Депутаты предлагают усилить ответственность за отказ выполнить приказ и сопротивление командиру - законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о расширении ответственности военнослужащих за неповиновение командирам и руководителям.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на карту законопроекта №9017 на сайте парламента.

Авторы документа – "слуга народа" Александр Дануца и внефракционный депутат Владимир Арешонков.

Статьи 402 (неподчинение) и 403 (неисполнение приказа).

Предлагается расширить условия применения наказания. В настоящее время бойцы несут ответственность за открытый отказ выполнить приказ командира или руководителя, а также умышленное невыполнение приказа. А в случае принятия законопроекта к приказу прилагается еще и распоряжение командира или начальника.

Статья 404 (сопротивление начальнику).

Изменяется формулировка. Если раньше речь шла только об угрозах, угрозах убийством, сопротивлении начальнику, то теперь все тоже касается и командира.

Статья 405 (угроза или насилие в отношении начальника).

Законопроект также добавляет в статью командира. А еще увеличивает сроки. Если сейчас преступления, совершенные группой лиц, либо с применением оружия, либо в условиях военного положения предполагалось лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, то теперь нижняя планка – это шесть лет. К тому же, получить их можно не только при применении оружия, но и при применении боеприпасов.

Статьи 425 (небрежное отношение к ВС) и 427 (оставление врагу средств ведения войны).

Во все пункты, где упоминается начальник, добавлены командиры.

Авторы законопроекта говорят, что проанализировали обвинительные приговоры за эти преступления за период с 2011 по 2021 годы, и пришли к выводу: приговоры были мягкие.

Анализ 20 обвинительных приговоров, вынесенных судьями в течение 2022 г. за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 405 УК Украины, показывает изменения в наказании. До 30% от общего количества осужденных военнослужащих в 2022 году в качестве наказания применялось содержание в дисциплинарном батальоне, до 20% - арест с отбыванием на гауптвахте. В 15% продолжается вынесение уголовных наказаний в виде 5 лет лишения свободы с увольнением с испытательным сроком по статье 75 УК Украины.

Так, авторы законопроекта считают, что усиление наказания будет способствовать уменьшению совершения преступлений на фронте и в тыловых частях.