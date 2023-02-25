Двох рятувальників поранено внаслідок обстрілу в Херсоні, - ОВА
Через російський обстріл поранені двоє працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, фахівці закривали OSB-листами вікна на вулиці Полтавській у Херсоні, коли почався новий удар з боку ворога.
"Чоловіки дістали уламкові поранення. Постраждалих шпиталізували, їм надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.
Швидкого одужання хлопцям.