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Новини Агресія Росії проти України Війна
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В ООН занепокоєні становищем мирного населення в Бахмуті

бахмут

У Бахмуті залишається приблизно 4 тис. мирних жителів, яким важко доставляти гуманітарну допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, у вівторок на пресбрифінгу в Нью-Йорку прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що гуманітарні співробітники ООН стурбовані становищем мирного населення, яке залишається у місті Бахмут Донецької області України.

"Наші партнери на місцях повідомили, що приблизно чотири тисячі цивільних осіб – до війни тут проживали 73 тис. – залишаються у місті. Більшість ховаються у підвалах та бомбосховищах. Безпекова ситуація залишається напруженою, для гуманітарних організацій доступ у цей район дуже ускладнений, тому мешканцям доводиться задовольнятися тими предметами першої необхідності, які раніше вже були доставлені до Бахмуту", - повідомив Дюжаррік.

Також він розповів, що водогін, електрика та опалення у місті не працюють, оскільки пошкоджено громадську інфраструктуру.

"Ми наголошуємо, що цивільне населення має бути захищене і йому має бути надана можливість безпечно залишити район військових дій у напрямку, який вони самі оберуть", - наголосив Дюжаррік.

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Автор: 

ООН (3365) гуманітарна катастрофа (92) Бахмут (1562) Дюжаррік Стефан (20)


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Топ коментарі
+28
Краще б росію країну-терорист виключили зі складу ООН, а то ці ******** порушили усі закони і статути організації.
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01.03.2023 07:13
+21
Вас лише це непокоє? Більше нічого?
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01.03.2023 07:14
+20
Заспокійливого випийте
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01.03.2023 07:10
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Заспокійливого випийте
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01.03.2023 07:10 Відповісти
Краще б росію країну-терорист виключили зі складу ООН, а то ці ******** порушили усі закони і статути організації.
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01.03.2023 07:13 Відповісти
Вас лише це непокоє? Більше нічого?
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01.03.2023 07:14 Відповісти
ну так усмирите бешеную свинособаку. кстати. когда ***** віступало на лужниках. гур знало день, знало час. почему тем же стрижом не ****** в центр стадиона в стеклянную будку с ******* собакой? сікотно да? бо ***** нападет. у меня все. мі не тераристі, мі не такие...
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01.03.2023 07:17 Відповісти
ну если мы не такие то идите в сраку со своими бумажками от рыбачков
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01.03.2023 07:18 Відповісти
Справді? Бахмут тиснуть з літа, а зараз з'явилося занепокоєння. Який же це йо*аний стиль.
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01.03.2023 07:18 Відповісти
Седне Бахмут. Завтра Крамаха ну через пол года, пото еще через пол года Славянск. Кароче лет за 20 дойдем до Львова, если фронт не рухнет. кароче как-то так. солдаты НАТО должны уже сейчас идти и помогать ВСУ. Иначе нас просто закидают мясом...
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01.03.2023 07:20 Відповісти
А ты часом не рузьки? Так отступаем что с Киева аж до Бахмута отступили за год
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01.03.2023 09:25 Відповісти
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01.03.2023 07:19 Відповісти
оон - нікчема.
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01.03.2023 07:22 Відповісти
такі "організації" як оон, міжнародний червоний хрест, мок, фіфа та інші-це просто лобістські клуби по-інтересах.....для "відмивання" грошей..
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01.03.2023 09:24 Відповісти
Не турбуйтеся, там залишилися "ждуни". Не жаль їх.
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01.03.2023 07:25 Відповісти
многоликому ООН глубоко насрать на мирное население, иначе ОНО давно бы опустило своего члена - Московию-террориста, а не носилось с ней как с писаной торбой
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01.03.2023 07:26 Відповісти
никто ничо никуда не отустит. тут фронт нада второй открывать а не лясы точить. но увы. нет. и ******* русню, синдзынпиновцев и ****** в чалме всем миром. ким чен ына треогайте, он там просто своих кошмарит, ровный тип
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01.03.2023 07:33 Відповісти
Там самі ждуни лишилися. Вони окрім цього здають позиції наших воїнів оркам. Те само, що у Вугледарі. Мені щось геть не шкода таких.
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01.03.2023 07:31 Відповісти
ООН - це організація що не працює. Працівника, що не працює - звільняють!
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01.03.2023 07:33 Відповісти
Якби ви безпокоілись шо на нас напали і шось робили а так це ні про що .
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01.03.2023 07:36 Відповісти
А чому через Маріуполь не виникало стурбованності?
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01.03.2023 07:36 Відповісти
Я не вигорожую ООН, але ось тут не треба її засуджувати, бо зараз нам підіграють. Якщо Росію схиляють надати цивільним можливість безпечно залишити район військових дій, то це надасть захисника Бахмуту паузу, щоб зміцнити оборону і можливо підтягнути свіжі сили та ********** і дасть час до весняних дощів, які перетворять грунт на багнюку і ускладнять ворожий наступ
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01.03.2023 07:39 Відповісти
Слухає чи не слухає, але ця спроба на нашу користь і можливо над нею попрацювали наші друзі в ООН, тому не треба її одразу засуджувати і можливо, навіть бути вдячними нашим друзям за це
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01.03.2023 08:01 Відповісти
Але ж спробувала і отримала відмову. Негативний результат це теж результат І саме ця відмова знищує авторитет Росії на міжнародній арені. Тож чим більше тиску на росію, хоча навіть він і неефетнвний, тим краще. І ці дрібниці таки дають результат є - лише 7 країн в ООН підтримують росію
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01.03.2023 09:04 Відповісти
Чому немає примусової евакуації?
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01.03.2023 07:41 Відповісти
Саме так. Війна, як не як...
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01.03.2023 07:48 Відповісти
Залиште собі свої садо-мазо-мрії. Історія має безліч прикладів відповідального відношення влади до стариків, хворих і дітей.
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01.03.2023 07:49 Відповісти
самі розумієте свою тезу? . Це питання не історії, а відповідальності влади.
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01.03.2023 08:03 Відповісти
Ахахах ахахахаха, проснулись ёпта, и то с обеспокоенностью, а хотя бы войну войной назвать не?
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01.03.2023 08:08 Відповісти
В ООН занепокоєні становищем мирного населення в Бахмуті ?

ЗАНЕПОКОЄНІ! ЗАНЕПОКОЄНІ - існування колгоспу ООН було б неможливо без того ЗАНЕПОКОЄНІ!

І в якому місці ЗАНЕПОКОЄНІ? В туалеті, в кулуарах, коли їдять і запивають whisky ?

Чина Раді безпеки ? Де ж те ЗАНЕПОКОЄНІ?

І який сенс подібних новин-заголовків?

Хіба поліпшиться становищем мирного населення в Бахмуті, чи де інде.

Ситий голодного не розуміє - чи не так?
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01.03.2023 08:15 Відповісти
Значить, таке (дуже вчасне...) "занепокоєння" передбачає, щоб ЗСУ залишили Бахмут... І курва зеленська матиме "відмазку"- накшталт, "то не ми, то ООН".
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01.03.2023 08:33 Відповісти
То введіть миротворців ООН
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01.03.2023 08:36 Відповісти
Не пройшло і року, старі імпотенти вАзбуділісь та проявили стурбованість.
Порожняк.
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01.03.2023 08:49 Відповісти
занепокойщікі куєві
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01.03.2023 08:55 Відповісти
Ля-ля фа-фа... Они пилять озабочены!
Соберите совет безопасности и поставьте раком представителя РФ! Или же поставьте ультиматум, как Хусейну за Кувейт. Или самораспуститесь - нефиг прожирать деньги, которыми лучше накормить голодных детей Африки. ООН - организация либералистических романтиков прошлого века! Пора уже им превратится в эффективное место проведения стрелок между конкурирующими идеологиями. И никаких правил в отношении того, кто первый эти правила нарушил.
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01.03.2023 09:27 Відповісти
Серйозно? Занепокоєні?
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01.03.2023 09:37 Відповісти
А население то там осталось?! Город в руинах, беспонтовая организация, одно блаблаблаблабла.
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01.03.2023 09:54 Відповісти
бесхребетна організація
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01.03.2023 10:06 Відповісти
Старому пердуну гутерришу пора на пенсию бездельнику.
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01.03.2023 10:23 Відповісти
 
 