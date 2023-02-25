Последствия вражеского обстрела детсада в Херсоне. ФОТОрепортаж
Вчера, 24 февраля, в Херсоне из-за вражеских обстрелов загорелся детский сад.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Вечером 24 февраля, после очередных прилетов по городу, возник пожар в помещении детского сада в одном из микрорайонов.
"Во время тушения пожара, враг начал повторно обстреливать спасателей. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работали 3 единицы техники и 13 человек личного состава ГСЧС
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коноплі України
показать весь комментарий25.02.2023 13:45 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий25.02.2023 13:47 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
albano miner
показать весь комментарий25.02.2023 14:20 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Степан Лукашёв
показать весь комментарий25.02.2023 15:15 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль