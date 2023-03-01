Кабмин отсрочил срок формирования реестра олигархов

Кабинет Министров отсрочил имплементацию закона "об олигархах".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении №177.

Так, вместо апреля 2022 года установлен срок утверждения положения о реестре олигархов, порядке формирования и ведения этого реестра "через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии"

Также предусмотрено внесение изменений в Закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" с учетом вывода Венецианской комиссии, в частности по определению Минюста ответственным за формирование и ведение Реестра лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Напомним, закон об олигархах был принят 23 сентября 2021 года, а подписан 5 ноября 2021 года.

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