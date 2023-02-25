Депутаты предлагают усилить ответственность за отказ выполнить приказ и сопротивление командиру - законопроект
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о расширении ответственности военнослужащих за неповиновение командирам и руководителям.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на карту законопроекта №9017 на сайте парламента.
Авторы документа – "слуга народа" Александр Дануца и внефракционный депутат Владимир Арешонков.
Статьи 402 (неподчинение) и 403 (неисполнение приказа).
Предлагается расширить условия применения наказания. В настоящее время бойцы несут ответственность за открытый отказ выполнить приказ командира или руководителя, а также умышленное невыполнение приказа. А в случае принятия законопроекта к приказу прилагается еще и распоряжение командира или начальника.
Статья 404 (сопротивление начальнику).
Изменяется формулировка. Если раньше речь шла только об угрозах, угрозах убийством, сопротивлении начальнику, то теперь все тоже касается и командира.
Статья 405 (угроза или насилие в отношении начальника).
Законопроект также добавляет в статью командира. А еще увеличивает сроки. Если сейчас преступления, совершенные группой лиц, либо с применением оружия, либо в условиях военного положения предполагалось лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, то теперь нижняя планка – это шесть лет. К тому же, получить их можно не только при применении оружия, но и при применении боеприпасов.
Статьи 425 (небрежное отношение к ВС) и 427 (оставление врагу средств ведения войны).
Во все пункты, где упоминается начальник, добавлены командиры.
Авторы законопроекта говорят, что проанализировали обвинительные приговоры за эти преступления за период с 2011 по 2021 годы, и пришли к выводу: приговоры были мягкие.
Анализ 20 обвинительных приговоров, вынесенных судьями в течение 2022 г. за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 405 УК Украины, показывает изменения в наказании. До 30% от общего количества осужденных военнослужащих в 2022 году в качестве наказания применялось содержание в дисциплинарном батальоне, до 20% - арест с отбыванием на гауптвахте. В 15% продолжается вынесение уголовных наказаний в виде 5 лет лишения свободы с увольнением с испытательным сроком по статье 75 УК Украины.
Так, авторы законопроекта считают, что усиление наказания будет способствовать уменьшению совершения преступлений на фронте и в тыловых частях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Відправити цих "слуг і прихлебателей" на "0", хай там законопроекти пишуть.
Якщо серйозно, то ця наволоч робить все для того, щоб знищити армію.
Как вы думаете количество добровольцев после этого увеличится?
Лизнуть начальнику жопу шоб медальки заслужить.
Вовику нужны те что подчиняются и строевой подготовке обучены для видосика.
Контрабанда сигарет,угля,алкоголя это святое.
треба буде тікати з країни та проходити люстрацію на причетность до естрадно-ціркового режиму
можна послати на смерть дрон, а не людину пяному командиру... Командиру не сподобався хтось і він спеціально буде його гнобити
Військових які кожну годину можуть загинути лякають тюрьмою,
і що вони заберуть їх з передової і посадять в тюрьму?
А загалом черговий каральний закон, який показує ставлення "народних обранців" до захисників країни. З такими законами ми перетворимося на країну зеків, бо якщо пішов воювати - маєш всі шанси сісти від 5 до 12 років, я якщо відмовився то від 3 до 5 років. Чим далі - тим "веселіше".
А як тоді домовлятия про мир з рашкою через Китай? Агент кремля Татаров нікуди не подівся.
https://petition.president.gov.ua/petition/179714 Довічне ув'язнення для депутатів, та працівників державних структур за корупцію під час https://petition.president.gov.ua/petition/179714 https://petition.president.gov.ua/petition/179714 воєнного https://petition.president.gov.ua/petition/179714 стану
Вот эти два ублюдка которые к военным не имеют никакого отношения не хотят поехать в Бахмут .... Нужно что бы за законы говорили депутаты УБД а не 2 ****** взяточника
это разные вещи. Главное лицо ВР со сракой, как у бегемота счастлив - Леруса выгнали. Зато, гет-цев уже столько пакостей сделал и все также полон сил гадить дальше и ни...я.
Не знаю це придурковатість чи навмисний саботаж. Тут кажуть що маленька радянська армія не переможе велику, а там будують саме совково-рашистську армію.
А ще - строки обов"язково такі щоб простіше командира було пристрелити ніж відмовитися виконувати придурошний наказ.
через що загинули солдати