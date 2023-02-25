Зеленский о визите в освобожденный Херсон: "Было ощущение Зазеркалья"
Президент Владимир Зеленский рассказал, что когда вернулся в освобождённый от российских оккупантов Херсон, у него было ощущение, что он в Зазеркалье.
Об этом Зеленский рассказал в документальном проекте журналиста Дмитрия Комарова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я заехал в Херсон, и эти плакаты (пропагандистские. – Ред.), ощущение было неприятным.
Было чувство Зазеркалья.
Я представляю себе... Несколько месяцев это происходило на Херсонщине, я заехал и такой преобразованный город благодаря таким вещам.
Это мелочи, но эти мелочи влияют на атмосферу, и здесь я думаю: а что там в Донецке?" – рассказал Зеленский.
Напомним, Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный от российских окупантов Херсон.
Шимус
Сергей Гусаченко
Ярослав Іванович
После войны будет гигантское размежевание людей подобно тому, как миллионы немцев бежали из Восточной Пруссии и Судет. И это касается Крыма в том числе.
З Кличка сміялись..а він у порівнянні з Зе просто Цицерон
"Сьогодні померла людина, яка зробила з простого криворізького хлопчика того, ким він став. Хто вскормив його, можна сказать, сіськой, вивів в люди та дав квиток у вологий світ російського шоубізу. І нєт, це не коломойський. Накатім."
