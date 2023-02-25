Депутати пропонують посилити відповідальність за відмову виконати наказ та опір командиру, - законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про розширення відповідальності військовослужбовців за непокору командирам та керівникам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на картку законопроєкту №9017 на сайті парламенту.

Автори документа - "слуга народу" Олександр Дануца та позафракційний депутат Володимир Арешонков.

Статті 402 (непокора) та 403 (невиконання наказу).

Пропонується розширити умови застосування покарання. Нині бійці несуть відповідальність за відкриту відмову виконати наказ командира чи керівника, а також умисне невиконання наказу. А в разі прийняття законопроєкту, до наказу додається ще й розпорядження командира або начальника.

Стаття 404 (опір начальникові).

Змінюється формулювання. Якщо раніше йшлося лише про погрози, погроз вбивством, опір начальникові, то тепер все теж саме стосується і командира.

Стаття 405 (погроза або насильство щодо начальника).

Законопроєкт також додає в цю статтю командира. А ще збільшує терміни. Якщо нині злочини, вчинені групою осіб, або із застосуванням зброї, або в умовах воєнного стану передбачалося позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, то тепер нижня планка - це шість років. До того ж отримати їх можна не лише при застосуванні зброї, а й при застосуванні боєприпасів.

Статті 425 (недбале ставлення до ВС) та 427 (залишення ворогові засобів ведення війни).

В усі пункти, де згадується начальник, додано командирів.

Автори законроєкту кажуть, що проаналізували обвинувальні вироки за ці злочини за період з 2011 по 2021 роки, і дійшли висновку: вироки були надто м’які.

Аналіз 20 обвинувальних вироків, винесених суддями протягом 2022 року за вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 405 КК України, показує зміни у покаранні. До 30% від загальної кількості засуджених військовослужбовців у 2022 році як покарання застосовувалося тримання в дисциплінарному батальйоні, до 20% ― арешт з відбуванням на гауптвахті. В 15% продовжується винесення кримінальних покарань у виді 5 років позбавлення волі зі звільненням з випробувальним терміном за статтею 75 КК України.

Так, автори законопроєкту вважають, що посилення покарання сприятиме зменшенню вчинення злочинів на фронті та у тилових частинах.