РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10719 посетителей онлайн
Новости Война
4 370 83

Если США не будут поддерживать Украину, они потеряют НАТО, - Зеленский

зеленський

Если США не будут поддерживать Украину, они лишатся своих лидерских позиций в мире и будут отправлять потом своих военных на войну, которая придет в страны НАТО.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что я могу сказать тому увеличивающемуся проценту американцев? Я могу сказать только одно: если они нас не поймут, если они не будут поддерживать Украину, они потеряют НАТО, они потеряют влияние США, лидерские позиции, которые справедливы, которые есть в мире , и они потеряют государство, поддержку государства, в котором 40 млн человек, в котором миллионы детей. Неужели американские дети другие чем наши? Неужели американцы не любят то же, что мы? Неужели мы так разные? Я уверен, что нет", - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что политические лидеры, поднимающие опасные темы, должны понимать, что люди на них равняются, и нельзя быть таким неосторожным.

"Америка никогда не бросит государства НАТО. Никогда! И если случится так, что Украина не выдержит из-за тех или иных мнений, из-за ослабления той или иной помощи, Россия придет в государства НАТО. Так случится. Они придут в Прибалтику, они зайдут и захватят" Прибалтику. Так случится и тогда США будут отправлять своих сыновей и дочерей на войну – ред так же, как отправляем мы", - предупредил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о переговорах с Путиным: Там не с кем говорить

Зеленский Владимир (21568) НАТО (10255) США (27706)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
Понесло. явный перебор.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:09 Ответить
+32
Це уже не виступ, а вис...ер. Куди несе його.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:10 Ответить
+29
Чем дальше в лес, тем больше дров. Остановите интервью, дурачка понесло.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так ось чому яйця по 17
показать весь комментарий
24.02.2023 20:09 Ответить
Понесло. явный перебор.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:09 Ответить
Це уже не виступ, а вис...ер. Куди несе його.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:10 Ответить
Свадьба в малиновке. Модный танец "у ту степь")
показать весь комментарий
24.02.2023 20:16 Ответить
Ще пара доз "і запляше, ну як коза..спочатку так, потом ось так..адже він плясать мастак"
показать весь комментарий
24.02.2023 20:28 Ответить
вот это вот заявление про США из темы "ты опозоришься, твоя корова опозорится" и чуть новее с посылом "Милли, шевели булками" ну очень нехорошо и некрасиво
показать весь комментарий
24.02.2023 20:33 Ответить
Да дадно.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:06 Ответить
Мда.. к чему такие заявления? Непонятно.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:45 Ответить
А что не так?! Все так!
показать весь комментарий
24.02.2023 21:34 Ответить
Хайпує !
показать весь комментарий
24.02.2023 20:10 Ответить
змушений констатувати що Байден також сьогодні "в ударі" - твітає і твітає
показать весь комментарий
24.02.2023 20:12 Ответить
Сам придумав чи подоляк написав?
показать весь комментарий
24.02.2023 20:11 Ответить
При усій зневазі до спічрайтера Юри Єнакієвського, такі перли може видавати тільки Зеленьський.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:44 Ответить
є ще хламідія,теж "гігант мислі"...
показать весь комментарий
24.02.2023 20:56 Ответить
Всё точно сказал
показать весь комментарий
24.02.2023 20:11 Ответить
Курва, вмикнув фоном а воно там корчить з себе героя , поносить мінскі угоди... А ще воно там великий борець з олігархами і особисто з Порошенком який є власником ТБ каналів...
показать весь комментарий
24.02.2023 20:11 Ответить
Ага, подивився «відповідь» журналістці «5 канал» - я Боневтік, завдяки мені є західна зброя, я…., я…., я…. Пиз*ець..
показать весь комментарий
24.02.2023 20:20 Ответить
Та писець! Я питання і автора не чув, вмикнув лише коли була «відповідь»...
показать весь комментарий
24.02.2023 20:29 Ответить
Головка він від **я!
показать весь комментарий
24.02.2023 20:42 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 20:22 Ответить
Він точно нічого нє употрєбляєт?
показать весь комментарий
24.02.2023 20:35 Ответить
55 мільйонів доларів виділив Фонд Порошенко на потреби ЗСУ. Це за рік. Цікаво, хоч гривню перевели слугинетогонароду
показать весь комментарий
24.02.2023 20:22 Ответить
І не одну!! Тільки не туди й не від себе
показать весь комментарий
24.02.2023 20:30 Ответить
У чому справа, Вова? Ти що, "айкосів" перекурив? ППЦ!!!
показать весь комментарий
24.02.2023 20:11 Ответить
шо воно курва виплітає
показать весь комментарий
24.02.2023 20:12 Ответить
Астанавите его красноречие кто-нибудь, пока Байдена кондратий не хватил.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:12 Ответить
Пора вже прес-конференцію завершувати!
показать весь комментарий
24.02.2023 20:12 Ответить
Чем дальше в лес, тем больше дров. Остановите интервью, дурачка понесло.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:13 Ответить
ідіот!сша-це і є нато за фактом
показать весь комментарий
24.02.2023 20:13 Ответить
Бейдену вже шкода, що він поїхав до України. Воно того не варте.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:23 Ответить
Могу вас успокоить... Кто-кто, но амеры давным-давно его прочекали, поди , компромат имеют покруче , чем у пыни... Дай бог нам с их помощью победить... И все устаканится...
показать весь комментарий
24.02.2023 20:44 Ответить
Я знаю що ці країни називають "прибалтикою" тільки кацапи, і громадянам цих країн це дуже не подобається. Це як Україну називати - окраїною. Ну це таке, мене більше цікавить що він розказує що вони будуть захоплені як доконаний факт. Хоч би далі не ляпнув що Польща також приречена на захоплення, якщо Україна не вистоїть.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:15 Ответить
"Геополітик" квартального розливу "роздумує" про майбутнє США, а от про Україну цьому покидьку нічого не спадало на голову, бо не було часу та і мізків не дано від природи, але то таке. Поки Завгосп керував, Зеля знімався у відосиках і займався з друзями грабуванням країни, а тут раптом ввійшов в роль Люськи-провидця)
показать весь комментарий
24.02.2023 20:16 Ответить
Як завше - потужно, велично, незламно .і не повністю зрозуміло
показать весь комментарий
24.02.2023 20:19 Ответить
Himikus

@MrHimikus

·

https://twitter.com/MrHimikus/status/1629171585067233281 49 мин

Поки Кулеба із Зеленським по черзі носяться то з "гарнтіями" від Сі дзін пиня, то з його мирним планом, СNN на весь світ цитує "збитого льотчика" і саме його мирний план як основний план по відновленню територіальної цілісності України.

Порошенко - ось де справжній Президент.

https://twitter.com/i/status/1629147517970444289
показать весь комментарий
24.02.2023 20:19 Ответить
Пару часов назад завершился народный сбор средств на народные радары для Украины. Собрали больше 10 млн. евро. Гораздо больше, чем планировали.Первый радар уже у нас, на нём будут обучаться расчёты для других радаров. После обучения специалистов он тоже поедет но фронт защиты украинского неба
показать весь комментарий
24.02.2023 20:23 Ответить
Извините, поспешил. На 20:31 собрано уже 10,6 млн. евро
показать весь комментарий
24.02.2023 20:47 Ответить
Как в анекдоте о ковбое: опять ошибся, что теперь будет? Уже 12 миллионов собрали!
показать весь комментарий
24.02.2023 23:31 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 20:32 Ответить
Американці не втратять свою державу, бо США активно вкладають в збройні сили, науку, освіту та ******* технології та активно дбають про власні національні інтереси. НАТО вони теж не втратять (якщо самі того не захочуть) бо вони були є і бідуть лідером та головною силою цього альянсу. Відтак, пан Зеленський нагородив безліч дурниць, які не мають відношення до того, про що його запитували.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:23 Ответить
Якщо Україна не переможе-нато розвалиться.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:09 Ответить
Оце понесло Янєлоха "найвялічнєйшаго"..... пздц.
Вова випи води та заспокойся.... ніхто на країну з блоку НАТО не нападе. Кацапи є#ануті нелюди але не самогубці (маю на увазі їх лідерів, кацапорабів ніхто не питатиме, ті їдуть на м'ясо норм.).
показать весь комментарий
24.02.2023 20:24 Ответить
Це вже "нєдєржаніє рєчі"... Ну дегенерат. Що з нього взяти крім аналізів...
показать весь комментарий
24.02.2023 20:30 Ответить
Аналізи він так і не здав.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:35 Ответить
Зрештою так, аналізу няма
показать весь комментарий
24.02.2023 20:44 Ответить
І тут Вована понесло. Дайте йому сільоТки, хай помовчить.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:30 Ответить
...селедка уже не конает, это по-женски, когда на сольеное тянет... мож забористый айкосик бульбулятор... хотя , мож Вы и правы.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:38 Ответить
...типо, после айкосика.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:39 Ответить
ну буває ж після бульбіка пробиває на хавку)))
показать весь комментарий
24.02.2023 21:02 Ответить
Краще би бубочка тримав язика за зубами.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:30 Ответить
То я ж закликала, кличте санітарів!
показать весь комментарий
24.02.2023 20:31 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 20:34 Ответить
Яке ж воно кончене..., недолуге, та тупе...
показать весь комментарий
24.02.2023 20:35 Ответить
Йо-пэ-рэ-сэ-тэ... Безмозглу не может поставить на свое место(на маргинальном поле), бриться не научиться, чи не разучится выходить в люды в трико, не-э... амеров начал учить...А на параллельной ветке, в унисон, прикопался к Милли... типо, не понимает , шо Милли исполняет приказ свыше, от которого нам хуже не будет. Вот складывается впечатление, шо у него хутинская цель - вiдвадити вiд нас американцiв.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:35 Ответить
статью не читал!(и не каюсь)хватило заголовка!уберите этого неадквата!!
показать весь комментарий
24.02.2023 20:37 Ответить
Цікаво, хто зі сценаристів написав таку тупу уйню? Я вже не кажу хто ж таке зачитав на весь світ.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:37 Ответить
Никто не писал. Это в пыниных бэльках так написано.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:41 Ответить
Це з вашої точки зору тому що ви вважаєте що зебіл на боці України,а з точки зору ОП все грамотно,для того щоб розісратись з тими хто постачає зброю.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:15 Ответить
Очередной раз показал, что никакой ответственности за свои слова не несет. И так и не понял,что американцы помогают украинцам, а не ему и не его коррумпированной команде. Не дай бог он останется на второй срок. Тогда точно не будет помощи. Мы не помогаем конченым ворам. Вся партия слуг народа это отстой и воры без принципов.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:44 Ответить
Если война не затянется, Ваши переживания - даремнi.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:46 Ответить
*********,"геопалітік" доморощенний виліз....
показать весь комментарий
24.02.2023 20:55 Ответить
Пацан поймал кураж. Он когда-нибудь поймет, что он на реальном посту президента, а не играет в сериале?
показать весь комментарий
24.02.2023 20:58 Ответить
Ні, він просто маріонетка, яку за ниточки тягнуть
показать весь комментарий
24.02.2023 21:04 Ответить
"прийдуть у Прибалтику" - розкажіть хтось цьому хлопчику, що "прибалтика" відкинула копита разом з срср, там з розпадом срср відновили незалежність країни Балтії - Естонія, Латвія, Литва.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:02 Ответить
Отличие наших сайтов от кацапских... На наших, кто видел недолугiсть клоуна, то видел это как до выборов, так и после. На кацапских, сначала, до инаугурации, ставили на шута, расхваливая, как всякие переобувшиеся там гадди, Леросы, баб Юли Тимошенчихи... Ширке амеры не дали состояться, прокацапски настроенные, как и кацапы, начали бочку катить... Кста как и все 73%.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:21 Ответить
Вибачте за очепятки.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:39 Ответить
Кто-нибудь, откусите ему язык по локоть.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:13 Ответить
Отак його заносить, коли він сам відповідає, а не читає написаний текст.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:17 Ответить
Кстати , шлепер1 и шлепер 2 так же себя имеют(перду.ович + пыня = Зладостанов).
показать весь комментарий
24.02.2023 21:24 Ответить
Ну если ты так сказал,то Америке завтра ****.ц.
Если бы только Меркель в 2014 г. сказала:"Да нам похер та Украина",то Крым бы сейчас был как Дубаи и большинство так и не узнали бы где Украина вообще находится.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:23 Ответить
Затрудняюсь как-то среагировать.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:28 Ответить
типо с.ала. мазала. писала
показать весь комментарий
24.02.2023 21:29 Ответить
Та и не надо.Без политической поддержки Запада большинство стран признали бы Крым рацейским.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:32 Ответить
Тобто, Ви можете туди спокійно їздити без перешкод. Вітаю. Я не можу.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:42 Ответить
Страны которые его признали бы,конечно.Про северный Кипр слышал,там все с ЕС дома покупают,отдыхают и никого не заботит,кто там напал,кто виноват.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:59 Ответить
То кловук КіВіеНу вміє чмтати кекст написаний для ноаого єпізоду.
Ну просто ХЕРой!
показать весь комментарий
24.02.2023 22:35 Ответить
Я как то грешным делам подумал, что он если не поумнел, то малость поднабрался опыта на 4 году каденции, все же спичрайтеры ему прекрасно пишут тексты, а воно як було дурне так и залишилось )))))
показать весь комментарий
25.02.2023 00:11 Ответить
Ну не довбень?
показать весь комментарий
25.02.2023 00:22 Ответить
Наш Їбанько знову заговорило без папірця.
показать весь комментарий
18.03.2023 13:40 Ответить
Представляю себе , как в НАТО перес**ли от этого заявления...
показать весь комментарий
04.08.2023 14:16 Ответить
 
 