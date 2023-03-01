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РФ начала запускать "Шахеды" из Брянской области, это должно сократить время подлета в Киев, - британская разведка

дрон,шахед

Российская армия начала запускать иранские дроны-камикадзе "Шахед" из Брянской области. Это должно сократить время подлета в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 27 февраля Министерство обороны Украины подтвердило, что сбило 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА OWA) Shahed из 14, запущенных за ночь.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что девять из них были сбиты в районе Киева. Сообщается, что еще три БПЛА "Шахед" были сбиты в Черниговской области на севере Украины.

По данным британской разведки, из-за вектора атаки эти БПЛА "Шахед", скорее всего, были запущены из Брянской области России. Ранее единственным наблюдаемым местом запуска с середины декабря 2022 года был Краснодарский край, через Азовское море.

"Вторая пусковая площадка даст русским другое направление атаки, ближе к Киеву. Это, вероятно, сократит время нахождения в воздухе над Украиной и может еще больше растянуть украинскую систему ПВО", - отмечают в Минобороны Британии.

Читайте: Потеря самолета А-50 в Мачулищах еще больше ограничит воздушные операции РФ, - британская разведка

Брянск (117) Великобритания (5008) разведка (4190) россия (96018) дроны (4049)


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Топ комментарии
+8
Дякуємо найкращим в Світі ППО і Силам Оборони України за Весну!🇺🇦💪🔱💙💛
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01.03.2023 09:25
+8
За інформацією - для маскування прольоту та покращення орієнтування "шахеди" направляють вздовж русел річок Тут основна річка - Десна Хто заважає "пафтаріть"? Виставить аеростатну завісу поперек русла і навіть заплави Піднімать увечері - опускать вранці Це не вимагає "суперзатрат"!
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01.03.2023 09:33
+7
А до Брянска подлётное время не считали ?
А ведь прилетит.
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01.03.2023 09:29
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Дякуємо найкращим в Світі ППО і Силам Оборони України за Весну!🇺🇦💪🔱💙💛
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01.03.2023 09:25 Ответить
А до Брянска подлётное время не считали ?
А ведь прилетит.
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01.03.2023 09:29 Ответить
За інформацією - для маскування прольоту та покращення орієнтування "шахеди" направляють вздовж русел річок Тут основна річка - Десна Хто заважає "пафтаріть"? Виставить аеростатну завісу поперек русла і навіть заплави Піднімать увечері - опускать вранці Це не вимагає "суперзатрат"!
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01.03.2023 09:33 Ответить
борзому врагу это не помеха.удары по его территории ударными беспилотниками и холодный душ для кацапских существ.а щеки можно подставлять до бесконечности,правую,потом левую и т.д.
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01.03.2023 10:51 Ответить
если бы было чем бить в нужном количестве уже давно бы гасили
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01.03.2023 13:18 Ответить
Вони могли б виставлять аеростатну завісу, але хто тоді буде продавати яйця по 17 і підвищувати тарифи на електроенергію в країні, яка електроенергію виробляє з шаленим надлишком, який немає куди дівати?
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01.03.2023 11:16 Ответить
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01.03.2023 09:57 Ответить
а по брянську в,ібати не пробували???
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01.03.2023 10:14 Ответить
А почему ещё в Брянске не слышны сирены тревоги.
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01.03.2023 10:32 Ответить
вот-вот.туда и наши ударные беспилотники должны полететь.в брянщину.а через брянские леса,уже и московские болота рядом.надеюсь,игры в одну калитку не будет.
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01.03.2023 10:42 Ответить
пора уже считать время подлета к московской области.
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01.03.2023 10:56 Ответить
З рашистської Коломни , де вчора впав невідомий безпілотник, до мацкваабаду якихось 100 км.При тому,що цей безпілотник може і 20 кг боєзаряду тягнути,то не така вже й проблема з підрахунком часу і т.д
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01.03.2023 15:14 Ответить
Потрібно питати в США і в НАТО дозволу бити по місцям запуску шахедів?
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01.03.2023 11:36 Ответить
я спросил у Штатов можна ли мочить кацапских ботов на цензоре? сказали можно
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01.03.2023 13:20 Ответить
.

це означає лише одне- повинен палати кацапський брянськ.
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01.03.2023 13:05 Ответить
и кацапские пердаки на цензоре
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01.03.2023 13:28 Ответить
 
 