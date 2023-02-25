Зеленський про візит до визволеного Херсону: "Було відчуття Задзеркалля"

Президент Володимир Зеленський розповів, що коли повернувся до визволеного від російських окупантів Херсону, в нього було відчуття, що він у Задзеркаллі.

Про це Зеленський розповів у документальному проєкті журналіста Дмитра Комарова, передає Цензор.НЕТ.

"Я заїхав у Херсон, і ці плакати (пропагандистські. – Ред.), відчуття було неприємним.

Було відчуття Задзеркалля.

Я уявляю собі... Кілька місяців це відбувалося на Херсонщині, я заїхав і вже таке перетворене місто завдяки таким речам.

Це дрібниці, але ці дрібниці впливають на атмосферу, і тут я думаю – а що там в Донецьку?" - розповів Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений від російських окупантів Херсон.