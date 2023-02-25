Лукашенко їде до Китаю з офіційним візитом
Наступного тижня білоруський диктатор Олександр Лукашенко вирушить з офіційним візитом до Китаю.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на його сайт.
Візит відбудеться з 28 лютого до 2 березня. Повідомляється, що Лукашенко і голова КНР Сі Цзіньпін проведуть переговори у вузькому і розширеному складах.
"У центрі уваги будуть питання розвитку торговельно-економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва, реалізація спільних масштабних проєктів, взаємодія в політичній сфері, реагування на найгостріші виклики в сучасній міжнародній обстановці", - йдеться у повідомленні.
Лукашенко також проведе низку зустрічей з вищими посадовими особами КНР, керівництвом провідних китайських корпорацій.
5 копійок

Eight Wonder #490997

Птн Пнх #550862

Анклав там вже формується.Китай там будує логістичний центр і будьте впевнені, що відведена земля в аренді на досить тривалий час .Окрім того вкладені Китаєм інвестиції потребують т.з.захисту і тут вже є де розвернутися, напрямки різноманітні: економічні, юридичні і навіть військовоі
Возможно, Китай не понимает, что усатый таракан сидит на кацапских деньгах и сможет выжить, когда ***** в проруби повесят на месте театра в Мариуполе (его уже нету). Пытается создать анклав из диктаторов в этом месте, накачивая их деньгами. Китай уже в который раз так обжигается. Он не понимает, что там живут алкаши, бездельники и куча таких дебилов, что сколько не дай им денег, им все просрут или разворуют. И идеология совковая уже умирает без остановки с каждым днем вместе с дохлыми совковыми комунягами-ворами. Бессмысленные вложения в мертворожденный проект. Но у Китая нет выхода, он сам провалил свою идеологию вместе с разгромом Гонконга, дав всему миру понять, что Дэн Сяопин - это было исключение, а не правило, и там такие же безмозглые руководители на местах. Просто хочет отсрочить падение таракана, дав ему немного денег на содержание мусоров и чиновников, и тем самым отсрочить демократизации Беларуси.
вони точно допоможуть росіянам і бульбашам...
рАсія Усьо,видоїлась.
Шукає нову корову.
Так сказати я дєржу бальшой фланг в борьбе з НАТА.
******* тарган🖕🖕🖕
Взагалі-то, вузькоокі та хитродупі демонструють всьому світу, що будуть підтримувати терористів та захищати їх.