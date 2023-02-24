Сильний вибух пролунав у окупованому Маріуполі ввечері 24 лютого, - Андрющенко

Ввечері 24 лютого у окупованому Маріуполі пролунав вибух. Також пишуть про звуки детонації боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це телеграмі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив: "Маріуполь. Звук вибуху. Поодинокий. Епіцентром по лінії Кірова - Новоселівка- Тополіная. Після вибуху місто насолоджується звуками детонації БК. Хорошо".

