Последствия вражеского обстрела детсада в Херсоне. ФОТОрепортаж

Вчера, 24 февраля, в Херсоне из-за вражеских обстрелов загорелся детский сад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Вечером 24 февраля, после очередных прилетов по городу, возник пожар в помещении детского сада в одном из микрорайонов.

"Во время тушения пожара, враг начал повторно обстреливать спасателей. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.













На месте происшествия работали 3 единицы техники и 13 человек личного состава ГСЧС