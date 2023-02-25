УКР
Два райони Дніпропетровщини зазнали ворожих обстрілів, пошкоджена лінія електропередач, - облрада

Вдень Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини були обстріляні з важкої артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Два райони області вдень зазнали ворожих обстрілів. Нікопольський район. Під удар з важкої артилерії потрапила Червоногригорівська громада. Внаслідок атаки в одному з тамтешніх сіл було пошкоджено лінію електропередач", - йдеться у дописі.

У Синельниківському районі важка артилерія окупантів вдарила по околицях села Тернове, що у Великомихайлівській громаді.

В обох випадках без жертв.

