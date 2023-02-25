РУС
Двое спасателей ранены в результате обстрела в Херсоне, - ОВА

херсон,лікарня

Из-за российских обстрелов ранены двое работников Херсонской областной аварийно-спасательной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Специалисты закрывали OSB-листами окна на улице Полтавской в Херсоне, когда начался новый удар со стороны врага.

"Мужчины получили осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По зданию ГУР в Киеве был ракетный удар, - Буданов

обстрел (29050) Херсонская область (5117)
Нежить кацапська.
Швидкого одужання хлопцям.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:00 Ответить
 
 