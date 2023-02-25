Лукашенко едет в Китай с официальным визитом
На следующей неделе белорусский диктатор Александр Лукашенко отправится с официальным визитом в Китай.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на его сайт.
Визит состоится с 28 февраля по 2 марта. Сообщается, что Лукашенко и глава КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах.
"В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация общих масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на острейшие вызовы в современной международной обстановке", - говорится в сообщении.
Лукашенко также проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.
Анклав там вже формується.Китай там будує логістичний центр і будьте впевнені, що відведена земля в аренді на досить тривалий час .Окрім того вкладені Китаєм інвестиції потребують т.з.захисту і тут вже є де розвернутися, напрямки різноманітні: економічні, юридичні і навіть військовоі
Возможно, Китай не понимает, что усатый таракан сидит на кацапских деньгах и сможет выжить, когда ***** в проруби повесят на месте театра в Мариуполе (его уже нету). Пытается создать анклав из диктаторов в этом месте, накачивая их деньгами. Китай уже в который раз так обжигается. Он не понимает, что там живут алкаши, бездельники и куча таких дебилов, что сколько не дай им денег, им все просрут или разворуют. И идеология совковая уже умирает без остановки с каждым днем вместе с дохлыми совковыми комунягами-ворами. Бессмысленные вложения в мертворожденный проект. Но у Китая нет выхода, он сам провалил свою идеологию вместе с разгромом Гонконга, дав всему миру понять, что Дэн Сяопин - это было исключение, а не правило, и там такие же безмозглые руководители на местах. Просто хочет отсрочить падение таракана, дав ему немного денег на содержание мусоров и чиновников, и тем самым отсрочить демократизации Беларуси.
вони точно допоможуть росіянам і бульбашам...
рАсія Усьо,видоїлась.
Шукає нову корову.
Так сказати я дєржу бальшой фланг в борьбе з НАТА.
******* тарган🖕🖕🖕
Взагалі-то, вузькоокі та хитродупі демонструють всьому світу, що будуть підтримувати терористів та захищати їх.