США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової допомоги

Державний департамент спільно з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та міністерством фінансів у п’ятницю оголосили про виділення понад 10 мільярдів доларів допомоги Україні.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Більша частина коштів – 9,9 мільярда доларів – виділяються Штатами у формі грантів через механізм Світового банку "Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності" (PEACE).

"Ці кошти мають вирішальне значення для України під час її захисту від Росії та забезпечать здатність українського уряду продовжувати задовольняти нагальні потреби своїх громадян, зокрема охорону здоров'я, освіту та служби екстреної допомоги", – пояснюють у відомстві.

Додатково США виділять ще 250 мільйонів доларів на допомогу енергетичній системі України. Кошти допоможуть забезпечити роботу шкіл, генератори для лікарень, а також опалення в будинках і притулках по всій Україні.

"Ця допомога доповнює 270 мільйонів доларів , які Сполучені Штати вже виділили на зміцнення енергетичної безпеки України протягом минулого року", – уточнюють у Держдепі.