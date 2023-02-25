США выделяют Украине более $10 млрд финансовой помощи

Государственный департамент совместно с Агентством США по международному развитию (USAID) и министерством финансов в пятницу объявили о выделении более 10 миллиардов долларов помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении Госдепа.

Большая часть средств – 9,9 миллиарда долларов – выделяется Штатами в форме грантов через механизм Всемирного банка "Государственные расходы на укрепление административной способности" (PEACE).

"Эти средства имеют решающее значение для Украины во время ее защиты от России и обеспечат способность украинского правительства продолжать удовлетворять неотложные потребности своих граждан, в том числе здравоохранение, образование и службы экстренной помощи", - объясняют в ведомстве.

Дополнительно США выделят еще 250 миллионов долларов в помощь энергетической системе Украины. Денежные средства помогут обеспечить работу школ, генераторы для больниц, а также отопление в домах и приютах по всей Украине.

"Эта помощь дополняет 270 миллионов долларов, которые Соединенные Штаты уже выделили на укрепление энергетической безопасности Украины в течение прошлого года", – уточняют в Госдепе.