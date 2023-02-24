УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6456 відвідувачів онлайн
Новини
10 765 19

Сильний вибух пролунав у окупованому Маріуполі ввечері 24 лютого, - Андрющенко

маріуполь

Ввечері 24 лютого у окупованому Маріуполі пролунав вибух. Також пишуть про звуки детонації боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це телеграмі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив: "Маріуполь. Звук вибуху. Поодинокий. Епіцентром по лінії Кірова - Новоселівка- Тополіная. Після вибуху місто насолоджується звуками детонації БК. Хорошо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупований Маріуполь завезли військових та кадировців, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3261) Андрющенко Петро (705)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
За Харків, Марік, за Ірпінь,
За прірву надлюдських терпінь
Наступні десять поколінь
У пеклі скнітимеш. Амінь.
показати весь коментар
24.02.2023 22:18 Відповісти
+10
Це дуже корисний вибух!
показати весь коментар
24.02.2023 22:06 Відповісти
+9
Ти ***** здохнеш в цім краю
У небі, в полі, у гаю.
Де йдуть без зброї на броню
Де кажуть *на ху#* кораблю.
показати весь коментар
24.02.2023 22:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це дуже корисний вибух!
показати весь коментар
24.02.2023 22:06 Відповісти
це добрий знак ! був Ахмат - чай став Ахмат -шашлик ...
показати весь коментар
24.02.2023 22:07 Відповісти
Данілов сказав що ми можемо дістати 100км ,,, 150км, то чому нема вибухів в Криму, там що, немає військових об'єктів?
показати весь коментар
24.02.2023 22:09 Відповісти
Д'єрмак не дозволяє по своїх лупити
показати весь коментар
24.02.2023 22:14 Відповісти
бо немає чим . НАТО ракети не дає , бо ескалація , а наші боневтік поміняв на асфальт ( як Попандопуло кулемет на галіфе ). якщо щось є це поодинокі парадні екземпляри .
показати весь коментар
24.02.2023 22:17 Відповісти
Бо зараз основний наступ йде на Донеччині і тут треба вибивати тили ворога. Цих снарядів у нас напевно обмежена кількість.
показати весь коментар
25.02.2023 09:50 Відповісти
Надеюсь поджарились кадыровские бараны которых
показати весь коментар
24.02.2023 22:13 Відповісти
Ти ***** здохнеш в цім краю
У небі, в полі, у гаю.
Де йдуть без зброї на броню
Де кажуть *на ху#* кораблю.
показати весь коментар
24.02.2023 22:17 Відповісти
За Харків, Марік, за Ірпінь,
За прірву надлюдських терпінь
Наступні десять поколінь
У пеклі скнітимеш. Амінь.
показати весь коментар
24.02.2023 22:18 Відповісти
Tut kazdi den praznik Mariupole s fejeverkami.Den Himarsov otmecajet?
показати весь коментар
24.02.2023 22:17 Відповісти
Это уже фестиваль химарсов.
показати весь коментар
24.02.2023 22:23 Відповісти
Ти прогниєш у цій землі
На моїй визвольній війні.
Розквітне ж сонях навесні
Могутня армія русні.
показати весь коментар
24.02.2023 22:19 Відповісти
Сонях навесні не квітне.
показати весь коментар
24.02.2023 22:22 Відповісти
фигурально - "взойдет "
показати весь коментар
24.02.2023 22:34 Відповісти
https://glossary.sil.org/term/figurative-sense Figurative Sense
показати весь коментар
24.02.2023 22:37 Відповісти
А коли?
показати весь коментар
24.02.2023 22:51 Відповісти
Цвіте соняшник у липні-серпні і триває 20-30 днів
показати весь коментар
24.02.2023 23:07 Відповісти
Файно.
показати весь коментар
24.02.2023 23:30 Відповісти
Це вибухнули свіжі кадирівці , які прибули вчора
показати весь коментар
24.02.2023 23:56 Відповісти
 
 