Два района Днепропетровщины подверглись вражеским обстрелам, повреждена линия электропередач, - облсовет
Днем Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины были обстреляны из тяжелой артиллерии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Два района области днем подверглись вражеским обстрелам. Никопольский район. Под удар из тяжелой артиллерии попала Красногригорьевская громада. В результате атаки в одном из тамошних сел была повреждена линия электропередач", - говорится в сообщении.
В Синельниковском районе тяжелая артиллерия окупантов ударила по окрестностям села Терново, что в Великомихайловской громаде.
В обоих случаях без жертв.
