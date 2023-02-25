Наслідки ворожого обстрілу дитсадка у Херсоні. ФОТОрепортаж
Вчора, 24 лютого, в Херсоні через ворожий обстріл загорівся дитячий садочок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, ввечері 24 лютого, після чергових прильотів по місту, виникла пожежа в приміщенні дитячого садка в одному з мікрорайонів.
"Під час гасіння пожежі, ворог почав повторно обстрілювати рятувальників. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
На місці події працювало 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу ДСНС
