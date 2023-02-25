Росія припинила постачання нафти до Польщі трубопроводом "Дружба"
Найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen SA припинила отримувати нафту через нафтопровід "Дружба" з Росії.
Про це повідомив головний виконавчий директор Даніель Обайтек, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
Він зазначив, що лише 10% сировини було з Росії, які компанія планує замінити іншими поставками.
Orlen заявила, що припинення поставок не вплине на споживачів, до якого, за її словами, вона підготувалася. Компанія не назвала причину ситуації, що склалася.
Та ні.
То росія припинила отримувати за це гроші.
Вот они 40 лет по пустыне...
Справа не в кількості, річ у тому, що це тупоголове кремлівське страшидло діє не розуміючи, що за рік-два він зруйнував усталені 50-60-річні схеми постачання російських вуглеводнів до Європи. Газ йде до Європи з 70-х, нафта з 60-х років. Європа без російського палива вже обійдеться, зима закінчується, а газосховища заповнені на 75%.
А ось чи обійдеться росія без європейських мільярдів?
Путину даже не надо им зарплату перечислять за продвижение руцького мира.Они воруют,он знает сколько,вот и расплатились с агентурой.