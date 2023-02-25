УКР
Двох рятувальників поранено внаслідок обстрілу в Херсоні, - ОВА

херсон,лікарня

Через російський обстріл поранені двоє працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, фахівці закривали OSB-листами вікна на вулиці Полтавській у Херсоні, коли почався новий удар з боку ворога.

"Чоловіки дістали уламкові поранення. Постраждалих шпиталізували, їм надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

