Сильный взрыв прогремел в оккупированном Мариуполе вечером 24 февраля, - Андрющенко

Вечером 24 февраля в оккупированном Мариуполе раздался взрыв. Также пишут о звуках детонации боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом телеграме написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил: "Мариуполь. Звук взрыва. Одинокий. Эпицентром по линии Кирова - Новоселовка-Тополиная. После взрыва город наслаждается звуками детонации БК. Хорошо".

