Макрон и Шольц призвали Зеленского вернуться к переговорам с РФ, - The Wall Street Journal
По данным The Wall Street Journal, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским предлагали ему рассмотреть возможность мирных переговоров с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
По словам людей, знакомых с переговорами, во время встречи в Париже в начале февраля Макрон сказал Зеленскому, что даже смертельные враги, такие как Франция и Германия, должны были заключить мир после Второй мировой войны.
Макрон добавил, что Зеленскому в конце концов придется переключиться и "принимать трудные решения", сообщают источники.
Топ комментарии
+75 VOLVO XC 70
показать весь комментарий24.02.2023 23:58 Ответить Ссылка
+69 FT FT
показать весь комментарий24.02.2023 23:59 Ответить Ссылка
+66 Артем #512840
показать весь комментарий24.02.2023 23:56 Ответить Ссылка
а що поточна війна вже фсьо??? ось "закінчимо" війну, тоді і будемо переговорювати!
а поки що з боку мосКАЛів і близько не видно бажання "закінчувати", тому....
Эти торгаши обменяют все и всех (ну кроме себя разумеется) для своих меркантильных целей....И плевать им давно на всякие права человека, справедливость и т.п....
Идите, договаривайтесь с маньяком, который вас насилует - говорят эти гребаные торгаши...
цього недостатньо. не тiльки капiтуляцiя Нiмеччини, але i її окупацiя. без окупацiї не було б i Нюрнбергського трибуналу...
тому великий сумнiв, що можливо притягнути до трибуналу пуйло та його шоблу...
але трибунал органiзовувати все рiвно необхiдно, щоб засудити, хоча б заочно, пуйло, всю верхiвку рашистської шобли, рашистських пропаГандонiв та саму фашистську iдеологiю рашизму...
===================
Є одне АЛЕ! Вони укладали мир, коли німецьких військ не було на території Франції. Нехай русня у#обує з наших територій і лише тоді можемо говорити про мир. Ці західняки ніяк не можуть зрозуміти, що давши можливість рашці зайняти хоть клаптик чужої території вони отримають не мир а нову війну. Ще страшнішу, оскільки русня все-таки вчиться на своїх помилках. Не відміну від Заходу чи нас.
якщо не викинути рашистську сволоту за мiжнародно визнаннi кордони України, неможливо буде гарантувати, що паРаша не розпочне вiйну з Казахстаном та iншими бувшими частинами здохшого серусеру.
або, вiдпочивши, знову не попре далi в Україну. без звiльнення всiх окупованих земель спокою не буде.
не залишити рашистським гнидам нi клаптика української, землi обов 'язково органiзувати мiжнародний трибунал над пуйлом, його шоблою, рашизмом.
без цього мир спокiйно далi не буде жити.
все це може також спасти свiт i вiд можливої агресiї Китаю, рiзко знизити її вирогiднiсть.
Во ФРАНЦИИ они стали оплотом путинского режима, вербуя союзников среди политиков и бизнесменов.
Во Франции главным ресурсом российской «мягкой силы» стали потомки белоэмигрантов - представители дворянских родов. Будучи уже французами, многие из них тем не менее годами сотрудничали с российской властью, помогали Кремлю вербовать союзников среди французской оппозиции и бизнес-сообщества, продвигали нарратив о западной русофобии и геноциде жителей Донбасса.
Сегодня связанные с ними структуры при поддержке МИД РФ проводят акции против НАТО и «киевского правительства».
https://crime-ua.com/node/30483
Але йому не пофартило з українським народом - казацьким родом, в якого була на цю позу інша точка зору... Тоді зеленский до кінця весни 22-го таємно намагався "домовитися посередині"...
Тут вже його взяли за яйця по 17 західні партнери, що не так вже замало вбухали сюди грошей, щоб все це звелося нанівець...
Отже не судиться зеленському поцілувати х**ла в очко, як бі він цього не бажав... бідолажний хлопець... але жалю до нього, чомусь, немає..
П.С. Зверніть увагу! Як тільки зелю обрали - беня оголосив в медіа-просторі пропозицію "Давайте продамо рашці Крим за 130 лярдів й виправимо фінансове становище... ТО, мабуть, аванс їм шз зелею х**ло заплатив...
Тому й нема в нього бажання. Бо це вже доведеться віповідати за слова перед бандюганами х**ла особисто - по поняттям. ТОму й "не має бажання відвойовивати Крим" ...
"Путину фактически сдали коридор в Крым.
Враг захватил юг Украины, захватил крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.
Кто отвечает за эти решения и за это бездействие?
Руководство Украины молчит, хотя это просто безнравственно по отношению к десяткам тысяч жертв".
Но ответить придётся.
-антимдемократический, коррупционных законов...
-нарушений прав человека (в том числе и бойцов ВСУ)...
-изгнаний депутатов из Рады (Лерос)...
-еще пара пойманных ЦРУ и МИ6 попыток подстольных переговоров и фактов готовности компрормиссов в рашкой...
-ещё несколко офигенных краж на дороги и пиарТВ из бюджета воюющей страны -
и мечта зермака сбудется :
Запад просто скажет: Мы защищаем демократические страны. Мы не защищаем диктатуры воров и казнокрадов. Иди нах к своему х**лу - ибо ты точно тако е же х**ло, .
А зермакам только этого и надо..Они ещё до навалы выгребали на х**лостан.
Вже раз "усталі", блд, закінчилось вибором прокремлівського президента, добре що я був за Пороха.
Пєдіки - по вашому Німечина залишила за собою частину території Франції після своєї капітуляції ??? Про який мир можна говорити Україні з кацапами коли чи не 20 % України окуповано рашею.
Нужно будет утрясать вопросы по репарациям, по отселению ждунов из Донецка и Мариуполя на историческую родину, по установлению пограничных переходов наконец. Нужно будет добиваться возвращения из сибири пленных и арестованных украинцев, нужно будет решать вопрос где и как далеко от границы могут находиться руснявые ваеваки - все это придется решать на переговорах с ху.ловской сраисей. Этого не избежать.
Придется принимать и трудные решения, хоть Бонэвтику, хоть следующему президенту - миловать сраицев осужденных в Украине , возвращать назад , досиживать срока, наловленных вагнеровских выродков, которым вероятно в свое время было обещано убежище в Украине. И еще миллион всяких вопросов.
Ведь всем известно, что макрон и шольц против переговоров сейчас. А здесь, чтобы было легче брехать, сослались на иностранную статью, но наверняка все извратив, во всяком случае не указав, что рекомендации относятся к будущему. За такое писак надо наказывать.