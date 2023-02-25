Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба"
Крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen SA перестала получать нефть через нефтепровод "Дружба" из России.
Об этом сообщил главный исполнительный директор Даниэль Обайтек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
Он отметил, что только 10% сырья было из России, которые компания планирует заменить другими поставками.
Orlen заявила, что прекращение поставок не повлияет на потребителей, к которому, по ее словам, она подготовилась. Компания не назвала причину сложившейся ситуации.
Топ комментарии
+38 Алекс Скела
показать весь комментарий25.02.2023 17:12 Ответить Ссылка
+34 Роман Кокоровець #551105
показать весь комментарий25.02.2023 17:15 Ответить Ссылка
+28 Дмитро Хлопченко #550905
показать весь комментарий25.02.2023 17:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та ні.
То росія припинила отримувати за це гроші.
Вот они 40 лет по пустыне...
Справа не в кількості, річ у тому, що це тупоголове кремлівське страшидло діє не розуміючи, що за рік-два він зруйнував усталені 50-60-річні схеми постачання російських вуглеводнів до Європи. Газ йде до Європи з 70-х, нафта з 60-х років. Європа без російського палива вже обійдеться, зима закінчується, а газосховища заповнені на 75%.
А ось чи обійдеться росія без європейських мільярдів?
Путину даже не надо им зарплату перечислять за продвижение руцького мира.Они воруют,он знает сколько,вот и расплатились с агентурой.