7 821 52

Зеленський про візит до визволеного Херсону: "Було відчуття Задзеркалля"

зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що коли повернувся до визволеного від російських окупантів Херсону, в нього було відчуття, що він у Задзеркаллі.

Про це Зеленський розповів у документальному проєкті журналіста Дмитра Комарова, передає Цензор.НЕТ.

"Я заїхав у Херсон, і ці плакати (пропагандистські. – Ред.), відчуття було неприємним.

Було відчуття Задзеркалля.

Я уявляю собі... Кілька місяців це відбувалося на Херсонщині, я заїхав і вже таке перетворене місто завдяки таким речам.

Це дрібниці, але ці дрібниці впливають на атмосферу, і тут я думаю – а що там в Донецьку?" - розповів Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений від російських окупантів Херсон.

Зеленський Володимир (25153) Херсон (3566)
Топ коментарі
+33
Старші люди пам'ятають, як Зеленський звільняв Київ від нацистів. А в літописах зафіксовано, як вони разом з Єрмаком вигнали з міста монголо-татар.
25.02.2023 16:52 Відповісти
+26
В разрушенный благодаря тебе Херсон. А что ты хотел там увидеть? Ты, падла такая, я смотрю любишь ездить по развалинам, которые являются показателем твоего бездарного руководства и предательстве государственных интересов Украины.
25.02.2023 16:52 Відповісти
+25
а я, яй ??? а хто це все зробив ??? хто згідно оманьських договорняків розмінував чонгар ??? хто 2.5 роки собутував розвиток ЗСУ, похирив ракетну програму і при цьому безбожно крав на "великому будівництві", а усіх українцям казав що кацапи також люди, що ***** не наподе, що усі підемо на весняні шашлики ???

!!!

https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png

https://uploads.disquscdn.com/images/598ff850f1a9890d992a39f932e1f9522497b7ff46fc4f06d108ea6da033e506.png
https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png

https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/789810c405932bcd10af5116e434a7a3058851dffda6d475ca54ae4fd8cc3665.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/789810c405932bcd10af5116e434a7a3058851dffda6d475ca54ae4fd8cc3665.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/789810c405932bcd10af5116e434a7a3058851dffda6d475ca54ae4fd8cc3665.jpg
25.02.2023 16:56 Відповісти
Українці,побачивши що Зеленський "притяг" з собою злодюгу Резніченка,теж не зрозуміли хто вони й де вони
25.02.2023 16:49 Відповісти
Про Чонгар нічого не казав? А про Гостомель?
25.02.2023 17:43 Відповісти
Зазеркалля було зелене
25.02.2023 19:27 Відповісти
", і тут я думаю - а що там в Донецьку?"
После войны будет гигантское размежевание людей подобно тому, как миллионы немцев бежали из Восточной Пруссии и Судет. И это касается Крыма в том числе.
25.02.2023 16:49 Відповісти
"Гігантського розмежування" не буде. Основна маса прокацапленого падла загине за ***** "в ополчєнцах". Решта відповзе в *****стан щоб уникнути відповідальності за зраду та колаборацію. Мізерна частина "латентних совкодрочерів" отримає паспорт недогромадянина. Так що ніякої "гігантоманії" в пісочниці не відбудеться. Звичайна очистка нації від окупаційного лайна.
25.02.2023 17:07 Відповісти
Решта відповзе в ********* щоб уникнути відповідальності за зраду та колаборацію- это и буде гигантское размежевание
25.02.2023 17:10 Відповісти
яке розмежування ??? нах*й Україні, українцям це кацапське, пост-совкове/совкаве лайно яке не хоче бути українцями - послуговуватися українською мовою, шанувати українських Героїв, знати і шанувати історію, культуру, традиції українського народу ???
25.02.2023 17:15 Відповісти
А я о чем написав?
25.02.2023 17:17 Відповісти
ти друже написав про якесь розмежування, якого по ідеї не повинно бути, навіть якщо буде то 99% українців на це насрати !!!
25.02.2023 17:22 Відповісти
якщо кацапи втечуть, а вони втечуть, то це і називається розмежування
25.02.2023 17:25 Відповісти
та пох*й на це лайно ... і на те як це називається також пох*й !!!
25.02.2023 17:27 Відповісти
Висєр ні про що
25.02.2023 16:50 Відповісти
та ясно! столько кокса закачать! ))
https://twitter.com/i/status/1592105056777736193
25.02.2023 16:51 Відповісти
То й я казала, не дієздатний..

З Кличка сміялись..а він у порівнянні з Зе просто Цицерон
25.02.2023 17:03 Відповісти
У всьому винні https://www.facebook.com/maxim.gaiduk.5/videos/344761379847873/ фіолетові слони!
25.02.2023 17:46 Відповісти
да-да!
25.02.2023 19:00 Відповісти
Вові ще не сказали ?
"Сьогодні померла людина, яка зробила з простого криворізького хлопчика того, ким він став. Хто вскормив його, можна сказать, сіськой, вивів в люди та дав квиток у вологий світ російського шоубізу. І нєт, це не коломойський. Накатім."
25.02.2023 16:51 Відповісти
Ну і хто це?
25.02.2023 16:56 Відповісти
І хто ж це?
25.02.2023 16:58 Відповісти
масляков старший который позволял младшему своему пользовать вову зе как девочку в гримерке
25.02.2023 17:06 Відповісти
Репертуар в пеклі буде розширено до КВН.
25.02.2023 17:11 Відповісти
що таки здох кацап ???
25.02.2023 17:16 Відповісти
так кажуть чекаю вою на болотах та соплей від учня маслякова Сивохі
25.02.2023 17:19 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼
25.02.2023 17:32 Відповісти
25.02.2023 18:55 Відповісти
А на коні білому ********** могучим гранатометом "Ілля"Арестович скакав у бій!
25.02.2023 19:44 Відповісти
А уявив яке було відчуття у херсонської тероборони, яких розстрілювали рашисти в парку і не давали їх тіла захоронити в той час, як ним призначені генерали драпали і забули роздати людям зброю? Немає відчуття, що було біля Чонгару в той час, коли його розмінували? Чому про це не говоримо? Скільки ці необдумані, чи навмисні поступки принесли горя українцям?
25.02.2023 16:54 Відповісти
И самое противное что это все потомспишется и забудется..((
25.02.2023 17:25 Відповісти
Mai!!!
25.02.2023 17:33 Відповісти
Mai, dire mai!
25.02.2023 17:44 Відповісти
Не думаю, що хтось забуде. Ви ж знаєте скільки Херсон був окупації і що там відбувалося … а лівий берег досі під гнітом… Не забудеться. Довго.
25.02.2023 18:24 Відповісти
25.02.2023 16:56 Відповісти
І хто ж то все буде виправляти?
25.02.2023 16:56 Відповісти
як хто Порошенко і 25% небайдужих українців, які вже виправляють - воюють, волонтерять, донатять на ЗСУ !!!
25.02.2023 17:08 Відповісти
Так це вже з 2014 року.
25.02.2023 17:14 Відповісти
Заради священних яєць рєзнікова на кілограми - що ти несеш бл? А комаров вже вивчив українську, чи так і продовжує бекать-мекать на козлобурятському?
25.02.2023 17:00 Відповісти
Усе вірно-задзеркальля...Бо всі мешканці Херсону змушені були сидіти вдома ... за вікнами (дзеркалами)
25.02.2023 17:03 Відповісти
ух ты тревел блогер комаров старый приятель вовы зе берет у него интервью
25.02.2023 17:12 Відповісти
просто с джунглями сейчас всё **********, и единственная перспектива осталась если возьмут блохером в избирательный штаб.
25.02.2023 18:33 Відповісти
До отого ''задзеркалля'' і ти приклав руки, разом зі своєю ''ЗЕ-зграєю"!!!
25.02.2023 17:18 Відповісти
Даун Оманский, ты как минимум 20 лет находишься в Зазеркалье под порошком, приехал посмотреть на Херсон который сдал с Елдаком, бакановым, резником, верещюк...
25.02.2023 17:19 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
25.02.2023 17:24 Відповісти
Ты в зазеркалье живешь со времени с'емок "Слуги народа" ))) Ничего, война закончится, тебя оттуда выпихнут.
25.02.2023 18:00 Відповісти
хлебом в Херсоне не траванулся?
25.02.2023 18:30 Відповісти
Гео Лерос на своєму каналі в ютуб, повідомив що в Херсон зеленський прибув з трьома автобусами масовки,і Комарова також привезли туди щоб він поставив підготовлене запитання найвеличнішому.А в тіктоці бачив як одна людина цікавилась:"чому кацапи не обстрілювали Херсон під час перебування там сонцесяйного?
25.02.2023 18:36 Відповісти
Особливо, коли його зустріли зовсім не як визволителя, а кричали з вікон "Пішов на уй, ідор!"
25.02.2023 20:25 Відповісти
 
 