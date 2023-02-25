РУС
Лукашенко едет в Китай с официальным визитом

На следующей неделе белорусский диктатор Александр Лукашенко отправится с официальным визитом в Китай.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на его сайт.

Визит состоится с 28 февраля по 2 марта. Сообщается, что Лукашенко и глава КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах.

"В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация общих масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на острейшие вызовы в современной международной обстановке", - говорится в сообщении.

Читайте также: Лукашенко планирует посетить с визитом Иран

Лукашенко также проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.

+20
І везе мішок бульби.
25.02.2023 11:52 Ответить
+18
кому он там нужен? цирк просто
25.02.2023 11:51 Ответить
+18
Хитрий тарган шниряє по китаям та іранам, поки добивать Ху#ла, щоб воно, здихаючи, його не вхопило, та не потягнуло за собою.
25.02.2023 11:54 Ответить
кому он там нужен? цирк просто
25.02.2023 11:51 Ответить
на теракотову армію вирішив подивитись
25.02.2023 12:56 Ответить
Підпише падло якийсь військово-політичний маніфест з Китаєм і, коли отримаємо анклав прищурених під боком, тоді зрозумієш кому і навіщо воно там потрібне.
25.02.2023 12:58 Ответить
І не тільки це -як варіант може закупити у них зброю, а потім передасть агресору.
Анклав там вже формується.Китай там будує логістичний центр і будьте впевнені, що відведена земля в аренді на досить тривалий час .Окрім того вкладені Китаєм інвестиції потребують т.з.захисту і тут вже є де розвернутися, напрямки різноманітні: економічні, юридичні і навіть військовоі
25.02.2023 13:10 Ответить
Склрее всего ищет варианты соскочить с путинсконо кукана. Китай оружие не продаст
25.02.2023 13:37 Ответить
Такі да. Байден без викрутасів попередив китайського пиню, що за постачання озброєння рашці Китай отримає санкції в повному комплекті і відразу. Бульбостан може стати ширмою.
25.02.2023 14:16 Ответить
Уже никому не нужен будет, если Польша и Литва заблокируют железную дорогу. Пока она работает, то может быть нужен.

Возможно, Китай не понимает, что усатый таракан сидит на кацапских деньгах и сможет выжить, когда ***** в проруби повесят на месте театра в Мариуполе (его уже нету). Пытается создать анклав из диктаторов в этом месте, накачивая их деньгами. Китай уже в который раз так обжигается. Он не понимает, что там живут алкаши, бездельники и куча таких дебилов, что сколько не дай им денег, им все просрут или разворуют. И идеология совковая уже умирает без остановки с каждым днем вместе с дохлыми совковыми комунягами-ворами. Бессмысленные вложения в мертворожденный проект. Но у Китая нет выхода, он сам провалил свою идеологию вместе с разгромом Гонконга, дав всему миру понять, что Дэн Сяопин - это было исключение, а не правило, и там такие же безмозглые руководители на местах. Просто хочет отсрочить падение таракана, дав ему немного денег на содержание мусоров и чиновников, и тем самым отсрочить демократизации Беларуси.
25.02.2023 14:25 Ответить
бульба на нефритовом стержне
25.02.2023 11:52 Ответить
І везе мішок бульби.
25.02.2023 11:52 Ответить
гнилої бульби
25.02.2023 12:15 Ответить
З картою Тайваню.
25.02.2023 13:21 Ответить
Шукає приют
25.02.2023 11:53 Ответить
Хитрий тарган шниряє по китаям та іранам, поки добивать Ху#ла, щоб воно, здихаючи, його не вхопило, та не потягнуло за собою.
25.02.2023 11:54 Ответить
хай покажи китайцям цих сексуальних російських дівок... https://www.youtube.com/watch?v=27PzOsv7Lek

вони точно допоможуть росіянам і бульбашам...
25.02.2023 11:54 Ответить
Хоче ще попробувати китайського буя.
25.02.2023 11:55 Ответить
Так і боневтік теж туди намилюється! Нам ще бракує ''китайських договорняків"!
25.02.2023 11:56 Ответить
буде клянчіти запчастини для белорусского ноутбука.тракторів і мотоціклів.
25.02.2023 11:59 Ответить
для Китаю ця бульбандія по значимості як Сенегал чи Зімбабве не більше. Що той тарган може запропонувати щоб Китай зацікавився??? Кредитів хоче - так хто йому дасть і чим той буде розраховуватись?
25.02.2023 11:59 Ответить
25.02.2023 12:00 Ответить
А шо таке лука ? Возити челобітні в мацькву вже не актуально , тепер - в Пекін .
25.02.2023 12:00 Ответить
Знов трактор подарує
25.02.2023 12:01 Ответить
кому ті трактори вже потрібні?? Китайські наразі давно дешевші та кращі, мовчу про європейських виробників та знаменитий Джон Дір. Все то надуте "якісне", "натуральне", "бєларускае", "молочка-ху..очка" - то повне гівно, реклама совкова на яку чомусь в Україні до війни так велись всі.
25.02.2023 12:23 Ответить
Джон Дир дохера дорогой и очень проблемное обслуживание.
25.02.2023 13:39 Ответить
Дорогий, але при нормальному то, всі ті ростови з нивами і кубанями ховаються
25.02.2023 13:52 Ответить
Щур шукає нірку
25.02.2023 12:02 Ответить
Хоче змінити господаря?
25.02.2023 12:03 Ответить
Теж про це подумав.
рАсія Усьо,видоїлась.
Шукає нову корову.
25.02.2023 12:16 Ответить
Замужняя девка едет пофлиртовать с богатым папиком,обедневнего мужа и его смотрящее на полшестого здоровье ждет пара безсонных ночей ревности.
25.02.2023 12:10 Ответить
Едешь падло? Не вертайся!
25.02.2023 12:14 Ответить
Що тут не зрозуміло буде бабло просити.
Так сказати я дєржу бальшой фланг в борьбе з НАТА.
******* тарган🖕🖕🖕
25.02.2023 12:15 Ответить
ляльку козломойського з собою не бере, бо воно хотіло
25.02.2023 12:16 Ответить
Чык-чырык шукає нового спонсора.

Взагалі-то, вузькоокі та хитродупі демонструють всьому світу, що будуть підтримувати терористів та захищати їх.
25.02.2023 12:25 Ответить
Это ж-ж-ж неcпроста (c)
25.02.2023 12:26 Ответить
Картофельный фюрер,карту не забудь захватить.Покажешь Си откуда на тебя готовилось нападение.
25.02.2023 12:26 Ответить
Кацапы послали свою шлюху оружие клянчить.
25.02.2023 12:28 Ответить
Їде заключать договори на безпілотники і ********** , щоб потім їх передавать Россії. Китай не хоче працювати із росією напряму по озброєнню.
25.02.2023 12:28 Ответить
Бред. Все знают что бульбрстан очень близок к *****
25.02.2023 13:41 Ответить
Коваль коня кує, а жаба і собі ногу подає (с)
25.02.2023 12:28 Ответить
Ця путінська маріонетка їде до Китаю ,перш за все московські гроші закінчуются отже треба виманити в Китаю і друге це підтримати так званий "мирний план" китаю який написаний по московському сценарію ,де жодної згадки про окупацію України ,геноцид проти українського народу і жодної згадки про виведення військ рф з території України ,зате чітко записано що потрібно зняти санкції з росії.Цей так званий мирний план Китаю розкритикували США ,але влада Зеленського нічого поганого не помітили.
25.02.2023 12:31 Ответить
Щоб курва не доїхав
25.02.2023 13:02 Ответить
Зло намагається сформувати свою вісь.
25.02.2023 13:05 Ответить
тільки у кожного - своє місце
25.02.2023 13:26 Ответить
Так вже сформувало.
25.02.2023 13:27 Ответить
вусате чмо їде в китай, як лазутчик кремля? чи просити відстрочки по кредитах????
25.02.2023 13:33 Ответить
Раніше їздив по корівниках.щось вивчав не допомогло,тепер до Китаю:як скоро розмножуватися?
25.02.2023 13:43 Ответить
що за херня з кацапськими блювотними млинцями?? чим вони тебе здивували?
25.02.2023 13:53 Ответить
На параше бабки заканчиваются. Приходится искать новых спонсоров. Одной бульбой сыт не будеш.
25.02.2023 13:47 Ответить
на чому воно їде,- на конях чи на биках
25.02.2023 14:20 Ответить
Едет дать напутствие
25.02.2023 14:34 Ответить
Зброю для ху@ла купувати?
25.02.2023 14:46 Ответить
З нетерпінням чекаємо продовження серіялу макєй 2.0.
25.02.2023 15:00 Ответить
25.02.2023 15:36 Ответить
Что, Лука уже оформляет Белоруско-Китайскую границу?
25.02.2023 16:01 Ответить
Бульбофюрер ще те лайно, але таки напросився на офіційний візит. Зеля ігнорував весь час Китай, от і дочекався, що навіть до Білорусі у Китаю є свій інтерес, а на Україну просто насрати(
25.02.2023 16:38 Ответить
він нацюцюрник ***** тому це узгоджений з москвою візит,можливо домовляються про постачання зброї через **********..
25.02.2023 17:40 Ответить
Продивляється схема! Китай типу офіційно не буде зброю рашкє постачати, а буде Білорусі.
25.02.2023 18:07 Ответить
Це дуже зле. Туди мали поїхати хтось від нас, + хтось від єс, + можливо навіть хтось від сша.
26.02.2023 01:21 Ответить
 
 