Кабмин отсрочил срок формирования реестра олигархов
Кабинет Министров отсрочил имплементацию закона "об олигархах".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении №177.
Так, вместо апреля 2022 года установлен срок утверждения положения о реестре олигархов, порядке формирования и ведения этого реестра "через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии"
Также предусмотрено внесение изменений в Закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" с учетом вывода Венецианской комиссии, в частности по определению Минюста ответственным за формирование и ведение Реестра лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".
Напомним, закон об олигархах был принят 23 сентября 2021 года, а подписан 5 ноября 2021 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А де на цензорі можна знайти новину про 500 тонн зіпсовано-розкраденої гуманітарки під керівництвом президента Єрмака ?
, особливо дісталося на горіхі лещини порошенку, а пінчук став простим журналістом
Это - удар в спину Зеленскому, который уже отрапортовал, что поборол всех олигархов!
Знову відволікають...зелені маніпулятори..