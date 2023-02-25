РУС
3 486 4

Последствия вражеского обстрела детсада в Херсоне. ФОТОрепортаж

Вчера, 24 февраля, в Херсоне из-за вражеских обстрелов загорелся детский сад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Вечером 24 февраля, после очередных прилетов по городу, возник пожар в помещении детского сада в одном из микрорайонов.

"Во время тушения пожара, враг начал повторно обстреливать спасателей. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Последствия вражеского обстрела детсада в Херсоне 01
Последствия вражеского обстрела детсада в Херсоне 02
Последствия вражеского обстрела детсада в Херсоне 03
Последствия вражеского обстрела детсада в Херсоне 04
Последствия вражеского обстрела детсада в Херсоне 05
Последствия вражеского обстрела детсада в Херсоне 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне из артиллерии обстреляли общежитие в Херсоне

На месте происшествия работали 3 единицы техники и 13 человек личного состава ГСЧС

детсад (430) обстрел (29050) Херсон (3019) ГСЧС (5102)
Як це по-касапськи..
25.02.2023 13:45 Ответить
Нежить кацапська.
25.02.2023 13:47 Ответить
Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Сирия одобряют людоедскую, фашистскую Московию за такой подход к миру
25.02.2023 14:20 Ответить
Ці країни вивісили собі шильдики, аби цивілізовані, поважаючі себе країни випадково не вступили у це лайно.
25.02.2023 15:15 Ответить
 
 