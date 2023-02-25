РУС
Зеленский о визите в освобожденный Херсон: "Было ощущение Зазеркалья"

зеленський

Президент Владимир Зеленский рассказал, что когда вернулся в освобождённый от российских оккупантов Херсон, у него было ощущение, что он в Зазеркалье.

Об этом Зеленский рассказал в документальном проекте журналиста Дмитрия Комарова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я заехал в Херсон, и эти плакаты (пропагандистские. – Ред.), ощущение было неприятным.

Было чувство Зазеркалья.

Я представляю себе... Несколько месяцев это происходило на Херсонщине, я заехал и такой преобразованный город благодаря таким вещам.

Это мелочи, но эти мелочи влияют на атмосферу, и здесь я думаю: а что там в Донецке?" – рассказал Зеленский.

Напомним, Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный от российских окупантов Херсон.

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) Херсон (3019)
Топ комментарии
+33
Старші люди пам'ятають, як Зеленський звільняв Київ від нацистів. А в літописах зафіксовано, як вони разом з Єрмаком вигнали з міста монголо-татар.
25.02.2023 16:52 Ответить
+26
В разрушенный благодаря тебе Херсон. А что ты хотел там увидеть? Ты, падла такая, я смотрю любишь ездить по развалинам, которые являются показателем твоего бездарного руководства и предательстве государственных интересов Украины.
25.02.2023 16:52 Ответить
+25
а я, яй ??? а хто це все зробив ??? хто згідно оманьських договорняків розмінував чонгар ??? хто 2.5 роки собутував розвиток ЗСУ, похирив ракетну програму і при цьому безбожно крав на "великому будівництві", а усіх українцям казав що кацапи також люди, що ***** не наподе, що усі підемо на весняні шашлики ???

!!!

https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png

https://uploads.disquscdn.com/images/598ff850f1a9890d992a39f932e1f9522497b7ff46fc4f06d108ea6da033e506.png
https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png

https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/789810c405932bcd10af5116e434a7a3058851dffda6d475ca54ae4fd8cc3665.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/789810c405932bcd10af5116e434a7a3058851dffda6d475ca54ae4fd8cc3665.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/789810c405932bcd10af5116e434a7a3058851dffda6d475ca54ae4fd8cc3665.jpg
25.02.2023 16:56 Ответить
Українці,побачивши що Зеленський "притяг" з собою злодюгу Резніченка,теж не зрозуміли хто вони й де вони
25.02.2023 16:49 Ответить
Про Чонгар нічого не казав? А про Гостомель?
25.02.2023 17:43 Ответить
Зазеркалля було зелене
25.02.2023 19:27 Ответить
", і тут я думаю - а що там в Донецьку?"
После войны будет гигантское размежевание людей подобно тому, как миллионы немцев бежали из Восточной Пруссии и Судет. И это касается Крыма в том числе.
25.02.2023 16:49 Ответить
"Гігантського розмежування" не буде. Основна маса прокацапленого падла загине за ***** "в ополчєнцах". Решта відповзе в *****стан щоб уникнути відповідальності за зраду та колаборацію. Мізерна частина "латентних совкодрочерів" отримає паспорт недогромадянина. Так що ніякої "гігантоманії" в пісочниці не відбудеться. Звичайна очистка нації від окупаційного лайна.
25.02.2023 17:07 Ответить
Решта відповзе в ********* щоб уникнути відповідальності за зраду та колаборацію- это и буде гигантское размежевание
25.02.2023 17:10 Ответить
яке розмежування ??? нах*й Україні, українцям це кацапське, пост-совкове/совкаве лайно яке не хоче бути українцями - послуговуватися українською мовою, шанувати українських Героїв, знати і шанувати історію, культуру, традиції українського народу ???
25.02.2023 17:15 Ответить
А я о чем написав?
25.02.2023 17:17 Ответить
ти друже написав про якесь розмежування, якого по ідеї не повинно бути, навіть якщо буде то 99% українців на це насрати !!!
25.02.2023 17:22 Ответить
якщо кацапи втечуть, а вони втечуть, то це і називається розмежування
25.02.2023 17:25 Ответить
та пох*й на це лайно ... і на те як це називається також пох*й !!!
25.02.2023 17:27 Ответить
Висєр ні про що
25.02.2023 16:50 Ответить
та ясно! столько кокса закачать! ))
https://twitter.com/i/status/1592105056777736193
25.02.2023 16:51 Ответить
То й я казала, не дієздатний..

З Кличка сміялись..а він у порівнянні з Зе просто Цицерон
25.02.2023 17:03 Ответить
У всьому винні https://www.facebook.com/maxim.gaiduk.5/videos/344761379847873/ фіолетові слони!
25.02.2023 17:46 Ответить
да-да!
25.02.2023 19:00 Ответить
Вові ще не сказали ?
"Сьогодні померла людина, яка зробила з простого криворізького хлопчика того, ким він став. Хто вскормив його, можна сказать, сіськой, вивів в люди та дав квиток у вологий світ російського шоубізу. І нєт, це не коломойський. Накатім."
25.02.2023 16:51 Ответить
Ну і хто це?
25.02.2023 16:56 Ответить
І хто ж це?
25.02.2023 16:58 Ответить
масляков старший который позволял младшему своему пользовать вову зе как девочку в гримерке
25.02.2023 17:06 Ответить
Репертуар в пеклі буде розширено до КВН.
25.02.2023 17:11 Ответить
що таки здох кацап ???
25.02.2023 17:16 Ответить
так кажуть чекаю вою на болотах та соплей від учня маслякова Сивохі
25.02.2023 17:19 Ответить
25.02.2023 16:52 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼
25.02.2023 17:32 Ответить
25.02.2023 16:52 Ответить
25.02.2023 18:55 Ответить
А на коні білому ********** могучим гранатометом "Ілля"Арестович скакав у бій!
25.02.2023 19:44 Ответить
А уявив яке було відчуття у херсонської тероборони, яких розстрілювали рашисти в парку і не давали їх тіла захоронити в той час, як ним призначені генерали драпали і забули роздати людям зброю? Немає відчуття, що було біля Чонгару в той час, коли його розмінували? Чому про це не говоримо? Скільки ці необдумані, чи навмисні поступки принесли горя українцям?
25.02.2023 16:54 Ответить
И самое противное что это все потомспишется и забудется..((
25.02.2023 17:25 Ответить
Mai!!!
25.02.2023 17:33 Ответить
Mai, dire mai!
25.02.2023 17:44 Ответить
Не думаю, що хтось забуде. Ви ж знаєте скільки Херсон був окупації і що там відбувалося … а лівий берег досі під гнітом… Не забудеться. Довго.
25.02.2023 18:24 Ответить
25.02.2023 16:56 Ответить
І хто ж то все буде виправляти?
25.02.2023 16:56 Ответить
як хто Порошенко і 25% небайдужих українців, які вже виправляють - воюють, волонтерять, донатять на ЗСУ !!!
25.02.2023 17:08 Ответить
Так це вже з 2014 року.
25.02.2023 17:14 Ответить
Заради священних яєць рєзнікова на кілограми - що ти несеш бл? А комаров вже вивчив українську, чи так і продовжує бекать-мекать на козлобурятському?
25.02.2023 17:00 Ответить
Усе вірно-задзеркальля...Бо всі мешканці Херсону змушені були сидіти вдома ... за вікнами (дзеркалами)
25.02.2023 17:03 Ответить
ух ты тревел блогер комаров старый приятель вовы зе берет у него интервью
25.02.2023 17:12 Ответить
просто с джунглями сейчас всё **********, и единственная перспектива осталась если возьмут блохером в избирательный штаб.
25.02.2023 18:33 Ответить
До отого ''задзеркалля'' і ти приклав руки, разом зі своєю ''ЗЕ-зграєю"!!!
25.02.2023 17:18 Ответить
Даун Оманский, ты как минимум 20 лет находишься в Зазеркалье под порошком, приехал посмотреть на Херсон который сдал с Елдаком, бакановым, резником, верещюк...
25.02.2023 17:19 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
25.02.2023 17:24 Ответить
Ты в зазеркалье живешь со времени с'емок "Слуги народа" ))) Ничего, война закончится, тебя оттуда выпихнут.
25.02.2023 18:00 Ответить
хлебом в Херсоне не траванулся?
25.02.2023 18:30 Ответить
Гео Лерос на своєму каналі в ютуб, повідомив що в Херсон зеленський прибув з трьома автобусами масовки,і Комарова також привезли туди щоб він поставив підготовлене запитання найвеличнішому.А в тіктоці бачив як одна людина цікавилась:"чому кацапи не обстрілювали Херсон під час перебування там сонцесяйного?
25.02.2023 18:36 Ответить
Особливо, коли його зустріли зовсім не як визволителя, а кричали з вікон "Пішов на уй, ідор!"
25.02.2023 20:25 Ответить
 
 