Макрон и Шольц призвали Зеленского вернуться к переговорам с РФ, - The Wall Street Journal

По данным The Wall Street Journal, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским предлагали ему рассмотреть возможность мирных переговоров с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По словам людей, знакомых с переговорами, во время встречи в Париже в начале февраля Макрон сказал Зеленскому, что даже смертельные враги, такие как Франция и Германия, должны были заключить мир после Второй мировой войны.

Макрон добавил, что Зеленскому в конце концов придется переключиться и "принимать трудные решения", сообщают источники.

