарі
+15
****** , клоун который призывал всех к шашлыкам на кануне вторжения в свою страну , предупреждает другие страны о нападении , .............********** , этот 95 квартал ни когда не закончится !!!!!! но идиотам нравится .
показати весь коментар
24.02.2023 19:30 Відповісти
+9
Стратєх.
показати весь коментар
24.02.2023 19:25 Відповісти
+8
Найвеличніша еллочка-людоєдка ще хрипить та гундосить? Телевізор можна не вмикать?
показати весь коментар
24.02.2023 19:25 Відповісти
То що Путлер захопив пів країни для Зелі не успіх. Києв після всього він не захопив !
показати весь коментар
24.02.2023 19:26 Відповісти
ну не пів країни, не перебільшуйте !!!



те що зевлада не готувалася до війни чиста правда !!! воно, разом зі своєю зеленою бандою запроданців, готувалося бути гауляйтером окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!

https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png

https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/789810c405932bcd10af5116e434a7a3058851dffda6d475ca54ae4fd8cc3665.jpg
показати весь коментар
24.02.2023 19:33 Відповісти
Всего то 5 Швейцарий.
показати весь коментар
24.02.2023 19:34 Відповісти
рахуйте Монаками чи Люксембургами, а ще краще Ватіканами - більше вийде ...
показати весь коментар
24.02.2023 19:40 Відповісти
Будет гнать коптящего Кузю в Ватикан за долгом.
показати весь коментар
24.02.2023 19:50 Відповісти
питання-провокатор для упоротих? Залужний-наш президент?
показати весь коментар
24.02.2023 19:26 Відповісти
ніт..міністр, командуючий, генералісімус - да, президент - ні
і бубочка не президент
показати весь коментар
24.02.2023 20:04 Відповісти
А в іншій Европейській країні *уйло ще більших пи**лєй отримає!
показати весь коментар
24.02.2023 19:29 Відповісти
Молдова напряглась , а больше как бы и не на кого
показати весь коментар
24.02.2023 19:32 Відповісти
Монголия?
показати весь коментар
24.02.2023 19:33 Відповісти
Монголия не в Европе тут речь о европейских странах , а так выбор есть Армения , Казахстан да практически вся средняя Азия
показати весь коментар
24.02.2023 19:37 Відповісти
Казахстан и Средняя Азия не Европа. Армения почти Беларусь - там уже нечего завоевать. Молдова за Украиной, которую уже год за три дня берёт. Почти все остальные страны - НАТО. Остаётся только Грузия.
показати весь коментар
24.02.2023 19:49 Відповісти
ты внимательно читал мой пост ? я написал то же самое , а по поводу Грузии я сейчас дико сомневаюсь - при таком лояльном отношении грузинского правительства к мордору я сомневаюсь , у меня уже начало складываться впечатление что они ближе сейчас к таежному союзу чем к ЕС а по поводу есть что завоевывать или нет для ***** это сейчас не главное ему главное сейчас показать победу
показати весь коментар
24.02.2023 21:37 Відповісти
В связи с отсутствием других побед ***** может додуматься сделать апгреид Грузии до уровня Беларуси. А что, пипл в глубинке схавает и ещё беглецов от чмобилизации удастся вернуть.
показати весь коментар
24.02.2023 22:20 Відповісти
вот честно хрен его знает что у этого мудака в голове - все может быть
показати весь коментар
24.02.2023 23:22 Відповісти
Сомнительно. Через пару месяцев выйдет статистка по ввп за 4 квартал 22 года и 1 квартал 23 года. Там у Грузии чуть ли не 100% рост. Нафиг им не упрелось куда то теперь лезть. Некогда, сидят, считают купоны. Им еще и путин за это за ухом почешет, не станет давить на старые раны и не будет присоединять Абхазии.
показати весь коментар
24.02.2023 23:00 Відповісти
Північна Корея ще. Ин почав чесати сраку...
показати весь коментар
24.02.2023 20:05 Відповісти
Після того як Україна ху.лу наваляє він може хіба на воронєж напасти.
показати весь коментар
24.02.2023 19:33 Відповісти
Нападу на іншу країну не буде по декільком причинам.
Перше. Путін завжди був здвинутий на Україні. І тільки на Україні. Україна - це завжди була його біль. Інші країни його і близько так не цікавлять.
Друге. Нападати вже нема на кого. "Інші країни" всі або в НАТО, або вже васали в ОДКБ. У Фінляндії йому ловити точно нічого. По суті, залишилась лише Грузія. Але нашо вона йому всралась, вони і так багато в чому співають під дудку Кремля.
Третє. В Україні у Путіна йде важка і багато в чому провальна війна і він точно не буде розпиляти сили на інші фронти а все зосередить лише на Україні.

Навіть якби Путіну вдалося захопити Україну, я на 100% впевнений, що нікуди ні на яку Європу він далі не пішов би. Чому? Дивись пункти 1 і 2.
показати весь коментар
24.02.2023 19:40 Відповісти
Чому ви так впевнені? Виведе війська з України, там ще багато чмобіків залишиться, і для підтримки вяличия стада нападе на Північну Корею.
Ось вам і перемога і приросли землями та рабами.
І фуйло спасає недоімперію на деякий час.
показати весь коментар
24.02.2023 20:09 Відповісти
Одне питання тільки. Навіщо?
показати весь коментар
24.02.2023 20:13 Відповісти
Тримай сфінктер! Тримай, контролюй! ...
Не втримав...
показати весь коментар
24.02.2023 19:57 Відповісти
немчура молчит за свои земли которые присвоил савок в 1946 году и ***** молчит почему...
показати весь коментар
24.02.2023 20:04 Відповісти
все ясно - буде тіпа ( по тєліку) відбивання бєлорусі у нато
показати весь коментар
24.02.2023 20:05 Відповісти
Ні, щоб закликати інші країни готуватися до шашликів, так нагнітає!
Але ж в інших країнах не буданівська розвідка - там люди виконують свою роботу, а не плещуть язиками!
показати весь коментар
24.02.2023 20:07 Відповісти
У Путіна є плани захопити пів Європи, скільки, стільки вийде. Він планував і заморозити Європу, і завалити її біженцями. Європейців він вважає зманіженими і боязливими, тому воювати вони не зможуть, на його думку. Він не тільки планує завалити Європу російськими трупами, але й воювати гібридно, робити перевороти. Він попереджав про це, коли казав, що відтворить Російську Імперію в кордонах її найбільшої величини, тобто тоді, коли Російській імперії належала Польща та Фінляндія. Він же цих своїх намірів і не приховував, і оце все казав у Валдайському клубі. Мені дивно було, що ніхто на Заході не звернув на це уваги. Може у діда справді криша поїхала від манії величі? Тим не менш - він диктатор Росії, і може й справді напасти на Європу. Тому європейцям треба було звертати увагу на те, що морозить цей дід.
показати весь коментар
24.02.2023 20:31 Відповісти
ну ви полохливий)
показати весь коментар
24.02.2023 21:31 Відповісти
 
 