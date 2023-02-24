Росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя
У п’ятницю ввечері російські окупанти атакували передмістя Запоріжжя
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова міської ради Анатолій Куртєв.
"Про звуки вибухів, які чули жителі деяких районів міста. Ворог атакував передмістя Запоріжжя. У самому місті наразі все спокійно, прильотів не зафіксовано", - написав Куртєв.
