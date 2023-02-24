Зеленский о переговорах с Путиным: Там не с кем говорить
Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас нет возможности для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
"Эрдоган знает мою позицию (о возможности организации переговоров с Путиным в Турции – ред.). Я не воспринимаю это", - сказал Зеленский.
Президент Украины заявил, что обращался к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану до начала полномасштабной войны по поводу того, чтобы президента России "посадили за стол переговоров".
"Посадите за стол переговоров, нельзя допустить рисков полномасштабной войны. Эрдоган не смог тогда это сделать. И не только он, он мощный. Он не смог. А сейчас он считает, что он может. Сейчас мы не можем, Путин уже не тот человек, там уже не с кем говорить", - отметил Зеленский.
Тобто якщо простіше, то клоун дійсно вірив у те що Київ за три дні, тому і не втік, що мав підписати будь які умови капітуляції. Але щось пішло не так. Завдяки ЗСУ, Залужному, Марченко, ... , короче, всім патріотам України.
І своїм нікчемно-обмеженим умішком наш віслючок здогадується, що це вже ...ць!
Тому терпимо, працюємо на пемогу. Слава Україні !
