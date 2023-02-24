Сильный взрыв прогремел в оккупированном Мариуполе вечером 24 февраля, - Андрющенко
Вечером 24 февраля в оккупированном Мариуполе раздался взрыв. Также пишут о звуках детонации боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом телеграме написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он отметил: "Мариуполь. Звук взрыва. Одинокий. Эпицентром по линии Кирова - Новоселовка-Тополиная. После взрыва город наслаждается звуками детонации БК. Хорошо".
