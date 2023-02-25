УКР
Депутати пропонують посилити відповідальність за відмову виконати наказ та опір командиру, - законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про розширення відповідальності військовослужбовців за непокору командирам та керівникам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на картку законопроєкту №9017 на сайті парламенту.

Автори документа - "слуга народу" Олександр Дануца та позафракційний депутат Володимир Арешонков.

Статті 402 (непокора) та 403 (невиконання наказу).

Пропонується розширити умови застосування покарання. Нині бійці несуть відповідальність за відкриту відмову виконати наказ командира чи керівника, а також умисне невиконання наказу. А в разі прийняття законопроєкту, до наказу додається ще й розпорядження командира або начальника.

Стаття 404 (опір начальникові).

Змінюється формулювання. Якщо раніше йшлося лише про погрози, погроз вбивством, опір начальникові, то тепер все теж саме стосується і командира.

Стаття 405 (погроза або насильство щодо начальника).

Законопроєкт також додає в цю статтю командира. А ще збільшує терміни. Якщо нині злочини, вчинені групою осіб, або із застосуванням зброї, або в умовах воєнного стану передбачалося позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, то тепер нижня планка - це шість років. До того ж отримати їх можна не лише при застосуванні зброї, а й при застосуванні боєприпасів.

Статті 425 (недбале ставлення до ВС) та 427 (залишення ворогові засобів ведення війни).

В усі пункти, де згадується начальник, додано командирів.

Автори законроєкту кажуть, що проаналізували обвинувальні вироки за ці злочини за період з 2011 по 2021 роки, і дійшли висновку: вироки були надто м’які.

Аналіз 20 обвинувальних вироків, винесених суддями протягом 2022 року за вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 405 КК України, показує зміни у покаранні. До 30% від загальної кількості засуджених військовослужбовців у 2022 році як покарання застосовувалося тримання в дисциплінарному батальйоні, до 20% ― арешт з відбуванням на гауптвахті. В 15% продовжується винесення кримінальних покарань у виді 5 років позбавлення волі зі звільненням з випробувальним терміном за статтею 75 КК України.

Так, автори законопроєкту вважають, що посилення покарання сприятиме зменшенню вчинення злочинів на фронті та у тилових частинах.

ВР (15173) законопроєкт (3688) кримінальна відповідальність (216) військовослужбовці (4889) ЗСУ (7848)
+60
ну что, зебобики, как вам сериал?
показати весь коментар
25.02.2023 10:15 Відповісти
+53
Відчувають, зелені гандони, що питання до них будуть жорсткі після війни, от і бісяться. А ще відчувають свою безкарність перед громадянським суспільством.
показати весь коментар
25.02.2023 10:17 Відповісти
+52
а следующий законопроэкт что бы люди не малы голосу и не виходили на страйки
показати весь коментар
25.02.2023 10:15 Відповісти
Зрадники окупували ВР. Їх звідти й газом не викуриш. Це не Британський Парламент.
показати весь коментар
25.02.2023 10:36 Відповісти
Автори документа - "слуга народу" Олександр Дануца та позафракційний депутат Володимир Арешонков.
Відправити цих "слуг і прихлебателей" на "0", хай там законопроекти пишуть.

Якщо серйозно, то ця наволоч робить все для того, щоб знищити армію.
показати весь коментар
25.02.2023 10:37 Відповісти
Козли зелені! Якщо народ повстане то вас НІЩО не врятує!!! Не дратуйте людей!!!
показати весь коментар
25.02.2023 10:39 Відповісти
А що вам не подобається?!Хіба це не ви раділи та радієте незаконно замкненим кордонам,побиттям та викраданням людей посеред білого дня на очах у всіх?Невже ви гадали,що знахабніле антиконституційне свавілля влади та режиму торкнеться лише цивільних?
показати весь коментар
25.02.2023 10:39 Відповісти
Цих "авторів" та на передову б...скоти...
показати весь коментар
25.02.2023 10:41 Відповісти
Вони і так знають, що та πιταρи не потрібні.
показати весь коментар
25.02.2023 11:01 Відповісти
А если идиотские приказы даёт командир уровня - юзика, безуглой, юрченко, лещенко и т.п. ???
показати весь коментар
25.02.2023 10:42 Відповісти
Вы не понимаете, это другое.
показати весь коментар
25.02.2023 10:46 Відповісти
цікаво а можуть ці солдати-злочинці, по прикладу трухіна - просто скласти мандат -і піти на дембель? або як голова сбу - просто здати справи і поїхати за кордон?
показати весь коментар
25.02.2023 10:42 Відповісти
От ! А ті чоловіки , що працювали в Європі , і після 24 лютого 2022 не повернулися досі в Україну ? Їм же нічогісенько не буде , а таких багато .
показати весь коментар
25.02.2023 17:41 Відповісти
Не пішов воювати 3 роки (можливо буде умовно). Не виконав наказу командира від 6 років. Демократія в дії!
показати весь коментар
25.02.2023 10:43 Відповісти
Саме так, вони роблять все, щоб зірвати мобілізацію. А потім домовитись про мир з Китаєм і рашкою посередині.
показати весь коментар
25.02.2023 10:45 Відповісти
Ну, генералісімусу видніше.
показати весь коментар
25.02.2023 10:44 Відповісти
а еще надо в конституционном порядке принять закон в соответствии с которым в случае войны все депутаты, министры, судьи, прокуроры и пр., обязаны покинуть свои посты и отправиться защищать Украину... а что касается закручивания гаек по отношению к военнослужащим, то неподчинение незаконному приказу самодура - это одно, а невыполнение законного приказа - это другое...
показати весь коментар
25.02.2023 10:45 Відповісти
Поки не буде 100% мобілізації ( в т.ч. дітей депутатів і міністрів) доти такі телепні будуть вносити подібні проекти. Таке закручування гайок може привести до трагедії.
показати весь коментар
25.02.2023 14:47 Відповісти
Дурнішої ідеї немає?
показати весь коментар
25.02.2023 14:59 Відповісти
Не треба грісти всіг депутатів під одну гребінку. Серед них є багато професійних політиків та патріотів і такі професіонали, як по-справжньому працюють та приймають необхідні у воєнний стан закони, представляють Україну у ПАРЕ, утворюють сильну опозицію владі не менш необхідні, ніж солдати. Годі вже займатись таким популізмом.
показати весь коментар
25.02.2023 15:24 Відповісти
А ці слуги з окопу закони пишуть, з знанням буднів захисників
показати весь коментар
25.02.2023 10:46 Відповісти
Однією рукою закон пишуть, іншою - від ворога відстрілюються. "Пишу вам, мамо, із горящего танка..."
показати весь коментар
25.02.2023 18:09 Відповісти
Это он так " БЕРЕЖЁТ СОЛДАТ"
Как вы думаете количество добровольцев после этого увеличится?
Лизнуть начальнику жопу шоб медальки заслужить.
показати весь коментар
25.02.2023 10:48 Відповісти
добровольцы уже закончились. а многие из воюющих, уже готовы "присесть" на 5 лет, чем дальше в окопах сидеть. у меня сейчас таких несколько клиентов, которые после плена и госпиталей просто сказали что назад не вернутся, и пофиг им сроки
показати весь коментар
25.02.2023 11:00 Відповісти
А я припоминаю там были очень плохие " Торнадо" их судили,ну просто негодяии, при виде их кацап срался и ссался.
Вовику нужны те что подчиняются и строевой подготовке обучены для видосика.
показати весь коментар
25.02.2023 11:07 Відповісти
Торнадо на нулі не воював , на нулі воював Шахтарськ , вони разом з нами заходили в Мар'янку в 2014. Потім Шахтарськ разформували за мародерство і на його базі створили Торнадо. І цей батальон міліції спеціального призначення почав шукати зрадників в Станіце та в Лісічанску , попутно звільняючи тих від майна та грошей , самим апофеозом було коли вони в Орловщине біля Дніпра знайшли "сепара" та пограбували його будинок , все би проканало , але "сепар" виявився дуже потужним волонтером який допомагав 93 , скандал був ще той. А тепер виявляється що к@цапи сралися ... Та к@цапи їх ніколи не бачили
показати весь коментар
25.02.2023 15:54 Відповісти
И плохие они стали как только вагоны с углём начали останавливать.
Контрабанда сигарет,угля,алкоголя это святое.
показати весь коментар
25.02.2023 18:19 Відповісти
Розповідай нам казки з Москви, адвокате диявола, як там наші не хочуть воювати. Не суди по своїм чмобікам - от їх ви навіть заградотрядами вже не змусите вмирати за вашого Ху#ла та олігархів
показати весь коментар
25.02.2023 15:05 Відповісти
ну ты и идиот. по твоему мнению если украинец - то это 100 процентов стойкости и мужества? война ломает любую психику, так как люди по своей природе устроены одинаково. а особенно если это мобилизированный, который никогда оружие в руках не держал, а его на ноль отправили.
показати весь коментар
25.02.2023 17:23 Відповісти
Коли людина захищає рідну землю і у неї за плечима родина, дружина, вона ніколи не зламається, бо зробить все, щоб не дати вбити, поховати під уламками власної оселі чи згвалтувати її рідних і всі люди однаково були б такими сильними, якби у їх країні творили такі злочини, як рашисти на Україні. А ось коли вмирають на чужбині за божевільного Ху#ла - там І "присісти" готові і бунтувати і тікати з полю бою і в цьому ми переконуємося кожен день
показати весь коментар
25.02.2023 17:52 Відповісти
Це в вас пусті пафосні слова, всі живі люди і у всіх різна психика. Хтось може бути руфером, і на одній руці висити над прірвою. А хтось навіть фільми жахів і бойовики не дивиться, бо психіка не вітримує..
показати весь коментар
26.02.2023 10:55 Відповісти
ЗеКотворці випередили Яника по драконівським законам.
треба буде тікати з країни та проходити люстрацію на причетность до естрадно-ціркового режиму
показати весь коментар
25.02.2023 10:48 Відповісти
Малорос мобилизацию год назад не провёл,производства своего оружия и не пытался наладить,теперь ему нужны ф-16 шоб Ху.ла напугать и договориться посередине.
показати весь коментар
25.02.2023 10:53 Відповісти
А як це депутати, не будучи начальниками, командирами, військовослужбовцями мають право писати подібного плану закони? Ще й позафракційний депутат підозрюється у підкупі виборців ( див. Вікіпедію ). А де відповідальність начальників та командирів за відправку в зону бойових дій непідготовлений? Де відповідальність керівників за зухвалість та неадекватне ставлення до мобілізованих. В мене знайомого відправили з ТРО у Бахмут без жодної бойової підготовки, бо так захотів командир-начадьник. Ось вони його і **********, причому це вже не перший такий випадок. Вночі підігнали автобуси, загрузили і вперед гайда. Без зброї, амуніції, обмундирування. По прибуттю на передній фланг видали лопату і дали команду окопатись. То де відповідальність командирів за такі дії?
показати весь коментар
25.02.2023 10:54 Відповісти
Слуги, я знаю що ви *******, нащо це вчергове доводити?
показати весь коментар
25.02.2023 10:54 Відповісти
я проти youtube.com/watch?v=3UkBP3Xwx7c

можна послати на смерть дрон, а не людину пяному командиру... Командиру не сподобався хтось і він спеціально буде його гнобити
показати весь коментар
25.02.2023 11:47 Відповісти
Скоти зелені, обікрали нас за січень місяць на 70000, мали заплатити 100000 премії дали 30000. Щодня прильоти... Нехай уроди йдуть на моє місце, я з ними із задоволенням поміняють.
показати весь коментар
25.02.2023 10:55 Відповісти
Напишіть колективний лист Бутусову.
показати весь коментар
25.02.2023 12:07 Відповісти
Як варіант... 30000 мали платити з 1 лютого, а зняли за січень.
показати весь коментар
25.02.2023 12:52 Відповісти
Що б тут усі не казали, але без загальноприйнятого в усіх арміях світу правила, відповідно до якої непокора, особливо у воєнний час, є найтяжчим злочином військовика. Без дисципліни військо перетворюється на баранячу отару.
показати весь коментар
25.02.2023 11:05 Відповісти
А «непокора» з якого це часу стала найважчим злочином у військових?
показати весь коментар
25.02.2023 11:13 Відповісти
Стаття 403 Кримінального кодексу України. Невиконання наказу. 1. Невиконання наказу начальника, .... вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, -карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
показати весь коментар
25.02.2023 15:16 Відповісти
Злякав їжака голим задом
Військових які кожну годину можуть загинути лякають тюрьмою,
і що вони заберуть їх з передової і посадять в тюрьму?
показати весь коментар
25.02.2023 15:53 Відповісти
Нікого не лякаю. Лише цитата з КК України
показати весь коментар
25.02.2023 15:55 Відповісти
Зараз вже до 12 років, і хочуть ще збільшити покарання.
показати весь коментар
26.02.2023 10:57 Відповісти
Щоб усі тут не казали, ти не розумієш контекста ,куди і до чого ведуть зелені слуги)
показати весь коментар
25.02.2023 11:14 Відповісти
Ти з окопу це написав?
показати весь коментар
25.02.2023 11:20 Відповісти
З польського! Авжеж.
показати весь коментар
25.02.2023 13:05 Відповісти
Зкидають шапками, усі зрадолюби, усі "суперпатріоти", але від слова "повістка" всають в ступор і викликеють адвоката.
показати весь коментар
25.02.2023 13:18 Відповісти
Про залишення засобів війни потрібно просто активно з цим працьвати аби солдати на підсвідомому рівні пам'ятали, що їх не можна у робочому стані залишати ворогу і у разі неможливості евакуації знищували зброю.
А загалом черговий каральний закон, який показує ставлення "народних обранців" до захисників країни. З такими законами ми перетворимося на країну зеків, бо якщо пішов воювати - маєш всі шанси сісти від 5 до 12 років, я якщо відмовився то від 3 до 5 років. Чим далі - тим "веселіше".
показати весь коментар
25.02.2023 11:09 Відповісти
Якщо мобілізація буде успішна, це не входить у плани зелених.

А як тоді домовлятия про мир з рашкою через Китай? Агент кремля Татаров нікуди не подівся.
показати весь коментар
25.02.2023 11:12 Відповісти
Викинь свою методичку про заградотряди, троляко. Вона вже не актуальна. Скрізь вам маряться заградотряди - ваших сотнями тисяч женуть ці заградотряди у ваших хворих уявах, тільки на полі бою ніхто не заважає їм драпати і ось вже і наші заградотряди вам примарилися
показати весь коментар
25.02.2023 15:08 Відповісти
Примите закон о неправомерной выдачи брони от призыва,сколько таможенников,податкивцев,работничков держпраци и прочих взяткособирательных контор у нас находятся на фронте,наверное ни одного.
показати весь коментар
25.02.2023 11:16 Відповісти
за переписку и и листание порносайтов в рабочее время в сессионном зале нардепов- кастрация привселюдно...............................................
показати весь коментар
25.02.2023 11:18 Відповісти
Є такі командири, що їх в очі не бачили бійці, є такі командири-аватари, що ходять сині по штабу з виваленим членом після туалету. Є такі командири, що по блату забирають пів зарплатні військового, щоб той не йшов на передову! Є такі, що кидають своїх хлопців без бк та їжі і води, а самі гуляють в ресторанах в тилу! Треба для командирів такий закон прийняти!!!
показати весь коментар
25.02.2023 11:25 Відповісти
А для себе посилити відповідальність і не писати антинародних законів не пробували, "слуги" народу, бо вже це все на часі.
показати весь коментар
25.02.2023 11:27 Відповісти
Проголосуйте петицію :

https://petition.president.gov.ua/petition/179714 Довічне ув'язнення для депутатів, та працівників державних структур за корупцію під час https://petition.president.gov.ua/petition/179714 https://petition.president.gov.ua/petition/179714 воєнного https://petition.president.gov.ua/petition/179714 стану
показати весь коментар
25.02.2023 11:45 Відповісти
Для того щоб писалися правильні закони, треба всіх депутатів та їх дітей прогнати через передній край і обов'язково з недолугими командирами, як іноді буває. Питання відразу вирішиться. А ще краще - прийняли закон наприклад про відповідальність військових і всіх приймачів відправити перевіряти закон на практиці. І так за напрямками, по всім законам, що прийняли. А то таке здається, що закони приймаються для нас, а не для них. думають що вони вічні та недоторкані.
показати весь коментар
25.02.2023 11:45 Відповісти
сцикуни генетичні пропонують карати за реальний страх, який не всяка людина здатна здолати в одну мить. ****і. Сподіваюсь, вони колись на власній шкірі переживуть власний розстріл. Бажаю щоб усі
показати весь коментар
25.02.2023 11:46 Відповісти
Розстріл? Честі забагато - на таке лайно дефіцитні набої тратити. Максимум, на що вони заслуговують - mazzolato. Хто читав "Графа Монте-Крісто", згадає, що це таке. Простіше кажучи - довбнею по макітрі - і в скотомогильник.
показати весь коментар
25.02.2023 13:43 Відповісти
Кувалда?)
показати весь коментар
26.02.2023 10:58 Відповісти
Як варіант )
показати весь коментар
26.02.2023 12:02 Відповісти
А про злочинні накази командирів забули? Чи "не начасі"?
показати весь коментар
25.02.2023 11:54 Відповісти
важко засмердило партією регіонів в купі з рпц....
показати весь коментар
25.02.2023 11:55 Відповісти
давно пора....
показати весь коментар
25.02.2023 12:04 Відповісти
Боневтік хоче стати такою собі" копію путіна", давайте ще загранотряди і тоді точно буде 100%
показати весь коментар
25.02.2023 12:16 Відповісти
Чет о кувалде забыли.
показати весь коментар
25.02.2023 12:16 Відповісти
Зе гниди!
показати весь коментар
25.02.2023 12:18 Відповісти
Автори документа - "слуга народу" Олександр Дануца та позафракційний депутат Володимир Арешонков. Джерело:
Вот эти два ублюдка которые к военным не имеют никакого отношения не хотят поехать в Бахмут .... Нужно что бы за законы говорили депутаты УБД а не 2 ****** взяточника
показати весь коментар
25.02.2023 12:38 Відповісти
Торнадівців засудили-розігнали і за існуючих норм закону. Було б бажання працювати в пошуках правди і спраедливості слідчим, прокурорам та суддям.
показати весь коментар
25.02.2023 12:46 Відповісти
Ми спостерігаємо за народженням нового диктатора, для якого його слуги готують міцну законодавчу базу.
показати весь коментар
25.02.2023 12:52 Відповісти
Просто интересно, эти два перца в армии служили? Что за шоблу мы повыбирали? Одна без углов, совсем круглая дура, предлагала расстреливать солдат. Два других привлекать к уголовной ответственности за не выполнение РАСПОРЯЖЕНИЯ - это как? По-моему приказ и распоряжние
это разные вещи. Главное лицо ВР со сракой, как у бегемота счастлив - Леруса выгнали. Зато, гет-цев уже столько пакостей сделал и все также полон сил гадить дальше и ни...я.
показати весь коментар
25.02.2023 13:09 Відповісти
Копія з москальського закону((І після цього я повірю,що прагнуть до євроцінностей?(
показати весь коментар
25.02.2023 13:14 Відповісти
А чому мовчите, що робити з тими бл...ми, хто здав позиції, тікаючи обісравшись від москалів. Фіг би з ними, але коли із-за цих підарів, які з Донецької області здриснули до Вінниці (бо командирів бачиш по усій дорозі не знайшли), - не лягло по флангам два підрозділи тих , хто не втікав... А потім ці курви скаржаться, що їх утримує ВСП, а командири порушили їхнє право на життя...
показати весь коментар
25.02.2023 13:36 Відповісти
Ото правильно, нарешті! Зробіть все як у русні. Навіщо те патріотичне виховання, морально психологічне забезпечення і прочєє.
Не знаю це придурковатість чи навмисний саботаж. Тут кажуть що маленька радянська армія не переможе велику, а там будують саме совково-рашистську армію.
А ще - строки обов"язково такі щоб простіше командира було пристрелити ніж відмовитися виконувати придурошний наказ.
показати весь коментар
25.02.2023 13:41 Відповісти
Навіть у русні є морально-патріотичне виховання, зелені вже всіх переплюнули
показати весь коментар
26.02.2023 11:00 Відповісти
Не зрозуміли наші воїни, що депутати, висравши законопроект 8271, запрошували їх в гості до ВР. Схоже слуги з казино не вилазять, бо, щоб повторити запрошення, вони за звичкою підіймають ставки. Заодно спеціаьно вбивають мобілізацію ( що на замовлення і на чиє я не сумніваюсь ), адже отримати 3 роки за відмову краще ніж відсидіти 6 років, якщо попадеш під командування якоїсь гниди без офіцерської честі і совісті. Ми не переможемо з п'ятою колоною і саботажниками в урядовому кварталі без прямого втручання США.
показати весь коментар
25.02.2023 14:00 Відповісти
За такою логікою зелені скоро і за відмову до 6 років збільшать сроки. Щоб був вибір, або за відмову від повістки 6 років, або за невиконання розпорядження командира збігати за цигарками отримати 6 років.
показати весь коментар
26.02.2023 11:06 Відповісти
Чим сильніше натягуєш тятиву, тим швидше вона лусне. Дійде до того, що повноваження по рабовласницькому закону обріжуть знизу, якщо зверху не хочуть отямитись. Безсовістні недолугі командири почнуть просто зникати невідомо куди. Навіть самий борзий гопник знає, що пресувати озброєних людей шкідливо для здоров'я.
показати весь коментар
26.02.2023 15:15 Відповісти
Не знаю как по срокам тюрьмы, а то что надо усиливать наказание за не выполнение приказов командира, так єто точно!! Хватит расхлябанности! Дерьмо-кратия в ЗСУ єто хуже поражения в бою...Только строжайшее единоначалие!!!!.. правда и зажравшимся и турпоголовым командирам , то же надо крылья пообрезать!!!
показати весь коментар
25.02.2023 14:09 Відповісти
С командиров нужно начинать в первую очередь, рыба гниет с головы!
показати весь коментар
26.02.2023 11:03 Відповісти
З верховного боневтіка починати потрібно.
показати весь коментар
26.02.2023 11:14 Відповісти
Вже треба вносити закон для депутатів За відповідальність за невиконання Конституції України за порушення Законів України
показати весь коментар
25.02.2023 16:06 Відповісти
а відповідальність командирів за бездіяльність і тупість наказів?
через що загинули солдати
показати весь коментар
25.02.2023 16:35 Відповісти
А ці два зелених хряка хоч раз були коло військових,їхній висер показуе що вони даже портянок армейських не нюхали,деділи.
показати весь коментар
25.02.2023 19:04 Відповісти
вироки депутатам треба б аналізувати. тварюки
показати весь коментар
26.02.2023 00:10 Відповісти
Це святі люди, ви що
показати весь коментар
26.02.2023 11:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 