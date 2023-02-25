Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба"

Крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen SA перестала получать нефть через нефтепровод "Дружба" из России.

Об этом сообщил главный исполнительный директор Даниэль Обайтек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Он отметил, что только 10% сырья было из России, которые компания планирует заменить другими поставками.

Orlen заявила, что прекращение поставок не повлияет на потребителей, к которому, по ее словам, она подготовилась. Компания не назвала причину сложившейся ситуации.