В Мариуполе подтвердили попадание в склад боекомплектов военных РФ 24 февраля

маріуполь

Во временно захваченном российскими военными Мариуполе в районе Новоселовки подтверждают попадание в склад боекомплектов военных РФ, есть также данные о попадании во вражескую военную технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"Последствия Мариупольской бавовны вчера. После "кары небесной". Группа Мариупольского Сопротивления подтверждает минус состав БК по яркому пожару в районе Новоселовка Центрального района и саундтреку детонации снарядов", - написал Андрющенко.

В Мариуполе подтвердили попадание в склад боекомплектов военных РФ 24 февраля 01

Впоследствии он уточнил, что было обезврежено в результате прилета "хлопка".

"Мариупольский хлопок. Последствия. Продолжаем фиксировать. По полученным данным, к ранее обезвреженным составам БК и ПСМ добавляются (барабанная дробь): - 2 БМП, - 1 танк, - 1 САУ, - 50 окупантов в состоянии 200 или тяжелого 300" констатировал советник мэра.

Также читайте: Сильный взрыв прогремел в оккупированном Мариуполе вечером 24 февраля, - Андрющенко

Он добавил, что из-за сложности и охраны территории попадания "продолжаем сбор данных по реалиям хлопка".

Супер !!! Слава ЗСУ !!! Дякуємо США, Боже бережи Америку !!!
25.02.2023 09:53 Ответить
24.02.2022: Танки в Україні (((((((
24.02.2023: Танки в Україні ))))))))
25.02.2023 10:05 Ответить
Але є нюанс...
25.02.2023 10:29 Ответить
Тікайте кацапи на болотах тікайте навіть не озираючись. Бо далі буде веселіше. Бавовна йде до вас.
25.02.2023 10:06 Ответить
Треба вибивати на відстані - бо на Донбасі наші воіни вже визивають вогонь на себе .
25.02.2023 10:10 Ответить
Це так тварини святкували, що аж дупи позривалися!
25.02.2023 10:57 Ответить
25.02.2023 11:04 Ответить
Сейчас стало тяжелее доставать до складов. Так как кацапы теперь их размещают в глубоком тылу. И подвозят малыми партиями. Нужны ракеты большой дальности. И много
25.02.2023 11:05 Ответить
 
 