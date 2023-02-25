В Мариуполе подтвердили попадание в склад боекомплектов военных РФ 24 февраля

Во временно захваченном российскими военными Мариуполе в районе Новоселовки подтверждают попадание в склад боекомплектов военных РФ, есть также данные о попадании во вражескую военную технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"Последствия Мариупольской бавовны вчера. После "кары небесной". Группа Мариупольского Сопротивления подтверждает минус состав БК по яркому пожару в районе Новоселовка Центрального района и саундтреку детонации снарядов", - написал Андрющенко.

Впоследствии он уточнил, что было обезврежено в результате прилета "хлопка".

"Мариупольский хлопок. Последствия. Продолжаем фиксировать. По полученным данным, к ранее обезвреженным составам БК и ПСМ добавляются (барабанная дробь): - 2 БМП, - 1 танк, - 1 САУ, - 50 окупантов в состоянии 200 или тяжелого 300" констатировал советник мэра.

Он добавил, что из-за сложности и охраны территории попадания "продолжаем сбор данных по реалиям хлопка".