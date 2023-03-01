В ООН занепокоєні становищем мирного населення в Бахмуті ?

У Бахмуті залишається приблизно 4 тис. мирних жителів, яким важко доставляти гуманітарну допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, у вівторок на пресбрифінгу в Нью-Йорку прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що гуманітарні співробітники ООН стурбовані становищем мирного населення, яке залишається у місті Бахмут Донецької області України.

"Наші партнери на місцях повідомили, що приблизно чотири тисячі цивільних осіб – до війни тут проживали 73 тис. – залишаються у місті. Більшість ховаються у підвалах та бомбосховищах. Безпекова ситуація залишається напруженою, для гуманітарних організацій доступ у цей район дуже ускладнений, тому мешканцям доводиться задовольнятися тими предметами першої необхідності, які раніше вже були доставлені до Бахмуту", - повідомив Дюжаррік.

Також він розповів, що водогін, електрика та опалення у місті не працюють, оскільки пошкоджено громадську інфраструктуру.

"Ми наголошуємо, що цивільне населення має бути захищене і йому має бути надана можливість безпечно залишити район військових дій у напрямку, який вони самі оберуть", - наголосив Дюжаррік.

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