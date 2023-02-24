Зеленський не виключає нападу РФ на іншу європейську країну: Путіну потрібно показувати перемоги, успіху в Україні не буде
Президент Володимир Зеленський не виключає, що Росія може напасти на іншу європейську країну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції.
"На жаль, так, я вважаю, що це можливо. І це може статися. Чому? Я можу пояснити. Президенту Путіну потрібно показувати успіх та перемоги. Успіху на полі бою в Україні не відбудеться. Масованого реваншу не вийде. Принаймні ми боротимемося. І якщо будуть поставки (зброї та боєприпасів. - Ред.), ми будемо сильнішими", - сказав він.
Топ коментарі
+15 Валерий Викторович #551514
показати весь коментар24.02.2023 19:30 Відповісти Посилання
+9 5 копійок
показати весь коментар24.02.2023 19:25 Відповісти Посилання
+8 Evgeny N
показати весь коментар24.02.2023 19:25 Відповісти Посилання
те що зевлада не готувалася до війни чиста правда !!! воно, разом зі своєю зеленою бандою запроданців, готувалося бути гауляйтером окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!
і бубочка не президент
Перше. Путін завжди був здвинутий на Україні. І тільки на Україні. Україна - це завжди була його біль. Інші країни його і близько так не цікавлять.
Друге. Нападати вже нема на кого. "Інші країни" всі або в НАТО, або вже васали в ОДКБ. У Фінляндії йому ловити точно нічого. По суті, залишилась лише Грузія. Але нашо вона йому всралась, вони і так багато в чому співають під дудку Кремля.
Третє. В Україні у Путіна йде важка і багато в чому провальна війна і він точно не буде розпиляти сили на інші фронти а все зосередить лише на Україні.
Навіть якби Путіну вдалося захопити Україну, я на 100% впевнений, що нікуди ні на яку Європу він далі не пішов би. Чому? Дивись пункти 1 і 2.
Ось вам і перемога і приросли землями та рабами.
І фуйло спасає недоімперію на деякий час.
Не втримав...
Але ж в інших країнах не буданівська розвідка - там люди виконують свою роботу, а не плещуть язиками!