Зеленский о визите в освобожденный Херсон: "Было ощущение Зазеркалья"

Президент Владимир Зеленский рассказал, что когда вернулся в освобождённый от российских оккупантов Херсон, у него было ощущение, что он в Зазеркалье.

Об этом Зеленский рассказал в документальном проекте журналиста Дмитрия Комарова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я заехал в Херсон, и эти плакаты (пропагандистские. – Ред.), ощущение было неприятным.

Было чувство Зазеркалья.

Я представляю себе... Несколько месяцев это происходило на Херсонщине, я заехал и такой преобразованный город благодаря таким вещам.

Это мелочи, но эти мелочи влияют на атмосферу, и здесь я думаю: а что там в Донецке?" – рассказал Зеленский.

Напомним, Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный от российских окупантов Херсон.