Два райони Дніпропетровщини зазнали ворожих обстрілів, пошкоджена лінія електропередач, - облрада
Вдень Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини були обстріляні з важкої артилерії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Два райони області вдень зазнали ворожих обстрілів. Нікопольський район. Під удар з важкої артилерії потрапила Червоногригорівська громада. Внаслідок атаки в одному з тамтешніх сіл було пошкоджено лінію електропередач", - йдеться у дописі.
У Синельниківському районі важка артилерія окупантів вдарила по околицях села Тернове, що у Великомихайлівській громаді.
В обох випадках без жертв.
