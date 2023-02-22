Лукашенко планує відвідати з візитом Іран

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, має намір у березні відвідати Тегеран з офіційним візитом.

Про це повідомили після його зустрічі з послом Ірану Саїдом Ярі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

"Я абсолютно переконаний, що це буде вагома зустріч і перемовини в Ірані виведуть нас на новий рівень співпраці. Але головне - ми маємо не втратити цей момент і час, щоб налагодити відносини на більш високому рівні", - сказав Лукашенко.

Посол Ірану зі свого боку зазначив, що зараз відносини Білорусі та Ірану "історичний момент" і що під час візиту 2023 рік планують оголосити роком дружби Ірану та Білорусі.

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