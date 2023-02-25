УКР
Новини
Росія припинила постачання нафти до Польщі трубопроводом "Дружба"

Найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen SA припинила отримувати нафту через нафтопровід "Дружба" з Росії.

Про це повідомив головний виконавчий директор Даніель Обайтек, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Він зазначив, що лише 10% сировини було з Росії, які компанія планує замінити іншими поставками.

Orlen заявила, що припинення поставок не вплине на споживачів, до якого, за її словами, вона підготувалася. Компанія не назвала причину ситуації, що склалася.

+38
Та ні.
То росія припинила отримувати за це гроші.
25.02.2023 17:12 Відповісти
+34
тепер нафтопровід можно закривати , мадяри хай відрами носять .
25.02.2023 17:15 Відповісти
+28
Це добре, раша не отримає доляри
показати весь коментар
25.02.2023 17:13 Відповісти
Та ні.
То росія припинила отримувати за це гроші.
25.02.2023 17:12 Відповісти
Це добре, раша не отримає доляри
25.02.2023 17:13 Відповісти
Поляки ещё в 80-х годах мечтали избавиться от российской нефти замусоренной серой.
Вот они 40 лет по пустыне...
25.02.2023 17:15 Відповісти
Согласен, точно так же Моисей лечил свой народ 40 лет .
25.02.2023 17:16 Відповісти
Украинский народ идёт с опережением графика
25.02.2023 17:19 Відповісти
Вилікував?
25.02.2023 17:37 Відповісти
тепер нафтопровід можно закривати , мадяри хай відрами носять .
25.02.2023 17:15 Відповісти
Дружба" во многом кормила Беларусь. А теперь им некому продавать свой бензин и дизель
25.02.2023 17:21 Відповісти
Когда третья сила шваркнет по Мозырскому НПЗ то и нечего будет продавать. Будут ягоды и шишки собирать
25.02.2023 17:25 Відповісти
Могли бы по старинке креветок ловить,но у белорусских креветок грибок лютует.
25.02.2023 18:14 Відповісти
А **********? Заїдають...
25.02.2023 18:27 Відповісти
не знаю як там бульбарусь , а мадяри точно Дружбу смокчуть .
25.02.2023 17:25 Відповісти
Дрючьбу они смокчут
25.02.2023 17:29 Відповісти
Ще хай собі серпом по яйцях рубануть!
25.02.2023 17:15 Відповісти
Заголовок не соответствует содержанию
25.02.2023 17:20 Відповісти
Дружба повернула до Китаю.
25.02.2023 17:19 Відповісти
Та да, с бонусными доплатами . Китай свои интересы знает и за Сибирь не забывает.
25.02.2023 17:22 Відповісти
10% від усієї нафти Польща завжди може замінити іншим джерелом.
Справа не в кількості, річ у тому, що це тупоголове кремлівське страшидло діє не розуміючи, що за рік-два він зруйнував усталені 50-60-річні схеми постачання російських вуглеводнів до Європи. Газ йде до Європи з 70-х, нафта з 60-х років. Європа без російського палива вже обійдеться, зима закінчується, а газосховища заповнені на 75%.
А ось чи обійдеться росія без європейських мільярдів?
25.02.2023 17:24 Відповісти
Польща купуватиме в Казахстану нафту з квітня .
25.02.2023 17:27 Відповісти
якщо кацапи там не влаштують війну.
25.02.2023 17:35 Відповісти
на два фронта вони і місяця не протягнуть .
25.02.2023 17:38 Відповісти
Кацапи там https://www.youtube.com/watch?v=uxe7RG0KNY4&t=45s колотили завжди.
25.02.2023 17:40 Відповісти
Казахстан уже вотчина Китая. Кацап даже пернуть в то сторону может только по разрешению из Пекина. Что наглядно подтвердилось после захвата власти Токаевым. СНачала кацапстан нагнал туда ванек "наводить порядок", а когда власть Токаева утвердилась, в Китае сказали, что "порядок восстановлен", и на следующий день казламордые попрыгали в свои самолеты и ***.нули на роденку.
25.02.2023 19:40 Відповісти
Вони мають стратегічний запас - ягель!
25.02.2023 17:59 Відповісти
Луке надо в Китае остаться а то харчеваться кроме бульбы уже почти не чем.
25.02.2023 17:30 Відповісти
Картошка с жареными кузнечиками, мммм. Вкусно наверно.
25.02.2023 18:30 Відповісти
Бункерный дегинерат отстрелил себе уже что только мог. Перекрывая газ и нефть он думает что хуже сделает европейцам. Оно не думает что европейцы найдут себе других поставщиков и мало того - заключат с этими поставщиками 50-100 летний контракт, а контракт это вещь принципиальная - пусть даже и не особо выгодная. Поэтому, бункерный явно не думает о будущем своего народа - оно думает только о своих принципах за которые его и повесят.
25.02.2023 17:32 Відповісти
50 -100 літні контракти - може 5 -10 літні?
25.02.2023 18:20 Відповісти
Бункерный идиот не до конца понимает что европейцы перезаключают контракты с другими странами - поставщиками, а там требования к многолетней закупке - на один два года никто не согласится подписывать контракт. От 20-ти до 50-ти лет подписываются контракты.
25.02.2023 17:37 Відповісти
Судя по докладу Вакуленко, беда только с газом, но руссаки сильно вложились в новатек и он в теории должен заменить мощи Газпрома на западном направлении. А с нефтью они все уже размутили. Саудитам отдали рынки ЕС и забрали себе Азию. Под это сделали пару страховых и скупили около 180 танкеров. В данный момент времени говорят, что потери около 100 лярдов в год и все из-за газа.
25.02.2023 19:36 Відповісти
У кого руснявые "забрали Азию"? В каком месте С.Аравия, Катар или Бахрейн отказались от поставок в Азию?
25.02.2023 19:42 Відповісти
Я никак не связан с нефте трейдингом, слушаю что говорят экспекрты из этого сектора. Они так и говорят. Есть теория еще, что это не сговор русаков с арабами, а просто все рыночек порешал. ЕС богатые и они просто выкупают все сорта арабской нефти по любым ценам. Значит азии достается меньше и в эти пустоты хлынула нефть россии. В ютубе за этот месяц по фильтрам гляньте. Все об этом говорят. Арабы теперь снабжают ЕС, а из старые рынки теперь снабжают русские.
25.02.2023 19:48 Відповісти
старые рынки это где? ))) Арабы захватили полрынка, полрынка у Штатов. А у лаптей на руках запрет поставок нефти танкерами. Пытаются но уже пару десятков танкеров вместе с нефтью в портах арестованы )
26.02.2023 08:35 Відповісти
Да уж, "дружба" дальше некуда.
25.02.2023 17:37 Відповісти
настает конец нефтяного бизнеса *****... все идет по плану вопросов нет
25.02.2023 17:44 Відповісти
Не понятно одно -- Почему до сих пор ДРУЖБА, проходящая через УКРАИНУ кормила МАДЬЯРОВ и продолжает кормить!!!!
25.02.2023 17:57 Відповісти
Патамуша она кормит в Украине тех кто сидит на этой трубе.
Путину даже не надо им зарплату перечислять за продвижение руцького мира.Они воруют,он знает сколько,вот и расплатились с агентурой.
25.02.2023 18:14 Відповісти
Потому, что мадьяры тридцать лет назад выбрали дорогу в ЕС и НАТО. А мудрый украинский нарид в то же время выбрал себе секретаря сЦк кпу.
25.02.2023 19:43 Відповісти
От і всьо,"дружба" закінчилась.
25.02.2023 18:11 Відповісти
Ну кацапи полякам дали, ну вони їм показали.Ну вони їх налякали як їжака голою сракою))
25.02.2023 18:48 Відповісти
пусть в сраку засунут себе свою нефть по самые гланды!Польша найдёт и уже нашла других поставщиков!
25.02.2023 19:15 Відповісти
Гірше за війну з рашею, може бути тільки дружба з рашею.
25.02.2023 19:44 Відповісти
Венгры остались. Перекрыть им, нафиг, на ремонт его закрыв или ещё шо.
25.02.2023 23:47 Відповісти
Экологисты давно ратуют за переход на возобновляемые источники и сбережение. Самое время прислушаться
28.02.2023 20:19 Відповісти
 
 