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В ООН обеспокоены положением мирного населения в Бахмуте

бахмут

В Бахмуте остается около 4 тыс. мирных жителей, которым трудно доставлять гуманитарную помощь.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, во вторник на пресс-брифинге в Нью-Йорке пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что гуманитарные сотрудники ООН озабочены положением мирного населения, остающегося в городе Бахмут Донецкой области Украины.

"Наши партнеры на местах сообщили, что примерно четыре тысячи гражданских лиц – до войны здесь проживали 73 тыс. – остаются в городе. Большинство прячутся в подвалах и бомбоубежищах. Безопасная ситуация остается напряженной, для гуманитарных организаций доступ в этот район очень усложнен, поэтому жителям приходится довольствоваться теми предметами первой необходимости, которые раньше уже были доставлены в Бахмут", - сообщил Дюжаррик.

Также он рассказал, что водопровод, электричество и отопление в городе не работают, поскольку повреждена общественная инфраструктура.

"Мы подчеркиваем, что гражданское население должно быть защищено и ему должна быть предоставлена возможность безопасно покинуть район военных действий в направлении, которое они сами изберут", - подчеркнул Дюжаррик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Энергодар оказался на грани гуманитарной катастрофы. В результате обстрелов РФ город без света и воды, - мэр Орлов. ФОТОрепортаж

ООН (4180) гуманитарная катастрофа (146) Бахмут (1604) Дюжаррик Стефан (19)


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Топ комментарии
+28
Краще б росію країну-терорист виключили зі складу ООН, а то ці ******** порушили усі закони і статути організації.
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01.03.2023 07:13
+21
Вас лише це непокоє? Більше нічого?
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01.03.2023 07:14
+20
Заспокійливого випийте
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01.03.2023 07:10
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Заспокійливого випийте
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01.03.2023 07:10 Ответить
Краще б росію країну-терорист виключили зі складу ООН, а то ці ******** порушили усі закони і статути організації.
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01.03.2023 07:13 Ответить
Вас лише це непокоє? Більше нічого?
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01.03.2023 07:14 Ответить
ну так усмирите бешеную свинособаку. кстати. когда ***** віступало на лужниках. гур знало день, знало час. почему тем же стрижом не ****** в центр стадиона в стеклянную будку с ******* собакой? сікотно да? бо ***** нападет. у меня все. мі не тераристі, мі не такие...
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01.03.2023 07:17 Ответить
ну если мы не такие то идите в сраку со своими бумажками от рыбачков
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01.03.2023 07:18 Ответить
Справді? Бахмут тиснуть з літа, а зараз з'явилося занепокоєння. Який же це йо*аний стиль.
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01.03.2023 07:18 Ответить
Седне Бахмут. Завтра Крамаха ну через пол года, пото еще через пол года Славянск. Кароче лет за 20 дойдем до Львова, если фронт не рухнет. кароче как-то так. солдаты НАТО должны уже сейчас идти и помогать ВСУ. Иначе нас просто закидают мясом...
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01.03.2023 07:20 Ответить
А ты часом не рузьки? Так отступаем что с Киева аж до Бахмута отступили за год
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01.03.2023 09:25 Ответить
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01.03.2023 07:19 Ответить
оон - нікчема.
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01.03.2023 07:22 Ответить
такі "організації" як оон, міжнародний червоний хрест, мок, фіфа та інші-це просто лобістські клуби по-інтересах.....для "відмивання" грошей..
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01.03.2023 09:24 Ответить
Не турбуйтеся, там залишилися "ждуни". Не жаль їх.
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01.03.2023 07:25 Ответить
многоликому ООН глубоко насрать на мирное население, иначе ОНО давно бы опустило своего члена - Московию-террориста, а не носилось с ней как с писаной торбой
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01.03.2023 07:26 Ответить
никто ничо никуда не отустит. тут фронт нада второй открывать а не лясы точить. но увы. нет. и ******* русню, синдзынпиновцев и ****** в чалме всем миром. ким чен ына треогайте, он там просто своих кошмарит, ровный тип
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01.03.2023 07:33 Ответить
Там самі ждуни лишилися. Вони окрім цього здають позиції наших воїнів оркам. Те само, що у Вугледарі. Мені щось геть не шкода таких.
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01.03.2023 07:31 Ответить
ООН - це організація що не працює. Працівника, що не працює - звільняють!
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01.03.2023 07:33 Ответить
Якби ви безпокоілись шо на нас напали і шось робили а так це ні про що .
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01.03.2023 07:36 Ответить
А чому через Маріуполь не виникало стурбованності?
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01.03.2023 07:36 Ответить
Я не вигорожую ООН, але ось тут не треба її засуджувати, бо зараз нам підіграють. Якщо Росію схиляють надати цивільним можливість безпечно залишити район військових дій, то це надасть захисника Бахмуту паузу, щоб зміцнити оборону і можливо підтягнути свіжі сили та ********** і дасть час до весняних дощів, які перетворять грунт на багнюку і ускладнять ворожий наступ
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01.03.2023 07:39 Ответить
Слухає чи не слухає, але ця спроба на нашу користь і можливо над нею попрацювали наші друзі в ООН, тому не треба її одразу засуджувати і можливо, навіть бути вдячними нашим друзям за це
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01.03.2023 08:01 Ответить
Але ж спробувала і отримала відмову. Негативний результат це теж результат І саме ця відмова знищує авторитет Росії на міжнародній арені. Тож чим більше тиску на росію, хоча навіть він і неефетнвний, тим краще. І ці дрібниці таки дають результат є - лише 7 країн в ООН підтримують росію
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01.03.2023 09:04 Ответить
Чому немає примусової евакуації?
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01.03.2023 07:41 Ответить
Саме так. Війна, як не як...
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01.03.2023 07:48 Ответить
Залиште собі свої садо-мазо-мрії. Історія має безліч прикладів відповідального відношення влади до стариків, хворих і дітей.
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01.03.2023 07:49 Ответить
самі розумієте свою тезу? . Це питання не історії, а відповідальності влади.
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01.03.2023 08:03 Ответить
Ахахах ахахахаха, проснулись ёпта, и то с обеспокоенностью, а хотя бы войну войной назвать не?
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01.03.2023 08:08 Ответить
В ООН занепокоєні становищем мирного населення в Бахмуті ?

ЗАНЕПОКОЄНІ! ЗАНЕПОКОЄНІ - існування колгоспу ООН було б неможливо без того ЗАНЕПОКОЄНІ!

І в якому місці ЗАНЕПОКОЄНІ? В туалеті, в кулуарах, коли їдять і запивають whisky ?

Чина Раді безпеки ? Де ж те ЗАНЕПОКОЄНІ?

І який сенс подібних новин-заголовків?

Хіба поліпшиться становищем мирного населення в Бахмуті, чи де інде.

Ситий голодного не розуміє - чи не так?
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01.03.2023 08:15 Ответить
Значить, таке (дуже вчасне...) "занепокоєння" передбачає, щоб ЗСУ залишили Бахмут... І курва зеленська матиме "відмазку"- накшталт, "то не ми, то ООН".
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01.03.2023 08:33 Ответить
То введіть миротворців ООН
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01.03.2023 08:36 Ответить
Не пройшло і року, старі імпотенти вАзбуділісь та проявили стурбованість.
Порожняк.
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01.03.2023 08:49 Ответить
занепокойщікі куєві
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01.03.2023 08:55 Ответить
Ля-ля фа-фа... Они пилять озабочены!
Соберите совет безопасности и поставьте раком представителя РФ! Или же поставьте ультиматум, как Хусейну за Кувейт. Или самораспуститесь - нефиг прожирать деньги, которыми лучше накормить голодных детей Африки. ООН - организация либералистических романтиков прошлого века! Пора уже им превратится в эффективное место проведения стрелок между конкурирующими идеологиями. И никаких правил в отношении того, кто первый эти правила нарушил.
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01.03.2023 09:27 Ответить
Серйозно? Занепокоєні?
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01.03.2023 09:37 Ответить
А население то там осталось?! Город в руинах, беспонтовая организация, одно блаблаблаблабла.
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01.03.2023 09:54 Ответить
бесхребетна організація
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01.03.2023 10:06 Ответить
Старому пердуну гутерришу пора на пенсию бездельнику.
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01.03.2023 10:23 Ответить
 
 