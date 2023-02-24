Россияне обстреляли пригород Запорожья
В пятницу вечером российские оккупанты атаковали пригород Запорожья.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель городского совета Анатолий Куртев.
"О звуках взрывов, которые слышали жители некоторых районов города. Враг атаковал пригород Запорожья. В самом городе пока все спокойно, прилеты не зафиксированы", - написал Куртев.
