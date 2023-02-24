Если США не будут поддерживать Украину, они потеряют НАТО, - Зеленский
Если США не будут поддерживать Украину, они лишатся своих лидерских позиций в мире и будут отправлять потом своих военных на войну, которая придет в страны НАТО.
Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Что я могу сказать тому увеличивающемуся проценту американцев? Я могу сказать только одно: если они нас не поймут, если они не будут поддерживать Украину, они потеряют НАТО, они потеряют влияние США, лидерские позиции, которые справедливы, которые есть в мире , и они потеряют государство, поддержку государства, в котором 40 млн человек, в котором миллионы детей. Неужели американские дети другие чем наши? Неужели американцы не любят то же, что мы? Неужели мы так разные? Я уверен, что нет", - сказал президент Украины.
Зеленский добавил, что политические лидеры, поднимающие опасные темы, должны понимать, что люди на них равняются, и нельзя быть таким неосторожным.
"Америка никогда не бросит государства НАТО. Никогда! И если случится так, что Украина не выдержит из-за тех или иных мнений, из-за ослабления той или иной помощи, Россия придет в государства НАТО. Так случится. Они придут в Прибалтику, они зайдут и захватят" Прибалтику. Так случится и тогда США будут отправлять своих сыновей и дочерей на войну – ред так же, как отправляем мы", - предупредил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@MrHimikus
·
https://twitter.com/MrHimikus/status/1629171585067233281 49 мин
Поки Кулеба із Зеленським по черзі носяться то з "гарнтіями" від Сі дзін пиня, то з його мирним планом, СNN на весь світ цитує "збитого льотчика" і саме його мирний план як основний план по відновленню територіальної цілісності України.
Порошенко - ось де справжній Президент.
https://twitter.com/i/status/1629147517970444289
Вова випи води та заспокойся.... ніхто на країну з блоку НАТО не нападе. Кацапи є#ануті нелюди але не самогубці (маю на увазі їх лідерів, кацапорабів ніхто не питатиме, ті їдуть на м'ясо норм.).
айкосикбульбулятор... хотя , мож Вы и правы.
Если бы только Меркель в 2014 г. сказала:"Да нам похер та Украина",то Крым бы сейчас был как Дубаи и большинство так и не узнали бы где Украина вообще находится.
Ну просто ХЕРой!