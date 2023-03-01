В ООН обеспокоены положением мирного населения в Бахмуте
В Бахмуте остается около 4 тыс. мирных жителей, которым трудно доставлять гуманитарную помощь.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, во вторник на пресс-брифинге в Нью-Йорке пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что гуманитарные сотрудники ООН озабочены положением мирного населения, остающегося в городе Бахмут Донецкой области Украины.
"Наши партнеры на местах сообщили, что примерно четыре тысячи гражданских лиц – до войны здесь проживали 73 тыс. – остаются в городе. Большинство прячутся в подвалах и бомбоубежищах. Безопасная ситуация остается напряженной, для гуманитарных организаций доступ в этот район очень усложнен, поэтому жителям приходится довольствоваться теми предметами первой необходимости, которые раньше уже были доставлены в Бахмут", - сообщил Дюжаррик.
Также он рассказал, что водопровод, электричество и отопление в городе не работают, поскольку повреждена общественная инфраструктура.
"Мы подчеркиваем, что гражданское население должно быть защищено и ему должна быть предоставлена возможность безопасно покинуть район военных действий в направлении, которое они сами изберут", - подчеркнул Дюжаррик.
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ЗАНЕПОКОЄНІ! ЗАНЕПОКОЄНІ - існування колгоспу ООН було б неможливо без того ЗАНЕПОКОЄНІ!
І в якому місці ЗАНЕПОКОЄНІ? В туалеті, в кулуарах, коли їдять і запивають whisky ?
Чина Раді безпеки ? Де ж те ЗАНЕПОКОЄНІ?
І який сенс подібних новин-заголовків?
Хіба поліпшиться становищем мирного населення в Бахмуті, чи де інде.
Ситий голодного не розуміє - чи не так?
Порожняк.
Соберите совет безопасности и поставьте раком представителя РФ! Или же поставьте ультиматум, как Хусейну за Кувейт. Или самораспуститесь - нефиг прожирать деньги, которыми лучше накормить голодных детей Африки. ООН - организация либералистических романтиков прошлого века! Пора уже им превратится в эффективное место проведения стрелок между конкурирующими идеологиями. И никаких правил в отношении того, кто первый эти правила нарушил.