17 324 195

Депутаты предлагают усилить ответственность за отказ выполнить приказ и сопротивление командиру - законопроект

військовий,військові,військовослужбовці,захисник,військовослужбовець

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о расширении ответственности военнослужащих за неповиновение командирам и руководителям.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на карту законопроекта №9017 на сайте парламента.

Авторы документа – "слуга народа" Александр Дануца и внефракционный депутат Владимир Арешонков.

Статьи 402 (неподчинение) и 403 (неисполнение приказа).

Предлагается расширить условия применения наказания. В настоящее время бойцы несут ответственность за открытый отказ выполнить приказ командира или руководителя, а также умышленное невыполнение приказа. А в случае принятия законопроекта к приказу прилагается еще и распоряжение командира или начальника.

Статья 404 (сопротивление начальнику).

Изменяется формулировка. Если раньше речь шла только об угрозах, угрозах убийством, сопротивлении начальнику, то теперь все тоже касается и командира.

Статья 405 (угроза или насилие в отношении начальника).

Законопроект также добавляет в статью командира. А еще увеличивает сроки. Если сейчас преступления, совершенные группой лиц, либо с применением оружия, либо в условиях военного положения предполагалось лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, то теперь нижняя планка – это шесть лет. К тому же, получить их можно не только при применении оружия, но и при применении боеприпасов.

Статьи 425 (небрежное отношение к ВС) и 427 (оставление врагу средств ведения войны).

Во все пункты, где упоминается начальник, добавлены командиры.

Авторы законопроекта говорят, что проанализировали обвинительные приговоры за эти преступления за период с 2011 по 2021 годы, и пришли к выводу: приговоры были мягкие.

Анализ 20 обвинительных приговоров, вынесенных судьями в течение 2022 г. за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 405 УК Украины, показывает изменения в наказании. До 30% от общего количества осужденных военнослужащих в 2022 году в качестве наказания применялось содержание в дисциплинарном батальоне, до 20% - арест с отбыванием на гауптвахте. В 15% продолжается вынесение уголовных наказаний в виде 5 лет лишения свободы с увольнением с испытательным сроком по статье 75 УК Украины.

Так, авторы законопроекта считают, что усиление наказания будет способствовать уменьшению совершения преступлений на фронте и в тыловых частях.

Топ комментарии
+60
ну что, зебобики, как вам сериал?
25.02.2023 10:15 Ответить
+53
Відчувають, зелені гандони, що питання до них будуть жорсткі після війни, от і бісяться. А ще відчувають свою безкарність перед громадянським суспільством.
25.02.2023 10:17 Ответить
+52
а следующий законопроэкт что бы люди не малы голосу и не виходили на страйки
25.02.2023 10:15 Ответить
Зрадники окупували ВР. Їх звідти й газом не викуриш. Це не Британський Парламент.
25.02.2023 10:36 Ответить
Автори документа - "слуга народу" Олександр Дануца та позафракційний депутат Володимир Арешонков.
Відправити цих "слуг і прихлебателей" на "0", хай там законопроекти пишуть.

Якщо серйозно, то ця наволоч робить все для того, щоб знищити армію.
25.02.2023 10:37 Ответить
Козли зелені! Якщо народ повстане то вас НІЩО не врятує!!! Не дратуйте людей!!!
25.02.2023 10:39 Ответить
А що вам не подобається?!Хіба це не ви раділи та радієте незаконно замкненим кордонам,побиттям та викраданням людей посеред білого дня на очах у всіх?Невже ви гадали,що знахабніле антиконституційне свавілля влади та режиму торкнеться лише цивільних?
25.02.2023 10:39 Ответить
Цих "авторів" та на передову б...скоти...
25.02.2023 10:41 Ответить
Вони і так знають, що та πιταρи не потрібні.
25.02.2023 11:01 Ответить
А если идиотские приказы даёт командир уровня - юзика, безуглой, юрченко, лещенко и т.п. ???
25.02.2023 10:42 Ответить
Вы не понимаете, это другое.
25.02.2023 10:46 Ответить
цікаво а можуть ці солдати-злочинці, по прикладу трухіна - просто скласти мандат -і піти на дембель? або як голова сбу - просто здати справи і поїхати за кордон?
25.02.2023 10:42 Ответить
От ! А ті чоловіки , що працювали в Європі , і після 24 лютого 2022 не повернулися досі в Україну ? Їм же нічогісенько не буде , а таких багато .
25.02.2023 17:41 Ответить
Не пішов воювати 3 роки (можливо буде умовно). Не виконав наказу командира від 6 років. Демократія в дії!
25.02.2023 10:43 Ответить
Саме так, вони роблять все, щоб зірвати мобілізацію. А потім домовитись про мир з Китаєм і рашкою посередині.
25.02.2023 10:45 Ответить
Ну, генералісімусу видніше.
25.02.2023 10:44 Ответить
а еще надо в конституционном порядке принять закон в соответствии с которым в случае войны все депутаты, министры, судьи, прокуроры и пр., обязаны покинуть свои посты и отправиться защищать Украину... а что касается закручивания гаек по отношению к военнослужащим, то неподчинение незаконному приказу самодура - это одно, а невыполнение законного приказа - это другое...
25.02.2023 10:45 Ответить
Поки не буде 100% мобілізації ( в т.ч. дітей депутатів і міністрів) доти такі телепні будуть вносити подібні проекти. Таке закручування гайок може привести до трагедії.
показать весь комментарий
25.02.2023 14:47 Ответить
Дурнішої ідеї немає?
25.02.2023 14:59 Ответить
Не треба грісти всіг депутатів під одну гребінку. Серед них є багато професійних політиків та патріотів і такі професіонали, як по-справжньому працюють та приймають необхідні у воєнний стан закони, представляють Україну у ПАРЕ, утворюють сильну опозицію владі не менш необхідні, ніж солдати. Годі вже займатись таким популізмом.
25.02.2023 15:24 Ответить
А ці слуги з окопу закони пишуть, з знанням буднів захисників
25.02.2023 10:46 Ответить
Однією рукою закон пишуть, іншою - від ворога відстрілюються. "Пишу вам, мамо, із горящего танка..."
25.02.2023 18:09 Ответить
Это он так " БЕРЕЖЁТ СОЛДАТ"
Как вы думаете количество добровольцев после этого увеличится?
Лизнуть начальнику жопу шоб медальки заслужить.
25.02.2023 10:48 Ответить
добровольцы уже закончились. а многие из воюющих, уже готовы "присесть" на 5 лет, чем дальше в окопах сидеть. у меня сейчас таких несколько клиентов, которые после плена и госпиталей просто сказали что назад не вернутся, и пофиг им сроки
25.02.2023 11:00 Ответить
А я припоминаю там были очень плохие " Торнадо" их судили,ну просто негодяии, при виде их кацап срался и ссался.
Вовику нужны те что подчиняются и строевой подготовке обучены для видосика.
25.02.2023 11:07 Ответить
Торнадо на нулі не воював , на нулі воював Шахтарськ , вони разом з нами заходили в Мар'янку в 2014. Потім Шахтарськ разформували за мародерство і на його базі створили Торнадо. І цей батальон міліції спеціального призначення почав шукати зрадників в Станіце та в Лісічанску , попутно звільняючи тих від майна та грошей , самим апофеозом було коли вони в Орловщине біля Дніпра знайшли "сепара" та пограбували його будинок , все би проканало , але "сепар" виявився дуже потужним волонтером який допомагав 93 , скандал був ще той. А тепер виявляється що к@цапи сралися ... Та к@цапи їх ніколи не бачили
25.02.2023 15:54 Ответить
И плохие они стали как только вагоны с углём начали останавливать.
Контрабанда сигарет,угля,алкоголя это святое.
25.02.2023 18:19 Ответить
Розповідай нам казки з Москви, адвокате диявола, як там наші не хочуть воювати. Не суди по своїм чмобікам - от їх ви навіть заградотрядами вже не змусите вмирати за вашого Ху#ла та олігархів
25.02.2023 15:05 Ответить
ну ты и идиот. по твоему мнению если украинец - то это 100 процентов стойкости и мужества? война ломает любую психику, так как люди по своей природе устроены одинаково. а особенно если это мобилизированный, который никогда оружие в руках не держал, а его на ноль отправили.
25.02.2023 17:23 Ответить
Коли людина захищає рідну землю і у неї за плечима родина, дружина, вона ніколи не зламається, бо зробить все, щоб не дати вбити, поховати під уламками власної оселі чи згвалтувати її рідних і всі люди однаково були б такими сильними, якби у їх країні творили такі злочини, як рашисти на Україні. А ось коли вмирають на чужбині за божевільного Ху#ла - там І "присісти" готові і бунтувати і тікати з полю бою і в цьому ми переконуємося кожен день
25.02.2023 17:52 Ответить
Це в вас пусті пафосні слова, всі живі люди і у всіх різна психика. Хтось може бути руфером, і на одній руці висити над прірвою. А хтось навіть фільми жахів і бойовики не дивиться, бо психіка не вітримує..
26.02.2023 10:55 Ответить
ЗеКотворці випередили Яника по драконівським законам.
треба буде тікати з країни та проходити люстрацію на причетность до естрадно-ціркового режиму
25.02.2023 10:48 Ответить
Малорос мобилизацию год назад не провёл,производства своего оружия и не пытался наладить,теперь ему нужны ф-16 шоб Ху.ла напугать и договориться посередине.
25.02.2023 10:53 Ответить
А як це депутати, не будучи начальниками, командирами, військовослужбовцями мають право писати подібного плану закони? Ще й позафракційний депутат підозрюється у підкупі виборців ( див. Вікіпедію ). А де відповідальність начальників та командирів за відправку в зону бойових дій непідготовлений? Де відповідальність керівників за зухвалість та неадекватне ставлення до мобілізованих. В мене знайомого відправили з ТРО у Бахмут без жодної бойової підготовки, бо так захотів командир-начадьник. Ось вони його і **********, причому це вже не перший такий випадок. Вночі підігнали автобуси, загрузили і вперед гайда. Без зброї, амуніції, обмундирування. По прибуттю на передній фланг видали лопату і дали команду окопатись. То де відповідальність командирів за такі дії?
25.02.2023 10:54 Ответить
Слуги, я знаю що ви *******, нащо це вчергове доводити?
25.02.2023 10:54 Ответить
я проти youtube.com/watch?v=3UkBP3Xwx7c

можна послати на смерть дрон, а не людину пяному командиру... Командиру не сподобався хтось і він спеціально буде його гнобити
25.02.2023 11:47 Ответить
Скоти зелені, обікрали нас за січень місяць на 70000, мали заплатити 100000 премії дали 30000. Щодня прильоти... Нехай уроди йдуть на моє місце, я з ними із задоволенням поміняють.
25.02.2023 10:55 Ответить
Напишіть колективний лист Бутусову.
25.02.2023 12:07 Ответить
Як варіант... 30000 мали платити з 1 лютого, а зняли за січень.
25.02.2023 12:52 Ответить
Що б тут усі не казали, але без загальноприйнятого в усіх арміях світу правила, відповідно до якої непокора, особливо у воєнний час, є найтяжчим злочином військовика. Без дисципліни військо перетворюється на баранячу отару.
25.02.2023 11:05 Ответить
А «непокора» з якого це часу стала найважчим злочином у військових?
25.02.2023 11:13 Ответить
Стаття 403 Кримінального кодексу України. Невиконання наказу. 1. Невиконання наказу начальника, .... вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, -карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
25.02.2023 15:16 Ответить
Злякав їжака голим задом
Військових які кожну годину можуть загинути лякають тюрьмою,
і що вони заберуть їх з передової і посадять в тюрьму?
25.02.2023 15:53 Ответить
Нікого не лякаю. Лише цитата з КК України
25.02.2023 15:55 Ответить
Зараз вже до 12 років, і хочуть ще збільшити покарання.
26.02.2023 10:57 Ответить
Щоб усі тут не казали, ти не розумієш контекста ,куди і до чого ведуть зелені слуги)
25.02.2023 11:14 Ответить
Ти з окопу це написав?
25.02.2023 11:20 Ответить
З польського! Авжеж.
25.02.2023 13:05 Ответить
Зкидають шапками, усі зрадолюби, усі "суперпатріоти", але від слова "повістка" всають в ступор і викликеють адвоката.
25.02.2023 13:18 Ответить
Про залишення засобів війни потрібно просто активно з цим працьвати аби солдати на підсвідомому рівні пам'ятали, що їх не можна у робочому стані залишати ворогу і у разі неможливості евакуації знищували зброю.
А загалом черговий каральний закон, який показує ставлення "народних обранців" до захисників країни. З такими законами ми перетворимося на країну зеків, бо якщо пішов воювати - маєш всі шанси сісти від 5 до 12 років, я якщо відмовився то від 3 до 5 років. Чим далі - тим "веселіше".
25.02.2023 11:09 Ответить
Якщо мобілізація буде успішна, це не входить у плани зелених.

А як тоді домовлятия про мир з рашкою через Китай? Агент кремля Татаров нікуди не подівся.
25.02.2023 11:12 Ответить
Викинь свою методичку про заградотряди, троляко. Вона вже не актуальна. Скрізь вам маряться заградотряди - ваших сотнями тисяч женуть ці заградотряди у ваших хворих уявах, тільки на полі бою ніхто не заважає їм драпати і ось вже і наші заградотряди вам примарилися
25.02.2023 15:08 Ответить
Примите закон о неправомерной выдачи брони от призыва,сколько таможенников,податкивцев,работничков держпраци и прочих взяткособирательных контор у нас находятся на фронте,наверное ни одного.
25.02.2023 11:16 Ответить
за переписку и и листание порносайтов в рабочее время в сессионном зале нардепов- кастрация привселюдно...............................................
25.02.2023 11:18 Ответить
Є такі командири, що їх в очі не бачили бійці, є такі командири-аватари, що ходять сині по штабу з виваленим членом після туалету. Є такі командири, що по блату забирають пів зарплатні військового, щоб той не йшов на передову! Є такі, що кидають своїх хлопців без бк та їжі і води, а самі гуляють в ресторанах в тилу! Треба для командирів такий закон прийняти!!!
25.02.2023 11:25 Ответить
А для себе посилити відповідальність і не писати антинародних законів не пробували, "слуги" народу, бо вже це все на часі.
25.02.2023 11:27 Ответить
Проголосуйте петицію :

https://petition.president.gov.ua/petition/179714 Довічне ув'язнення для депутатів, та працівників державних структур за корупцію під час https://petition.president.gov.ua/petition/179714 https://petition.president.gov.ua/petition/179714 воєнного https://petition.president.gov.ua/petition/179714 стану
25.02.2023 11:45 Ответить
Для того щоб писалися правильні закони, треба всіх депутатів та їх дітей прогнати через передній край і обов'язково з недолугими командирами, як іноді буває. Питання відразу вирішиться. А ще краще - прийняли закон наприклад про відповідальність військових і всіх приймачів відправити перевіряти закон на практиці. І так за напрямками, по всім законам, що прийняли. А то таке здається, що закони приймаються для нас, а не для них. думають що вони вічні та недоторкані.
25.02.2023 11:45 Ответить
сцикуни генетичні пропонують карати за реальний страх, який не всяка людина здатна здолати в одну мить. ****і. Сподіваюсь, вони колись на власній шкірі переживуть власний розстріл. Бажаю щоб усі
25.02.2023 11:46 Ответить
Розстріл? Честі забагато - на таке лайно дефіцитні набої тратити. Максимум, на що вони заслуговують - mazzolato. Хто читав "Графа Монте-Крісто", згадає, що це таке. Простіше кажучи - довбнею по макітрі - і в скотомогильник.
25.02.2023 13:43 Ответить
Кувалда?)
26.02.2023 10:58 Ответить
Як варіант )
26.02.2023 12:02 Ответить
А про злочинні накази командирів забули? Чи "не начасі"?
25.02.2023 11:54 Ответить
важко засмердило партією регіонів в купі з рпц....
25.02.2023 11:55 Ответить
давно пора....
25.02.2023 12:04 Ответить
Боневтік хоче стати такою собі" копію путіна", давайте ще загранотряди і тоді точно буде 100%
25.02.2023 12:16 Ответить
Чет о кувалде забыли.
25.02.2023 12:16 Ответить
Зе гниди!
25.02.2023 12:18 Ответить
Автори документа - "слуга народу" Олександр Дануца та позафракційний депутат Володимир Арешонков.
Вот эти два ублюдка которые к военным не имеют никакого отношения не хотят поехать в Бахмут .... Нужно что бы за законы говорили депутаты УБД а не 2 ****** взяточника
25.02.2023 12:38 Ответить
Торнадівців засудили-розігнали і за існуючих норм закону. Було б бажання працювати в пошуках правди і спраедливості слідчим, прокурорам та суддям.
25.02.2023 12:46 Ответить
Ми спостерігаємо за народженням нового диктатора, для якого його слуги готують міцну законодавчу базу.
25.02.2023 12:52 Ответить
Просто интересно, эти два перца в армии служили? Что за шоблу мы повыбирали? Одна без углов, совсем круглая дура, предлагала расстреливать солдат. Два других привлекать к уголовной ответственности за не выполнение РАСПОРЯЖЕНИЯ - это как? По-моему приказ и распоряжние
это разные вещи. Главное лицо ВР со сракой, как у бегемота счастлив - Леруса выгнали. Зато, гет-цев уже столько пакостей сделал и все также полон сил гадить дальше и ни...я.
25.02.2023 13:09 Ответить
Копія з москальського закону((І після цього я повірю,що прагнуть до євроцінностей?(
25.02.2023 13:14 Ответить
А чому мовчите, що робити з тими бл...ми, хто здав позиції, тікаючи обісравшись від москалів. Фіг би з ними, але коли із-за цих підарів, які з Донецької області здриснули до Вінниці (бо командирів бачиш по усій дорозі не знайшли), - не лягло по флангам два підрозділи тих , хто не втікав... А потім ці курви скаржаться, що їх утримує ВСП, а командири порушили їхнє право на життя...
25.02.2023 13:36 Ответить
Ото правильно, нарешті! Зробіть все як у русні. Навіщо те патріотичне виховання, морально психологічне забезпечення і прочєє.
Не знаю це придурковатість чи навмисний саботаж. Тут кажуть що маленька радянська армія не переможе велику, а там будують саме совково-рашистську армію.
А ще - строки обов"язково такі щоб простіше командира було пристрелити ніж відмовитися виконувати придурошний наказ.
25.02.2023 13:41 Ответить
Навіть у русні є морально-патріотичне виховання, зелені вже всіх переплюнули
26.02.2023 11:00 Ответить
Не зрозуміли наші воїни, що депутати, висравши законопроект 8271, запрошували їх в гості до ВР. Схоже слуги з казино не вилазять, бо, щоб повторити запрошення, вони за звичкою підіймають ставки. Заодно спеціаьно вбивають мобілізацію ( що на замовлення і на чиє я не сумніваюсь ), адже отримати 3 роки за відмову краще ніж відсидіти 6 років, якщо попадеш під командування якоїсь гниди без офіцерської честі і совісті. Ми не переможемо з п'ятою колоною і саботажниками в урядовому кварталі без прямого втручання США.
25.02.2023 14:00 Ответить
За такою логікою зелені скоро і за відмову до 6 років збільшать сроки. Щоб був вибір, або за відмову від повістки 6 років, або за невиконання розпорядження командира збігати за цигарками отримати 6 років.
26.02.2023 11:06 Ответить
Чим сильніше натягуєш тятиву, тим швидше вона лусне. Дійде до того, що повноваження по рабовласницькому закону обріжуть знизу, якщо зверху не хочуть отямитись. Безсовістні недолугі командири почнуть просто зникати невідомо куди. Навіть самий борзий гопник знає, що пресувати озброєних людей шкідливо для здоров'я.
26.02.2023 15:15 Ответить
Не знаю как по срокам тюрьмы, а то что надо усиливать наказание за не выполнение приказов командира, так єто точно!! Хватит расхлябанности! Дерьмо-кратия в ЗСУ єто хуже поражения в бою...Только строжайшее единоначалие!!!!.. правда и зажравшимся и турпоголовым командирам , то же надо крылья пообрезать!!!
25.02.2023 14:09 Ответить
С командиров нужно начинать в первую очередь, рыба гниет с головы!
26.02.2023 11:03 Ответить
З верховного боневтіка починати потрібно.
26.02.2023 11:14 Ответить
Вже треба вносити закон для депутатів За відповідальність за невиконання Конституції України за порушення Законів України
25.02.2023 16:06 Ответить
а відповідальність командирів за бездіяльність і тупість наказів?
через що загинули солдати
25.02.2023 16:35 Ответить
А ці два зелених хряка хоч раз були коло військових,їхній висер показуе що вони даже портянок армейських не нюхали,деділи.
25.02.2023 19:04 Ответить
вироки депутатам треба б аналізувати. тварюки
26.02.2023 00:10 Ответить
Це святі люди, ви що
26.02.2023 11:04 Ответить
