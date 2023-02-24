РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10719 посетителей онлайн
Новости Война
10 492 57

Зеленский о переговорах с Путиным: Там не с кем говорить

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас нет возможности для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эрдоган знает мою позицию (о возможности организации переговоров с Путиным в Турции – ред.). Я не воспринимаю это", - сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что обращался к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану до начала полномасштабной войны по поводу того, чтобы президента России "посадили за стол переговоров".

"Посадите за стол переговоров, нельзя допустить рисков полномасштабной войны. Эрдоган не смог тогда это сделать. И не только он, он мощный. Он не смог. А сейчас он считает, что он может. Сейчас мы не можем, Путин уже не тот человек, там уже не с кем говорить", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин по-прежнему хочет оккупировать Киев, - Зеленский

Зеленский Владимир (21568) путин владимир (31920) переговоры с Россией (1280)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
так чого ж ти 2.5 роки шукав мир десь посередені дупи *****, провалив усе що можна і безбожно крав гроші на "великому краадівництві" ???







показать весь комментарий
24.02.2023 19:27 Ответить
+20
Роздвоення особистості на фоні манії величності та хамстві
показать весь комментарий
24.02.2023 19:23 Ответить
+14
Коли це він для тебе став "не тою людиною"?Коли ти йому в очі заглядав і бачив там мир-він був "тою людиною".?
показать весь комментарий
24.02.2023 19:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так чого тоді просити товариша Сі щоб він посередником був ?
показать весь комментарий
24.02.2023 19:17 Ответить
Роздвоення особистості на фоні манії величності та хамстві
показать весь комментарий
24.02.2023 19:23 Ответить
А так кортіло заглянути в очі.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:18 Ответить
залишив би ся трамп при владі - не тільки би в очі пройшлось заглядати
показать весь комментарий
24.02.2023 19:27 Ответить
це напевно так - ви з пукиним обоє рябоє
показать весь комментарий
24.02.2023 19:20 Ответить
Ось і трапилась війна, бо хтось вирішів що немає з кім вести перемовини
показать весь комментарий
24.02.2023 19:21 Ответить
війна трапилась по іншій причині
показать весь комментарий
24.02.2023 19:29 Ответить
так москальський вилупку, а можна ж била даґаваріцца...
показать весь комментарий
26.02.2023 07:08 Ответить
А як же рішення СНБО України стосовно категоричної заборони Зелєнському вести будь-які перемовини з путіним!
показать весь комментарий
24.02.2023 19:22 Ответить
це рішення РНБО було для слухачів, а какаяразніцапіздаілізадніца у нас діяч...))
показать весь комментарий
26.02.2023 07:14 Ответить
Коли це він для тебе став "не тою людиною"?Коли ти йому в очі заглядав і бачив там мир-він був "тою людиною".?
показать весь комментарий
24.02.2023 19:26 Ответить
так чого ж ти 2.5 роки шукав мир десь посередені дупи *****, провалив усе що можна і безбожно крав гроші на "великому краадівництві" ???







показать весь комментарий
24.02.2023 19:27 Ответить
А ще Південь. Все було здано рашистам. Але на заваді пазлам дерьмака-зеленского стало місто Миколаїв. У нас було декілька днів. Всі українці зібралися у ДОФі( Дом Офіцерів Флота). Робили коктейлі з ГСМ. І, слава Богу, приїхав до Миколаєва, уроженець нашої області, людина,яка перебувала, і перебуває, під крим. справою від зеленского -Генерал Марченко. Шо рашисти змогли - дійшли до середини Миколаєва - там ми їх, сім бмп та сау, спалили. І вони побігли. До Херсону. Марченко, сам, збирав залишки 79 та 36 Бригад - бо 79 була на луганщіні, а 36 в маріуполі. Зібрав 1700 десанту та мрпіхів. І вони зупинили весь наступ путіна-зеленского.
показать весь комментарий
25.02.2023 21:31 Ответить
"він потужний",дуже потужный
ВВП как в Зимбабвэ,инфляция 80%,для ЕС отброс
Ещё Венгрия дужэ потужна.
У потужного 3500 танков,сколько уже в Украину отправил?
показать весь комментарий
24.02.2023 19:28 Ответить
"Путін вже не та людина, там уже нема з ким говорити", - зазначив Зеленський."

Ну да, наивеличнейший, а до этого путлер в адеквате был...
показать весь комментарий
24.02.2023 19:30 Ответить
А якщо наХ полати туди Татарова , бэзвазвратна … ?
показать весь комментарий
24.02.2023 19:36 Ответить
Це рідна кацапська чи еритрейська? Можна перекласти на людську?
показать весь комментарий
24.02.2023 21:08 Ответить
Та я взагалі не розумію, як можно вести перемовини з якімось там х.йлом - хіба що Макрон вважає це для себе можливим, але навіть він вже, здається, зрозумів, що бути на боці України вигідніше!

Хіба що хтось "З пониженою соціальною відповідальністю" Сі Цзінь Пін на це ще погоджується через очікувану вигоду, але й це ненадовго!
показать весь комментарий
24.02.2023 19:40 Ответить
Так саме в дупу ху*лу заглядають пердоган, косоокий сі, орбан. Коли цю дупу забьють кукурудзяним короком вся ця кацапська камарілья одразу й зникне разом з їх свинячим коритом.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:45 Ответить
Невже не вдалося заглянути в очі? А так же колись хотілося!
показать весь комментарий
24.02.2023 20:02 Ответить
Там не понятно какое и когда резиновое изделие показывают по телику вообще.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:14 Ответить
На мою думку, війну зупинити вже буде важко. Світова спільнота її повинна була зупинити в перші три місяці. Війна - це, як пожежа, якщо її зупинити не на початку, то надалі вже неможливо. Все згорить вщент.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:26 Ответить
Вам буде важко. Вам ще репарації платити. Але ми впораємось
показать весь комментарий
24.02.2023 21:09 Ответить
Я, вас не розумію, чому всі важають, якщо хтось говорить, що війна пейшла в затяжне русло, то він кацап і працює на ворога. Ви шановний, я можу спитати, де зараз знаходитесь. Я можу. Вже майже 11 місяців в ЗСУ, то в Донецькій, то в Харківській області, і щось мені підказує, якщо війна не зупиниться дипломатичним шляхом, то вона зупиниться не скоро.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:21 Ответить
"Вже майже 11 місяців в ЗСУ"
Це неправда, - ти ******.
показать весь комментарий
26.02.2023 06:59 Ответить
Чому? Я нікому нічого довитидити не збираюсь. Якщо люди в країні вже рік живуть в якихось рожевих окулярах і віримо в ЗСУ, а коли їм дають можливістю стати частиною армії, то кричать, що так "незя, треба, щою воювали вмотивовані".
показать весь комментарий
26.02.2023 17:03 Ответить
Перший раз чую, що пожежу неможливо зупинити ) Чи може все ж таки щось інше? 99% воєн таки, може це велика для вас таємниця, але зупинялися. ******* війни взагалі дуже виснажливі і вони все ж таки зупиняються.
показать весь комментарий
26.02.2023 01:06 Ответить
Добре, як її зупинити, якщо всі такі вумні? Перемогти на полі бою, добре, але це не скоро.
показать весь комментарий
26.02.2023 17:04 Ответить
Печерский холм
https://telegra.ph/file/afca5089113bd68c800c3.png ​​ 🏛️Мы искренне поздравляем президента Владимира Зеленского с годовщиной. Ровно год назад провалилось его главное предвыборное обещание - мир. Мы просто напомним: "Я разкажу вам об Украине своей мечты. Украине, где стреляют лишь салюты на свадьбах и днях рождения". Это был первый пункт его предвыборной программы.

😇Назад не отыграешь. К власти Владимир Зеленский пришел на недовольстве населения войной. То что украинцы, со всем своим инфантилизмом проголосовали за эстрадного комика, сводится к простому объяснению. Украинцам осточертела война и они искали простого решения этой проблемы. Простым решением стало избрание в президенты того, кто всегда им нес с экранов смех и радость, часто плоские и безвкусные. То есть такие, какие готов потреблять народ.

🤦🏼Вообще, если пройтись по всем пунктам программы Зеленского, мы увидим провал во всем. "Нет объявлений "Работа в Польше", а в Польше есть объявления "Работа в Украине"? На фоне миллионов украинцев, сбежавших в Польшу от войны, это даже не смешно. "Неприкосновенны Карпатские леса, а не депутаты"? Ну да, мы видим это на примерах депутатов Геруса, Брагара, Юрченко, Корявченко и подобных. И на примере Карпатских лесов, кстати. И так далее. По всем пунктам.

🤩Придя к власти с програмой президента Зеленского, теперь Зеленский пытается воплотить в жизнь ремейк программы Петра Порошенко - "Армия. Язык. Вера". Так пытается, что из тех кто привел его к власти, возле него остались только Шефир да Маша Левченко.

🤷🏻‍♂️Вот только зачем украинцам второй "Порошенко" когда уже есть Порошенко?

😉С годовщиной Владимир Александрович. И не забудьте поздравить с годовщиной вашего главу Офиса Андрея Ермака. Это ведь благодаря ему вы сейчас там где вы находитесь. Это ведь он еще в середине января убеждал вас, что https://t.me/pecherhill/667 с Кремлем он все порешал и никакого вторжения не будет . И ведь это он же заговорил позже о неоходимости переговоров с ДНР и ЛНР, мол Запад разозлил Россию и нужно идти на компромисы. И он же говорил, что войну провоцирует Порошенко потому что не дает договориться с ДНР, ЛНР и Россией на компромисных позициях.

‼️Кстати, а почему бы не напомнить Ермаку о том, что в течение первой недели после вторжения в Киеве его никто не видел? Почему бы не поинтересоваться - где его носило? Случайно не https://t.me/pecherhill/677 в квартире в Лондоне, купленной им накануне вторжения ?

😴В общем, примерный план на день для господина президента Зеленского мы набросали. Дальше ему подскажут послы США и Британии. Зеленский все выполнит, никуда не денется.

🙋🏻‍♂️С годовщиной.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:23 Ответить
А как можно вообще вести переговоры с тем. кого считают военным и просто тяжким преступником? И только чейчас.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:33 Ответить
Так нужно просто перестать стрелять! Если ты хочешь астанафить вайну ты ее остановишь!
Цитата найвеличайшего лидера **********. В. А. Зеленский
показать весь комментарий
25.02.2023 08:47 Ответить
Треба просто перестать стріляти
показать весь комментарий
25.02.2023 10:08 Ответить
А Бутусова в конце пустили на этот бред, или таки пожалели его нервы? Нервы Бутусова нам важнее, на самом деле. Бред уйдет, а нервы не восстанавливаются.
показать весь комментарий
25.02.2023 10:35 Ответить
Якщо що то Шуфрича не пиз...ли вже рік. Треба повторити.


показать весь комментарий
25.02.2023 11:37 Ответить
шуфрич небитий, що коса неклепана
показать весь комментарий
25.02.2023 14:14 Ответить
время меняет человека и тогда ***** было *****м... адольфовна и сегодня не согласна с тем что кремлевский людоед это реально - вовремя дрыстанула....
показать весь комментарий
25.02.2023 10:43 Ответить
Як ви собі уявляєте "Перестати стріляти"????Нехай забирають 20%України?Нехай відразу залишять нашу землю, а потім ми "перестанемо стріляти".Прийшли вони до нас, а не ми.... Слава Україні🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
25.02.2023 10:55 Ответить
Перемовини після відводу військ на кордон 1991 року. Крапка. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
25.02.2023 10:58 Ответить
Переговоры с путиным лучше всего вести с помощью ракеты запушенной по кремлю тогда когда там находится путин. Других аргументов главный русский фашист не поймет. и 80% русского варварского народа тоже
показать весь комментарий
25.02.2023 11:31 Ответить
Членограю знадобилося три роки, щоб до нього нарешті дійшло, що казав Порох про *****.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:56 Ответить
Там є медведчук, представник зелі.
показать весь комментарий
25.02.2023 12:03 Ответить
Звичайно, що валоді-боневтік нема про що говорити з ввх, адже все вже було сказано більше року тому. Тепер кєгєбєшний окурок по пітєрска-пацанскі брасає прєдяву тіпа "пацан сказал - пацан сдєлал", а кріворагульний піаніст нє может атвєтіть патаму што "что ж ти фраєр сдал назад".

Тобто якщо простіше, то клоун дійсно вірив у те що Київ за три дні, тому і не втік, що мав підписати будь які умови капітуляції. Але щось пішло не так. Завдяки ЗСУ, Залужному, Марченко, ... , короче, всім патріотам України. Кацапам вломили пі...лєй, де тільки можна.

І своїм нікчемно-обмеженим умішком наш віслючок здогадується, що це вже ...ць! Але можливо янкі щось пообіцяли, а можливо і ні. Таке враження що Байден більше єрмаку довіряє (бо той не віслюк) міцно тримаючи його за 17+17 грн.

Тому терпимо, працюємо на пемогу. Слава Україні !
показать весь комментарий
25.02.2023 13:03 Ответить
Як це нема з ким?Немає про що - то инша річ.Ворога не треба недооцінювати.Але тут більш глубокий сенс.То не путин 'нема з ким' - то він сам без єрмака та подоляки.Аджеж,перемовини віч-навіч та без телесуфлера...який жах.
показать весь комментарий
25.02.2023 16:59 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 18:01 Ответить
Не мае з ким, але е про що. Безоговорочну капипуляцию мордора.
показать весь комментарий
25.02.2023 21:47 Ответить
"Да я брехав людям про шашликі в травні і заспокоював їх щоб вони залишались в Бучі, Ірпені, Ізюмі, Маріуполі,
а тепер вони мертві.
І що ви мені зробите?
Міша, я презідент!"😠
показать весь комментарий
26.02.2023 00:27 Ответить
Воно ж вже знищило (курво, навіть не знає значення цього слова українською!) олігархів і в тому числі Пороха ). То чому б не бути таким впевненим в тому, що воно хєрой нашого часу на часі? Правильно написав Бабченко: не давайте цьому йолопу щось пи..ти без бумажкі, напишіть йому на ній що небудь, аби лише воно не несло пурген!
показать весь комментарий
26.02.2023 00:55 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2023 05:05 Ответить
.....и некому говорить
показать весь комментарий
26.02.2023 07:21 Ответить
 
 