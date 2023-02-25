РУС
Макрон и Шольц призвали Зеленского вернуться к переговорам с РФ, - The Wall Street Journal

По данным The Wall Street Journal, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским предлагали ему рассмотреть возможность мирных переговоров с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По словам людей, знакомых с переговорами, во время встречи в Париже в начале февраля Макрон сказал Зеленскому, что даже смертельные враги, такие как Франция и Германия, должны были заключить мир после Второй мировой войны.

Макрон добавил, что Зеленскому в конце концов придется переключиться и "принимать трудные решения", сообщают источники.

Топ комментарии
+75
НУ ВОТ И ОТВЕТ на вопрос --а НАДО ЛИ УКРАИНЕ ИМЕТЬ СВОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ...ответ и таки да...... чтобы шавки вроде Китая Германии Франции Ирана и прочих конченных Венгрии КНДР залезли под шконку и не варнякали...в нашу сторону...
24.02.2023 23:58 Ответить
+69
Опять за свое? Когда именно Франция и Германия заключали мир? После того как Берлин капитулировал или после когда Париж капитулировал перед Гитлером и был окупирован?
24.02.2023 23:59 Ответить
+66
Після Війни, хай русняві *********** з нашої території і будемо говорити, хоч кожен день
24.02.2023 23:56 Ответить
Когда "потом"?
25.02.2023 08:04 Ответить
Потом, когда под гнетом союзничков Зе начинает что то про мирные планы рассуждать
показать весь комментарий
а бубочка насправді пабєданосєц?)) звучить як, горєц, але набагато крутіше...)))
показать весь комментарий
Так і хочеться пропустити через територію України до Німеччини і Франції їх любих друзів з рашки. Хай на своїй шкурі спробують рузькемір. Це якийсь комплекс неповноцінності у европейських друзів *****. Або політична коррупція і тоді нашим друзям у Европі слід замислитись хто у них лідери.
показать весь комментарий
Два довбой@ба вмовляють третього. Тільки забули народ України спитати.
показать весь комментарий
*****, знову? Треба мабуть їм екскурсію в Бахмут організувати чи в Херсон, щоб посиділи пару діб під обстрілами
показать весь комментарий
Знаєте яка професія рахується самою древнішою після повій?Правильно - журналісти.Питання є?
показать весь комментарий
Та,як би було таке запропоновано бубочці,то він би побіг на переговори,аж бігом!
показать весь комментарий
Ну, так в Омані ж пообіцяв... Мабуть, ше й сказав: "зуб даю"!
показать весь комментарий
Знов за своє заскиглили....тільки після звільнення територій!!!!
показать весь комментарий
"Наша пісня гарна нова-починаймо її знова".Вони там що, переговорні маніяки?
показать весь комментарий
Двом клоунам не вистачає третього.
показать весь комментарий
Пох на цих зрадників. Цікаво, а яку думку стосовно миру з росією мають Польща та США?
показать весь комментарий
Реально -- Польща та краіни Балтіі. Бо вони добре історію стосунків з московією пам'ятають.
показать весь комментарий
"....після Другої світової війни."

а що поточна війна вже фсьо??? ось "закінчимо" війну, тоді і будемо переговорювати!
а поки що з боку мосКАЛів і близько не видно бажання "закінчувати", тому....
25.02.2023 09:40 Ответить
Рашці підігрує команда зєрмаків, а команда зеідіотів їх відбілює.
показать весь комментарий
А Макрон пам'ятає, що Франція підписувала капітуляцію Німеччини?. А не просто "уклали мир після війни"
показать весь комментарий
Повернутись до переговорів - щоби що? В першій фразі сказати - вимітайтесь з нашої землі і якщо вони не погодяться - переговори автоматично закінчаться. В ЄС, бачу, теж негативний відбір на високі посади - самих дебілоїдів обирають
показать весь комментарий
Ну и где теперь тут на цензоре эти вечные благодарщики всяких Макронов и Шольцев, которые меня банили за то, что я говорил, что передовым странам ЕС пофиг как будет называться нынешняя территория Украины....им бы побыстрее торговлю вернуть....
Эти торгаши обменяют все и всех (ну кроме себя разумеется) для своих меркантильных целей....И плевать им давно на всякие права человека, справедливость и т.п....
Идите, договаривайтесь с маньяком, который вас насилует - говорят эти гребаные торгаши...
25.02.2023 10:03 Ответить
що можна хотіти від німецько- французьких завуальованих агентів???
показать весь комментарий
Купленные ****** американские издания стали вбрасывать много дезинформации в интересах кремля. ФБР пора начинать работать.
показать весь комментарий
Байден визитом в Польшу показал что теперь место французов и немцев возле параши.
показать весь комментарий
они что историю в школе не учили совсем --- гитлер францию розхерячил за два месяца , потом приказал чтобы нашли вагон в котором германия капитулировала в первую мировую и франция там подписала капитуляцию , КАКИЕ ТАМ БЫЛИ ПЕРЕГОВОРЫ , когда антигитлеровская коалиция ************ германию и приняла капитуляцию КАКИЕ ТАМ БЫЛИ ПЕРЕГОВОРЫ --- между рф и японией до сих пор нет мирного договора , острова итуруп , шикотан , хабомаи , кунашир были окупированы и анексированы ссср , япония никогда не признает эту анексию так же как крым никто не признает за ********** --- короче войны далеко не всегда заканчивались переговорами
показать весь комментарий
ПЕРЕГОВОРЫ С ЧИКАТИЛО
показать весь комментарий
Макрону не прийшло у безтолковку, що спочатку Німеччина зазнала ніщивної поразки, а лише потім Франція стала мати з нею справи? Правда, раніше мало місце підписання чогось там уКомп'єнському лісі у пам'ятному вагоні маршала Фоша. Доля усіх підписантів і тих хто погодив це підписання, як з французької так і з німецької сторони, якось не надихає.
показать весь комментарий
.

цього недостатньо. не тiльки капiтуляцiя Нiмеччини, але i її окупацiя. без окупацiї не було б i Нюрнбергського трибуналу...
тому великий сумнiв, що можливо притягнути до трибуналу пуйло та його шоблу...

але трибунал органiзовувати все рiвно необхiдно, щоб засудити, хоча б заочно, пуйло, всю верхiвку рашистської шобли, рашистських пропаГандонiв та саму фашистську iдеологiю рашизму...
показать весь комментарий
Ну, можна накинути такий економічний зашморг, що населення РФ задумається: "Чи не відкупитися тим путіним та іншими злочинцями, аби не позбавляти своїх дітей можливості нормального розвитку?".
показать весь комментарий
Macron et Scholz sont des ventres mous. Négocier avec Poutine ? Quelle plaisanterie.
показать весь комментарий
Макрон сказав Зеленському, що навіть смертельні вороги, такі як Франція та Німеччина, мали укласти мир після Другої світової війни

===================

Є одне АЛЕ! Вони укладали мир, коли німецьких військ не було на території Франції. Нехай русня у#обує з наших територій і лише тоді можемо говорити про мир. Ці західняки ніяк не можуть зрозуміти, що давши можливість рашці зайняти хоть клаптик чужої території вони отримають не мир а нову війну. Ще страшнішу, оскільки русня все-таки вчиться на своїх помилках. Не відміну від Заходу чи нас.
показать весь комментарий
.

якщо не викинути рашистську сволоту за мiжнародно визнаннi кордони України, неможливо буде гарантувати, що паРаша не розпочне вiйну з Казахстаном та iншими бувшими частинами здохшого серусеру.

або, вiдпочивши, знову не попре далi в Україну. без звiльнення всiх окупованих земель спокою не буде.

не залишити рашистським гнидам нi клаптика української, землi обов 'язково органiзувати мiжнародний трибунал над пуйлом, його шоблою, рашизмом.
без цього мир спокiйно далi не буде жити.

все це може також спасти свiт i вiд можливої агресiї Китаю, рiзко знизити її вирогiднiсть.
показать весь комментарий
ДВІ ПАСКУДИ.
показать весь комментарий
Шольц-Макрон мы с Тамарой ходим парой.
показать весь комментарий
По-перше, тут ключові слова: "ПІСЛЯ ВІЙНИ", а по-друге, трампівськім помиєчним виданням вірити - себе не поважати!
показать весь комментарий
це все протрампiвське лайно, як i Fox News, Politico та iншi cмiтники... пiдiграють паРашi...
показать весь комментарий
Переговори тільки після звільнення нашої землі!!! А поки що - макрон та шольц - ПНХ!!!
показать весь комментарий
А если они вас туда пошлют?
показать весь комментарий
Как потомки бежавших от российской революции дворян помогают Путину возрождать империю 24/02/2023

Во ФРАНЦИИ они стали оплотом путинского режима, вербуя союзников среди политиков и бизнесменов.

Во Франции главным ресурсом российской «мягкой силы» стали потомки белоэмигрантов - представители дворянских родов. Будучи уже французами, многие из них тем не менее годами сотрудничали с российской властью, помогали Кремлю вербовать союзников среди французской оппозиции и бизнес-сообщества, продвигали нарратив о западной русофобии и геноциде жителей Донбасса.

Сегодня связанные с ними структуры при поддержке МИД РФ проводят акции против НАТО и «киевского правительства».

https://crime-ua.com/node/30483
показать весь комментарий
Я прочитав статью в "The Wall Street Journal". Макрон і Шольц закликали Зеленського повернутись до переговорів з РФ тому що не бачать бажання Зеленського відвоювати Крим.
показать весь комментарий
Ну - все так... зеленський взагалі не бажав воювати з рашкою, а навпаки планував - згідно з оманьскими угодами - лягти під неї за три дні,

Але йому не пофартило з українським народом - казацьким родом, в якого була на цю позу інша точка зору... Тоді зеленский до кінця весни 22-го таємно намагався "домовитися посередині"...

Тут вже його взяли за яйця по 17 західні партнери, що не так вже замало вбухали сюди грошей, щоб все це звелося нанівець...

Отже не судиться зеленському поцілувати х**ла в очко, як бі він цього не бажав... бідолажний хлопець... але жалю до нього, чомусь, немає..

П.С. Зверніть увагу! Як тільки зелю обрали - беня оголосив в медіа-просторі пропозицію "Давайте продамо рашці Крим за 130 лярдів й виправимо фінансове становище... ТО, мабуть, аванс їм шз зелею х**ло заплатив...
Тому й нема в нього бажання. Бо це вже доведеться віповідати за слова перед бандюганами х**ла особисто - по поняттям. ТОму й "не має бажання відвойовивати Крим" ...
показать весь комментарий
За три года действующая власть не закупила ни одного артиллерийского снаряда и ни одного ПТРК "Стугна".

"Путину фактически сдали коридор в Крым.

Враг захватил юг Украины, захватил крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.

Кто отвечает за эти решения и за это бездействие?

Руководство Украины молчит, хотя это просто безнравственно по отношению к десяткам тысяч жертв".
показать весь комментарий
Руководство Украины предало Украину и украинцев... Потому и не пускает на пресс-конференцию свободную прессу. Потому и не отвечает.

Но ответить придётся.
показать весь комментарий
Еще пара
-антимдемократический, коррупционных законов...
-нарушений прав человека (в том числе и бойцов ВСУ)...
-изгнаний депутатов из Рады (Лерос)...
-еще пара пойманных ЦРУ и МИ6 попыток подстольных переговоров и фактов готовности компрормиссов в рашкой...
-ещё несколко офигенных краж на дороги и пиарТВ из бюджета воюющей страны -
и мечта зермака сбудется :

Запад просто скажет: Мы защищаем демократические страны. Мы не защищаем диктатуры воров и казнокрадов. Иди нах к своему х**лу - ибо ты точно тако е же х**ло, .

А зермакам только этого и надо..Они ещё до навалы выгребали на х**лостан.
показать весь комментарий
Мир нужен всем , после переговоров кто повесит кацапскую тварь ***** за яйца ? кто ответит за уничтожения Украинского народа ?
показать весь комментарий
Як ви вже дістали з цими переговорами. Німеччина і Франція і порівнянні із свинорилими, це два різні світи.
показать весь комментарий
Ця преса підтримує рижого. В Україні в неї є головний конфідент Дерьмак, саме він включає платівку договорняка і "шикує" в ОПі гробарів на переговори. Видно, манкурта Козака ренімували в Кремлі. Гробарі вже раз в Стамбулі погодились, зараз знову розганяють "тему". Вже на Макрона пальцем показують.
показать весь комментарий
эти идиоты непуганные европейские забыли 1812 год и 1945 год!забыли то что к ним в париж и берлин кацапы уже приходили!так они им враз напомнят!если память отшибло
показать весь комментарий
страны непуганных идиотов живущих в сытой и оторванной от мира реальности.
показать весь комментарий
В мене просте питання до всіх, хто проти будь-яких переговорів і за війну до повної перемоги. А ви вже на фронті?
показать весь комментарий
Ще один "уставший от войни".
Вже раз "усталі", блд, закінчилось вибором прокремлівського президента, добре що я був за Пороха.
показать весь комментарий
Тіх ще на мапі не було, а КИЇВ вже існував!!!- то хто кому буде "диктант" робити?- яйця курці, чи?...???
показать весь комментарий
курицу научит петух.
показать весь комментарий
навіть смертельні вороги, такі як Франція та Німеччина, мали укласти мир після Другої світової війни. Джерело:
Пєдіки - по вашому Німечина залишила за собою частину території Франції після своєї капітуляції ??? Про який мир можна говорити Україні з кацапами коли чи не 20 % України окуповано рашею.
показать весь комментарий
Никаких переговоров
показать весь комментарий
Гострі на слівце британці навіть придумали новий термін: "Шольцинг". Вгадайте, які ключові якості має мати людина, яка займається Шольцингом?
показать весь комментарий
c}{yялі куколди?
показать весь комментарий
Відверто кажучи - ні трохи не здивований.
показать весь комментарий
A чего все так возбудились? Да, после войны надо будет вернуться к переговорам со срашкой. Бо она никуда не денется, не распадется на 64 паханата и США не спалят ее в ядерном огне.
Нужно будет утрясать вопросы по репарациям, по отселению ждунов из Донецка и Мариуполя на историческую родину, по установлению пограничных переходов наконец. Нужно будет добиваться возвращения из сибири пленных и арестованных украинцев, нужно будет решать вопрос где и как далеко от границы могут находиться руснявые ваеваки - все это придется решать на переговорах с ху.ловской сраисей. Этого не избежать.
Придется принимать и трудные решения, хоть Бонэвтику, хоть следующему президенту - миловать сраицев осужденных в Украине , возвращать назад , досиживать срока, наловленных вагнеровских выродков, которым вероятно в свое время было обещано убежище в Украине. И еще миллион всяких вопросов.
показать весь комментарий
Это эксперимент, как нашими комментаторами легко манипулировать враньем. Имею ввиду враньем статьи цензорнт.
Ведь всем известно, что макрон и шольц против переговоров сейчас. А здесь, чтобы было легче брехать, сослались на иностранную статью, но наверняка все извратив, во всяком случае не указав, что рекомендации относятся к будущему. За такое писак надо наказывать.
показать весь комментарий
яке кончене
показать весь комментарий
Що там гавкають ці недоноски, не має жодного значення.
показать весь комментарий
Кто писал эту дурацкую статью. Имею ввиду в сенсорнет. Всем известно, что Макрон и Шольц категорически против переговоров сейчас. Наверняка имеется ввиду что после капитуляции мордора. Но в этой стате перевернули на голову, что сейчас предлагают переговоры. То ли кто-то что-то не понимает или врет.
показать весь комментарий
В України уже є договір з росією, якщо Макрон і Шольц не знали. І це не ті тільки меморандум. Якщо не помиляюсь, це договір про дружбу і співробітництво. І що це дало? До речі: Франція і Німеччина теж підписували мирний договір - у 1940, коли Британія воювала з Гітлером. Це про нього говорив Макрон?
показать весь комментарий
Страница 2 из 2
 
 