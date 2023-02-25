Зеленський про візит до визволеного Херсону: "Було відчуття Задзеркалля"
Президент Володимир Зеленський розповів, що коли повернувся до визволеного від російських окупантів Херсону, в нього було відчуття, що він у Задзеркаллі.
Про це Зеленський розповів у документальному проєкті журналіста Дмитра Комарова, передає Цензор.НЕТ.
"Я заїхав у Херсон, і ці плакати (пропагандистські. – Ред.), відчуття було неприємним.
Було відчуття Задзеркалля.
Я уявляю собі... Кілька місяців це відбувалося на Херсонщині, я заїхав і вже таке перетворене місто завдяки таким речам.
Це дрібниці, але ці дрібниці впливають на атмосферу, і тут я думаю – а що там в Донецьку?" - розповів Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений від російських окупантів Херсон.
Топ коментарі
+33 Шимус
показати весь коментар25.02.2023 16:52 Відповісти Посилання
+26 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар25.02.2023 16:52 Відповісти Посилання
+25 Ярослав Іванович #542747
показати весь коментар25.02.2023 16:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
После войны будет гигантское размежевание людей подобно тому, как миллионы немцев бежали из Восточной Пруссии и Судет. И это касается Крыма в том числе.
https://twitter.com/i/status/1592105056777736193
З Кличка сміялись..а він у порівнянні з Зе просто Цицерон
"Сьогодні померла людина, яка зробила з простого криворізького хлопчика того, ким він став. Хто вскормив його, можна сказать, сіськой, вивів в люди та дав квиток у вологий світ російського шоубізу. І нєт, це не коломойський. Накатім."
!!!
https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f60672207deccece79b188fa1617340cd4c3470c97b91ed18ad028458c93faae.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png
https://uploads.disquscdn.com/images/598ff850f1a9890d992a39f932e1f9522497b7ff46fc4f06d108ea6da033e506.png
https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png https://uploads.disquscdn.com/images/98e03d2f805be8e7cc079a620dfe00f035e7e3095316e52242b54f0ecdc4bb83.png
https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/def019d675f4c6a321f9729303cfa94122f5c852cbe632e75f5df29ecdb0d157.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/789810c405932bcd10af5116e434a7a3058851dffda6d475ca54ae4fd8cc3665.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/789810c405932bcd10af5116e434a7a3058851dffda6d475ca54ae4fd8cc3665.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/789810c405932bcd10af5116e434a7a3058851dffda6d475ca54ae4fd8cc3665.jpg
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!