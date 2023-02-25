РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5168 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
2 623 9

США выделяют Украине более $10 млрд финансовой помощи

доллар,долар

Государственный департамент совместно с Агентством США по международному развитию (USAID) и министерством финансов в пятницу объявили о выделении более 10 миллиардов долларов помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении Госдепа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Большая часть средств – 9,9 миллиарда долларов – выделяется Штатами в форме грантов через механизм Всемирного банка "Государственные расходы на укрепление административной способности" (PEACE).

"Эти средства имеют решающее значение для Украины во время ее защиты от России и обеспечат способность украинского правительства продолжать удовлетворять неотложные потребности своих граждан, в том числе здравоохранение, образование и службы экстренной помощи", - объясняют в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украины все еще есть дефицит бюджета на этот год в размере $10 млрд, - Марченко

Дополнительно США выделят еще 250 миллионов долларов в помощь энергетической системе Украины. Денежные средства помогут обеспечить работу школ, генераторы для больниц, а также отопление в домах и приютах по всей Украине.

"Эта помощь дополняет 270 миллионов долларов, которые Соединенные Штаты уже выделили на укрепление энергетической безопасности Украины в течение прошлого года", – уточняют в Госдепе.

помощь (8061) США (27726) финансирование (1830)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.02.2023 23:27 Ответить
Скільки танків можна купити на 1 млрд долларів? Тисячу можна купити?
показать весь комментарий
24.02.2023 23:30 Ответить
Враховуючи що вартість ********* танку Леопард 2 близько 7 млн. доларів. виходить на 1 млрд. можна купити 142 танки Леопард 2. Але потрібно чекати декілька років щоб німецька промисловість їх виробила. Танки це не макарони, щоб їх просто так можна було купити.
показать весь комментарий
24.02.2023 23:55 Ответить
Дякуємо, Америко! Влада обіцяє дати по руках корупцінерам, які ще не повтікали.
показать весь комментарий
24.02.2023 23:35 Ответить
Боневтік у теж дасть?😜
показать весь комментарий
24.02.2023 23:45 Ответить
Щира подяка США за активну підтримку та допомогу. Єдине, дуже хотілося б, аби американці ретельно контролювали і моніторили те, як і на що витрачаються ці кошти. Без їх тотального контролю все опиниться в кишенях зекоманди.
показать весь комментарий
24.02.2023 23:50 Ответить
Дякуємо США!
показать весь комментарий
24.02.2023 23:53 Ответить
Америко, щиро дякуємо за підтримку, допомогу та контроль.
показать весь комментарий
24.02.2023 23:57 Ответить
 
 