Лукашенко едет в Китай с официальным визитом

На следующей неделе белорусский диктатор Александр Лукашенко отправится с официальным визитом в Китай.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на его сайт.

Визит состоится с 28 февраля по 2 марта. Сообщается, что Лукашенко и глава КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах.

"В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация общих масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на острейшие вызовы в современной международной обстановке", - говорится в сообщении.

Лукашенко также проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.