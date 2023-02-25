Наслідки ворожого обстрілу дитсадка у Херсоні. ФОТОрепортаж

Вчора, 24 лютого, в Херсоні через ворожий обстріл загорівся дитячий садочок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, ввечері 24 лютого, після чергових прильотів по місту, виникла пожежа в приміщенні дитячого садка в одному з мікрорайонів.

"Під час гасіння пожежі, ворог почав повторно обстрілювати рятувальників. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.













Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні: без постраждалих

На місці події працювало 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу ДСНС