Новости
Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба"

Крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen SA перестала получать нефть через нефтепровод "Дружба" из России.

Об этом сообщил главный исполнительный директор Даниэль Обайтек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Он отметил, что только 10% сырья было из России, которые компания планирует заменить другими поставками.

Orlen заявила, что прекращение поставок не повлияет на потребителей, к которому, по ее словам, она подготовилась. Компания не назвала причину сложившейся ситуации.

Найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen SA припинила отримувати нафту через нафтопровід "Дружба" з Росії

Та ні.
То росія припинила отримувати за це гроші.
25.02.2023 17:12 Ответить
тепер нафтопровід можно закривати , мадяри хай відрами носять .
25.02.2023 17:15 Ответить
Це добре, раша не отримає доляри
25.02.2023 17:13 Ответить
Це добре, раша не отримає доляри
25.02.2023 17:13 Ответить
Поляки ещё в 80-х годах мечтали избавиться от российской нефти замусоренной серой.
Вот они 40 лет по пустыне...
25.02.2023 17:15 Ответить
Согласен, точно так же Моисей лечил свой народ 40 лет .
25.02.2023 17:16 Ответить
Украинский народ идёт с опережением графика
25.02.2023 17:19 Ответить
Вилікував?
25.02.2023 17:37 Ответить
тепер нафтопровід можно закривати , мадяри хай відрами носять .
25.02.2023 17:15 Ответить
Дружба" во многом кормила Беларусь. А теперь им некому продавать свой бензин и дизель
25.02.2023 17:21 Ответить
Когда третья сила шваркнет по Мозырскому НПЗ то и нечего будет продавать. Будут ягоды и шишки собирать
25.02.2023 17:25 Ответить
Могли бы по старинке креветок ловить,но у белорусских креветок грибок лютует.
25.02.2023 18:14 Ответить
А **********? Заїдають...
25.02.2023 18:27 Ответить
не знаю як там бульбарусь , а мадяри точно Дружбу смокчуть .
25.02.2023 17:25 Ответить
Дрючьбу они смокчут
25.02.2023 17:29 Ответить
Ще хай собі серпом по яйцях рубануть!
25.02.2023 17:15 Ответить
Заголовок не соответствует содержанию
25.02.2023 17:20 Ответить
Дружба повернула до Китаю.
25.02.2023 17:19 Ответить
Та да, с бонусными доплатами . Китай свои интересы знает и за Сибирь не забывает.
25.02.2023 17:22 Ответить
10% від усієї нафти Польща завжди може замінити іншим джерелом.
Справа не в кількості, річ у тому, що це тупоголове кремлівське страшидло діє не розуміючи, що за рік-два він зруйнував усталені 50-60-річні схеми постачання російських вуглеводнів до Європи. Газ йде до Європи з 70-х, нафта з 60-х років. Європа без російського палива вже обійдеться, зима закінчується, а газосховища заповнені на 75%.
А ось чи обійдеться росія без європейських мільярдів?
25.02.2023 17:24 Ответить
Польща купуватиме в Казахстану нафту з квітня .
25.02.2023 17:27 Ответить
якщо кацапи там не влаштують війну.
25.02.2023 17:35 Ответить
на два фронта вони і місяця не протягнуть .
25.02.2023 17:38 Ответить
Кацапи там https://www.youtube.com/watch?v=uxe7RG0KNY4&t=45s колотили завжди.
25.02.2023 17:40 Ответить
Казахстан уже вотчина Китая. Кацап даже пернуть в то сторону может только по разрешению из Пекина. Что наглядно подтвердилось после захвата власти Токаевым. СНачала кацапстан нагнал туда ванек "наводить порядок", а когда власть Токаева утвердилась, в Китае сказали, что "порядок восстановлен", и на следующий день казламордые попрыгали в свои самолеты и ***.нули на роденку.
25.02.2023 19:40 Ответить
Вони мають стратегічний запас - ягель!
25.02.2023 17:59 Ответить
Луке надо в Китае остаться а то харчеваться кроме бульбы уже почти не чем.
25.02.2023 17:30 Ответить
Картошка с жареными кузнечиками, мммм. Вкусно наверно.
25.02.2023 18:30 Ответить
Бункерный дегинерат отстрелил себе уже что только мог. Перекрывая газ и нефть он думает что хуже сделает европейцам. Оно не думает что европейцы найдут себе других поставщиков и мало того - заключат с этими поставщиками 50-100 летний контракт, а контракт это вещь принципиальная - пусть даже и не особо выгодная. Поэтому, бункерный явно не думает о будущем своего народа - оно думает только о своих принципах за которые его и повесят.
25.02.2023 17:32 Ответить
50 -100 літні контракти - може 5 -10 літні?
25.02.2023 18:20 Ответить
Бункерный идиот не до конца понимает что европейцы перезаключают контракты с другими странами - поставщиками, а там требования к многолетней закупке - на один два года никто не согласится подписывать контракт. От 20-ти до 50-ти лет подписываются контракты.
25.02.2023 17:37 Ответить
Судя по докладу Вакуленко, беда только с газом, но руссаки сильно вложились в новатек и он в теории должен заменить мощи Газпрома на западном направлении. А с нефтью они все уже размутили. Саудитам отдали рынки ЕС и забрали себе Азию. Под это сделали пару страховых и скупили около 180 танкеров. В данный момент времени говорят, что потери около 100 лярдов в год и все из-за газа.
25.02.2023 19:36 Ответить
У кого руснявые "забрали Азию"? В каком месте С.Аравия, Катар или Бахрейн отказались от поставок в Азию?
25.02.2023 19:42 Ответить
Я никак не связан с нефте трейдингом, слушаю что говорят экспекрты из этого сектора. Они так и говорят. Есть теория еще, что это не сговор русаков с арабами, а просто все рыночек порешал. ЕС богатые и они просто выкупают все сорта арабской нефти по любым ценам. Значит азии достается меньше и в эти пустоты хлынула нефть россии. В ютубе за этот месяц по фильтрам гляньте. Все об этом говорят. Арабы теперь снабжают ЕС, а из старые рынки теперь снабжают русские.
25.02.2023 19:48 Ответить
старые рынки это где? ))) Арабы захватили полрынка, полрынка у Штатов. А у лаптей на руках запрет поставок нефти танкерами. Пытаются но уже пару десятков танкеров вместе с нефтью в портах арестованы )
26.02.2023 08:35 Ответить
Да уж, "дружба" дальше некуда.
25.02.2023 17:37 Ответить
настает конец нефтяного бизнеса *****... все идет по плану вопросов нет
25.02.2023 17:44 Ответить
Не понятно одно -- Почему до сих пор ДРУЖБА, проходящая через УКРАИНУ кормила МАДЬЯРОВ и продолжает кормить!!!!
25.02.2023 17:57 Ответить
Патамуша она кормит в Украине тех кто сидит на этой трубе.
Путину даже не надо им зарплату перечислять за продвижение руцького мира.Они воруют,он знает сколько,вот и расплатились с агентурой.
25.02.2023 18:14 Ответить
Потому, что мадьяры тридцать лет назад выбрали дорогу в ЕС и НАТО. А мудрый украинский нарид в то же время выбрал себе секретаря сЦк кпу.
25.02.2023 19:43 Ответить
От і всьо,"дружба" закінчилась.
25.02.2023 18:11 Ответить
Ну кацапи полякам дали, ну вони їм показали.Ну вони їх налякали як їжака голою сракою))
25.02.2023 18:48 Ответить
пусть в сраку засунут себе свою нефть по самые гланды!Польша найдёт и уже нашла других поставщиков!
25.02.2023 19:15 Ответить
Гірше за війну з рашею, може бути тільки дружба з рашею.
25.02.2023 19:44 Ответить
Венгры остались. Перекрыть им, нафиг, на ремонт его закрыв или ещё шо.
25.02.2023 23:47 Ответить
Экологисты давно ратуют за переход на возобновляемые источники и сбережение. Самое время прислушаться
28.02.2023 20:19 Ответить
 
 