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РФ почала запускати "Шахеди" із Брянської області, що має скоротити час підльоту до Києва, - британська розвідка

дрон,шахед

Російська армія почала запускати іранські дрони-камікадзе "Шахед" із Брянської області. Це має скоротити час підльоту до Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із пчиланнямна РБК-Україна, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 27 лютого Міністерство оборони України підтвердило, що збило 11 безпілотних літальних апаратів (БПЛА OWA) Shahed із 14, запущених за ніч.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що дев'ять із них було збито в районі Києва. Повідомляється, що ще три БПЛА "Шахед" було збито у Чернігівській області на півночі України.

За даними британської розвідки, через вектор атаки ці БПЛА "Шахед", найімовірніше, були запущені з Брянської області Росії. Раніше єдиним місцем запуску, що спостерігалося, з середини грудня 2022 року був Краснодарський край, через Азовське море.

"Другий пусковий майданчик дасть росіянам інший напрямок атаки, ближчий до Києва. Це, ймовірно, скоротить час перебування в повітрі над Україною і може ще більше розтягнути українську систему ППО", - зазначають у Міноборони Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ повідомляють про ракетний удар та роботу ППО у Брянській області

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Брянськ (133) Велика Британія (5639) розвідка (3877) росія (65829) дрони (4838)


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Топ коментарі
+8
Дякуємо найкращим в Світі ППО і Силам Оборони України за Весну!🇺🇦💪🔱💙💛
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01.03.2023 09:25
+8
За інформацією - для маскування прольоту та покращення орієнтування "шахеди" направляють вздовж русел річок Тут основна річка - Десна Хто заважає "пафтаріть"? Виставить аеростатну завісу поперек русла і навіть заплави Піднімать увечері - опускать вранці Це не вимагає "суперзатрат"!
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01.03.2023 09:33
+7
А до Брянска подлётное время не считали ?
А ведь прилетит.
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01.03.2023 09:29
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Дякуємо найкращим в Світі ППО і Силам Оборони України за Весну!🇺🇦💪🔱💙💛
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01.03.2023 09:25 Відповісти
А до Брянска подлётное время не считали ?
А ведь прилетит.
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01.03.2023 09:29 Відповісти
За інформацією - для маскування прольоту та покращення орієнтування "шахеди" направляють вздовж русел річок Тут основна річка - Десна Хто заважає "пафтаріть"? Виставить аеростатну завісу поперек русла і навіть заплави Піднімать увечері - опускать вранці Це не вимагає "суперзатрат"!
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01.03.2023 09:33 Відповісти
борзому врагу это не помеха.удары по его территории ударными беспилотниками и холодный душ для кацапских существ.а щеки можно подставлять до бесконечности,правую,потом левую и т.д.
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01.03.2023 10:51 Відповісти
если бы было чем бить в нужном количестве уже давно бы гасили
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01.03.2023 13:18 Відповісти
Вони могли б виставлять аеростатну завісу, але хто тоді буде продавати яйця по 17 і підвищувати тарифи на електроенергію в країні, яка електроенергію виробляє з шаленим надлишком, який немає куди дівати?
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01.03.2023 11:16 Відповісти
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01.03.2023 09:57 Відповісти
а по брянську в,ібати не пробували???
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01.03.2023 10:14 Відповісти
А почему ещё в Брянске не слышны сирены тревоги.
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01.03.2023 10:32 Відповісти
вот-вот.туда и наши ударные беспилотники должны полететь.в брянщину.а через брянские леса,уже и московские болота рядом.надеюсь,игры в одну калитку не будет.
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01.03.2023 10:42 Відповісти
пора уже считать время подлета к московской области.
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01.03.2023 10:56 Відповісти
З рашистської Коломни , де вчора впав невідомий безпілотник, до мацкваабаду якихось 100 км.При тому,що цей безпілотник може і 20 кг боєзаряду тягнути,то не така вже й проблема з підрахунком часу і т.д
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01.03.2023 15:14 Відповісти
Потрібно питати в США і в НАТО дозволу бити по місцям запуску шахедів?
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01.03.2023 11:36 Відповісти
я спросил у Штатов можна ли мочить кацапских ботов на цензоре? сказали можно
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01.03.2023 13:20 Відповісти
.

це означає лише одне- повинен палати кацапський брянськ.
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01.03.2023 13:05 Відповісти
и кацапские пердаки на цензоре
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01.03.2023 13:28 Відповісти
 
 