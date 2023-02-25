УКР
Новини
13 191 9

У Маріуполі підтвердили влучання в склад боєкомплектів військових РФ 24 лютого

маріуполь

У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі в районі Новоселівки підтверджують влучання у склад боєкомплектів військових РФ, є також дані про влучання у ворожу військову техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Наслідки Маріупольської бавовни вчора. Після "кари небесної". Група Маріупольського Спротиву підтверджує мінус склад БК за яскравою пожежою в районі Новоселівка Центрального району та саундтреком детонації снарядів", - написав Андрющенко.

У Маріуполі підтвердили влучання в склад боєкомплектів військових РФ 24 лютого 01

Згодом він уточнив, що було знешкоджено у результаті прильоту "бавовни".

"Маріупольська бавовна. Наслідки. Продовжуємо фіксувати. За отриманими даними, до раніш знешкоджених складів БК та ПСМ додаються (барабаний дріб): - 2 БМП, - 1 танк, - 1 САУ , - 50 окупантів у стані 200 або важкого 300", - констатував радник мера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупований Маріуполь завезли військових та кадировців, - Андрющенко

Він додав, що через складність та охорону території влучання "продовжуємо збір даних щодо реалій бавовни".

Автор: 

Маріуполь (3261) склад (185) Андрющенко Петро (705)
Супер !!! Слава ЗСУ !!! Дякуємо США, Боже бережи Америку !!!
25.02.2023 09:53 Відповісти
24.02.2022: Танки в Україні (((((((
24.02.2023: Танки в Україні ))))))))
25.02.2023 10:05 Відповісти
Але є нюанс...
25.02.2023 10:29 Відповісти
Тікайте кацапи на болотах тікайте навіть не озираючись. Бо далі буде веселіше. Бавовна йде до вас.
25.02.2023 10:06 Відповісти
Треба вибивати на відстані - бо на Донбасі наші воіни вже визивають вогонь на себе .
25.02.2023 10:10 Відповісти
Це так тварини святкували, що аж дупи позривалися!
25.02.2023 10:57 Відповісти
25.02.2023 11:04 Відповісти
Сейчас стало тяжелее доставать до складов. Так как кацапы теперь их размещают в глубоком тылу. И подвозят малыми партиями. Нужны ракеты большой дальности. И много
25.02.2023 11:05 Відповісти
 
 