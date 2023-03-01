В ООН обеспокоены положением мирного населения в Бахмуте

В Бахмуте остается около 4 тыс. мирных жителей, которым трудно доставлять гуманитарную помощь.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, во вторник на пресс-брифинге в Нью-Йорке пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что гуманитарные сотрудники ООН озабочены положением мирного населения, остающегося в городе Бахмут Донецкой области Украины.

"Наши партнеры на местах сообщили, что примерно четыре тысячи гражданских лиц – до войны здесь проживали 73 тыс. – остаются в городе. Большинство прячутся в подвалах и бомбоубежищах. Безопасная ситуация остается напряженной, для гуманитарных организаций доступ в этот район очень усложнен, поэтому жителям приходится довольствоваться теми предметами первой необходимости, которые раньше уже были доставлены в Бахмут", - сообщил Дюжаррик.

Также он рассказал, что водопровод, электричество и отопление в городе не работают, поскольку повреждена общественная инфраструктура.

"Мы подчеркиваем, что гражданское население должно быть защищено и ему должна быть предоставлена возможность безопасно покинуть район военных действий в направлении, которое они сами изберут", - подчеркнул Дюжаррик.

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