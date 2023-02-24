РУС
Сильный взрыв прогремел в оккупированном Мариуполе вечером 24 февраля, - Андрющенко

маріуполь

Вечером 24 февраля в оккупированном Мариуполе раздался взрыв. Также пишут о звуках детонации боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом телеграме написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил: "Мариуполь. Звук взрыва. Одинокий. Эпицентром по линии Кирова - Новоселовка-Тополиная. После взрыва город наслаждается звуками детонации БК. Хорошо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов о взрывах в Мариуполе: "Расстояние для нас уже не имеет значения"

Мариуполь (5741) Андрющенко Петр (592)
Це дуже корисний вибух!
показать весь комментарий
24.02.2023 22:06 Ответить
це добрий знак ! був Ахмат - чай став Ахмат -шашлик ...
показать весь комментарий
24.02.2023 22:07 Ответить
Данілов сказав що ми можемо дістати 100км ,,, 150км, то чому нема вибухів в Криму, там що, немає військових об'єктів?
показать весь комментарий
24.02.2023 22:09 Ответить
Д'єрмак не дозволяє по своїх лупити
показать весь комментарий
24.02.2023 22:14 Ответить
бо немає чим . НАТО ракети не дає , бо ескалація , а наші боневтік поміняв на асфальт ( як Попандопуло кулемет на галіфе ). якщо щось є це поодинокі парадні екземпляри .
показать весь комментарий
24.02.2023 22:17 Ответить
Бо зараз основний наступ йде на Донеччині і тут треба вибивати тили ворога. Цих снарядів у нас напевно обмежена кількість.
показать весь комментарий
25.02.2023 09:50 Ответить
Надеюсь поджарились кадыровские бараны которых
показать весь комментарий
24.02.2023 22:13 Ответить
Ти ***** здохнеш в цім краю
У небі, в полі, у гаю.
Де йдуть без зброї на броню
Де кажуть *на ху#* кораблю.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:17 Ответить
За Харків, Марік, за Ірпінь,
За прірву надлюдських терпінь
Наступні десять поколінь
У пеклі скнітимеш. Амінь.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:18 Ответить
Tut kazdi den praznik Mariupole s fejeverkami.Den Himarsov otmecajet?
показать весь комментарий
24.02.2023 22:17 Ответить
Это уже фестиваль химарсов.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:23 Ответить
Ти прогниєш у цій землі
На моїй визвольній війні.
Розквітне ж сонях навесні
Могутня армія русні.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:19 Ответить
Сонях навесні не квітне.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:22 Ответить
фигурально - "взойдет "
показать весь комментарий
24.02.2023 22:34 Ответить
https://glossary.sil.org/term/figurative-sense Figurative Sense
показать весь комментарий
24.02.2023 22:37 Ответить
А коли?
показать весь комментарий
24.02.2023 22:51 Ответить
Цвіте соняшник у липні-серпні і триває 20-30 днів
показать весь комментарий
24.02.2023 23:07 Ответить
Файно.
показать весь комментарий
24.02.2023 23:30 Ответить
Це вибухнули свіжі кадирівці , які прибули вчора
показать весь комментарий
24.02.2023 23:56 Ответить
 
 