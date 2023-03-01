РФ начала запускать "Шахеды" из Брянской области, это должно сократить время подлета в Киев, - британская разведка

Российская армия начала запускать иранские дроны-камикадзе "Шахед" из Брянской области. Это должно сократить время подлета в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 27 февраля Министерство обороны Украины подтвердило, что сбило 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА OWA) Shahed из 14, запущенных за ночь.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что девять из них были сбиты в районе Киева. Сообщается, что еще три БПЛА "Шахед" были сбиты в Черниговской области на севере Украины.

По данным британской разведки, из-за вектора атаки эти БПЛА "Шахед", скорее всего, были запущены из Брянской области России. Ранее единственным наблюдаемым местом запуска с середины декабря 2022 года был Краснодарский край, через Азовское море.

"Вторая пусковая площадка даст русским другое направление атаки, ближе к Киеву. Это, вероятно, сократит время нахождения в воздухе над Украиной и может еще больше растянуть украинскую систему ПВО", - отмечают в Минобороны Британии.

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