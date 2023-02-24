Если США не будут поддерживать Украину, они потеряют НАТО, - Зеленский

Если США не будут поддерживать Украину, они лишатся своих лидерских позиций в мире и будут отправлять потом своих военных на войну, которая придет в страны НАТО.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что я могу сказать тому увеличивающемуся проценту американцев? Я могу сказать только одно: если они нас не поймут, если они не будут поддерживать Украину, они потеряют НАТО, они потеряют влияние США, лидерские позиции, которые справедливы, которые есть в мире , и они потеряют государство, поддержку государства, в котором 40 млн человек, в котором миллионы детей. Неужели американские дети другие чем наши? Неужели американцы не любят то же, что мы? Неужели мы так разные? Я уверен, что нет", - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что политические лидеры, поднимающие опасные темы, должны понимать, что люди на них равняются, и нельзя быть таким неосторожным.

"Америка никогда не бросит государства НАТО. Никогда! И если случится так, что Украина не выдержит из-за тех или иных мнений, из-за ослабления той или иной помощи, Россия придет в государства НАТО. Так случится. Они придут в Прибалтику, они зайдут и захватят" Прибалтику. Так случится и тогда США будут отправлять своих сыновей и дочерей на войну – ред так же, как отправляем мы", - предупредил Зеленский.

