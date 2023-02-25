Два района Днепропетровщины подверглись вражеским обстрелам, повреждена линия электропередач, - облсовет

Днем Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины были обстреляны из тяжелой артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Два района области днем подверглись вражеским обстрелам. Никопольский район. Под удар из тяжелой артиллерии попала Красногригорьевская громада. В результате атаки в одном из тамошних сел была повреждена линия электропередач", - говорится в сообщении.

В Синельниковском районе тяжелая артиллерия окупантов ударила по окрестностям села Терново, что в Великомихайловской громаде.

В обоих случаях без жертв.

