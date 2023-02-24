УКР
США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової допомоги

Державний департамент спільно з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та міністерством фінансів у п’ятницю оголосили про виділення понад 10 мільярдів доларів допомоги Україні.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Більша частина коштів – 9,9 мільярда доларів – виділяються Штатами у формі грантів через механізм Світового банку "Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності" (PEACE).

"Ці кошти мають вирішальне значення для України під час її захисту від Росії та забезпечать здатність українського уряду продовжувати задовольняти нагальні потреби своїх громадян, зокрема охорону здоров'я, освіту та служби екстреної допомоги", – пояснюють у відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна все ще має дефіцит бюджету на цей рік у розмірі $10 млрд, - Марченко

Додатково США виділять ще 250 мільйонів доларів на допомогу енергетичній системі України. Кошти допоможуть забезпечити роботу шкіл, генератори для лікарень, а також опалення в будинках і притулках по всій Україні.

"Ця допомога доповнює 270 мільйонів доларів , які Сполучені Штати вже виділили на зміцнення енергетичної безпеки України протягом минулого року", – уточнюють у Держдепі.

допомога (8665) США (24070) фінансування (3223)
24.02.2023 23:27 Відповісти
Скільки танків можна купити на 1 млрд долларів? Тисячу можна купити?
24.02.2023 23:30 Відповісти
Враховуючи що вартість ********* танку Леопард 2 близько 7 млн. доларів. виходить на 1 млрд. можна купити 142 танки Леопард 2. Але потрібно чекати декілька років щоб німецька промисловість їх виробила. Танки це не макарони, щоб їх просто так можна було купити.
24.02.2023 23:55 Відповісти
Дякуємо, Америко! Влада обіцяє дати по руках корупцінерам, які ще не повтікали.
24.02.2023 23:35 Відповісти
Боневтік у теж дасть?😜
24.02.2023 23:45 Відповісти
Щира подяка США за активну підтримку та допомогу. Єдине, дуже хотілося б, аби американці ретельно контролювали і моніторили те, як і на що витрачаються ці кошти. Без їх тотального контролю все опиниться в кишенях зекоманди.
24.02.2023 23:50 Відповісти
Дякуємо США!
24.02.2023 23:53 Відповісти
Америко, щиро дякуємо за підтримку, допомогу та контроль.
24.02.2023 23:57 Відповісти
 
 