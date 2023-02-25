УКР
Наслідки ворожого обстрілу дитсадка у Херсоні. ФОТОрепортаж

Вчора, 24 лютого, в Херсоні через ворожий обстріл загорівся дитячий садочок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, ввечері 24 лютого, після чергових прильотів по місту, виникла пожежа в приміщенні дитячого садка в одному з мікрорайонів.

"Під час гасіння пожежі, ворог почав повторно обстрілювати рятувальників. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожого обстрілу дитсадка у Херсоні 01
Наслідки ворожого обстрілу дитсадка у Херсоні 02
Наслідки ворожого обстрілу дитсадка у Херсоні 03
Наслідки ворожого обстрілу дитсадка у Херсоні 04
Наслідки ворожого обстрілу дитсадка у Херсоні 05
Наслідки ворожого обстрілу дитсадка у Херсоні 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні: без постраждалих

На місці події працювало 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу ДСНС

Автор: 

дитячий садок (366) обстріл (30375) Херсон (3566) ДСНС (5243)
Коментувати
Як це по-касапськи..
25.02.2023 13:45 Відповісти
Нежить кацапська.
25.02.2023 13:47 Відповісти
Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Сирия одобряют людоедскую, фашистскую Московию за такой подход к миру
25.02.2023 14:20 Відповісти
Ці країни вивісили собі шильдики, аби цивілізовані, поважаючі себе країни випадково не вступили у це лайно.
25.02.2023 15:15 Відповісти
 
 