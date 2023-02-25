Лукашенко їде до Китаю з офіційним візитом

Наступного тижня білоруський диктатор Олександр Лукашенко вирушить з офіційним візитом до Китаю.

Візит відбудеться з 28 лютого до 2 березня. Повідомляється, що Лукашенко і голова КНР Сі Цзіньпін проведуть переговори у вузькому і розширеному складах.

"У центрі уваги будуть питання розвитку торговельно-економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва, реалізація спільних масштабних проєктів, взаємодія в політичній сфері, реагування на найгостріші виклики в сучасній міжнародній обстановці", - йдеться у повідомленні.

Лукашенко також проведе низку зустрічей з вищими посадовими особами КНР, керівництвом провідних китайських корпорацій.