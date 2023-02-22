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Лукашенко планує відвідати з візитом Іран

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, має намір у березні відвідати Тегеран з офіційним візитом.

Про це повідомили після його зустрічі з послом Ірану Саїдом Ярі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

"Я абсолютно переконаний, що це буде вагома зустріч і перемовини в Ірані виведуть нас на новий рівень співпраці. Але головне - ми маємо не втратити цей момент і час, щоб налагодити відносини на більш високому рівні", - сказав Лукашенко.

Посол Ірану зі свого боку зазначив, що зараз відносини Білорусі та Ірану "історичний момент" і що під час візиту 2023 рік планують оголосити роком дружби Ірану та Білорусі.

Читайте: Генштаб Білорусі заявив про намір створити "народне ополчення" до 150 тис. осіб, включно з жінками

Автор: 

Білорусь (7941) візит (1593) Іран (2047) Лукашенко Олександр (2655)


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Топ коментарі
+20
Гівно до гівна ...
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22.02.2023 13:48
+11
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22.02.2023 13:49
+11
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22.02.2023 13:51
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Гівно до гівна ...
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22.02.2023 13:48 Відповісти
...по гівно
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22.02.2023 13:56 Відповісти
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22.02.2023 13:48 Відповісти
Лушпайка картопляна нового дружка завів.
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22.02.2023 13:49 Відповісти
ще один геополітик , з сусідами розісрався ,зате Іран і Північна Корея з Еритреєю в друзях
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22.02.2023 13:49 Відповісти
а більше нікуди цього чіпсового недобульбофюрера не впускають !!!
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22.02.2023 13:50 Відповісти
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22.02.2023 13:49 Відповісти
Портянку на голову намотати не забудь, пюрер ****.
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22.02.2023 13:50 Відповісти
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22.02.2023 13:51 Відповісти
Не вся бульба однаково халяльна!
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22.02.2023 13:52 Відповісти
Скажи хто твій друг...(с). (((
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22.02.2023 13:53 Відповісти
А иранці його літак собьють і **** заграбастае біларусь
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22.02.2023 13:54 Відповісти
***** вже, де факто, окупував білорусію ...
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22.02.2023 14:09 Відповісти
если припечёт, то беспринципная Лука и веру поменяет и обрезание сделает и даже пол поменяет.. блд продажная, особоценный вид существ в руzzком мире
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22.02.2023 13:55 Відповісти
Знову трактор повезе?)
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22.02.2023 13:56 Відповісти
Кобзон вже зачекався, що цього підара, що *****.
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22.02.2023 13:58 Відповісти
Повіз показати аятоллам - план нападєнія України на бульбостан , з картою - хде обозначєни четире точкі откудо готовілось наподєніє .
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22.02.2023 13:58 Відповісти
"Митинг-концерт на главной арене Москвы ориентировочно начнется в 15:00. По данным источника ТАСС, на концерт соберутся около 200 тыс. человек"...
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22.02.2023 13:58 Відповісти
Концерт і всєнародна гулянка в честь першої річниці плану - Кієф за трі дня . ?
Довбодятлам аби що святкувати .
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22.02.2023 14:03 Відповісти
Ему хочется любви, но увы-увы, любовь он может только купить. Добровольно никто его любить не хочет.
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По сообщениям российской прессы, концерт посетит 200 тысяч зрителей. Ранее стало известно, что массовку на концерт набирали за гонорар 500 рублей, а студентам обещали освобождение от пар. Также на мероприятие заманивали несовершеннолетних учеников спортивных школ, обещая им освобождение от тренировок.
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22.02.2023 14:04 Відповісти
пошив рушник з бульби ?
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22.02.2023 14:01 Відповісти
Зімбабва на черзі - ждуть...)))
""
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22.02.2023 14:20 Відповісти
Холуй поїхав за шахеди для свого царя домовлятися?
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22.02.2023 14:21 Відповісти
В Эритрею бы заехать надо, ляксандра.
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22.02.2023 14:22 Відповісти
Повезе аятолі Хаменеї мішок кошерної картоплі.
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22.02.2023 14:22 Відповісти
В Ірані почнуть вирощувати халяльну картоплю?
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22.02.2023 14:25 Відповісти
Аятолла тебя, Сашка, от Путина не спасёт...
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22.02.2023 14:49 Відповісти
Лука давно не сосал обрезанного?.. СОСкучился?)))
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22.02.2023 15:19 Відповісти
Білорсуь чекає кривава бійня.По іншому ця країна немає шансів.На жаль така ціна свободи.А цього покидька прилюдно повісити в центрі Мінська
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22.02.2023 16:08 Відповісти
Шановне товариство! Все це і до речі прийдешнє кацапсько-*****вське свято 23.02.2023 року день террористичної армії кацапії проходить під одним гаслом:"Терористи всіх країн та народів - об`єднуйтесь". А попереду всієї цієї мразоти - кремлівський педофіл, недокурок кегебістський - *****. Згоден що цього *ідара треба повісити в центрі Мінська, так як колись повісили Італійці свого дуче- мусоліні, догори ногами і бажано за яйця.
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22.02.2023 16:50 Відповісти
 
 