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Новини
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Кабмін відтермінував строк формування реєстру олігархів

олигарх,олигархи,олігарх

Кабінет Міністрів відтермінував імплементацію закону "про олігархів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розпоряджені №177.

Так, замість квітня 2022 року встановлено строк затвердження положення про реєстр олігархів, порядку формування та ведення цього реєстру "через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії"

Також передбачено внесення змін до Закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" з урахуванням висновку Венеційської комісії, зокрема щодо визначення Мін’юсту відповідальним за формування та ведення Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Нагадаємо, закон про олігархів було прийнято 23 вересня 2021, а підписано 5 листопада 2021.

Читайте: В закон про олігархів можуть внести зміни, - Малюська

Автор: 

Кабмін (14134) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+20
А що в когось були сумніви....
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01.03.2023 09:52
+12
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01.03.2023 10:27
+11
президент відзвітував що всіх олігархів поборов, то реєстр вже не потрібен
, особливо дісталося на горіхі лещини порошенку, а пінчук став простим журналістом
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01.03.2023 09:57
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А що в когось були сумніви....
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01.03.2023 09:52 Відповісти
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01.03.2023 10:27 Відповісти
Коломойський, Єрмак, Татаров, Зеленський, замикає пятірку журналіст Пінчук
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01.03.2023 10:38 Відповісти
ага а Вова орало я пабэдыв олигархов ну ну сказал сам ВОВА ОЛИГАРХ... а его КОШЕЛЕК НА СОДЕРЖАНИИ КОТОРОГО ВОВОЧКА БУБОЧКА ПАН АХМЕТОВ --У НАС НЕ ОЛИГАРХ.... ОН КРУПНЫЙ ФОП
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01.03.2023 11:11 Відповісти
Не можуть порахувати - хтось шифрується .
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01.03.2023 09:53 Відповісти
Піплу навряд чи зайде зараз це шоу,та й заокеанські спонсори не зрозуміють...
А де на цензорі можна знайти новину про 500 тонн зіпсовано-розкраденої гуманітарки під керівництвом президента Єрмака ?
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01.03.2023 09:55 Відповісти
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01.03.2023 09:56 Відповісти
А що ж таке? Як «потрібні» закони (що стосуються простих громадян) - то Венеційська комісія не потрібна. Але ж тут, зовсім інша справа..
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01.03.2023 09:57 Відповісти
Тому що у нас в державі всі "рівні".
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01.03.2023 09:58 Відповісти
президент відзвітував що всіх олігархів поборов, то реєстр вже не потрібен
, особливо дісталося на горіхі лещини порошенку, а пінчук став простим журналістом
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01.03.2023 09:57 Відповісти
Неначасі
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01.03.2023 10:00 Відповісти
Хернею займатися - так. Бо у зелених всі конкуренти - олігархи, а всі зелені нувпюоригі - або позбавлені громадянства, а отже не підпадають під дію закону (Коломойський), або чесні, але підпільні бізнесмени (Єрмак). Уе перше. І друге - у законі була написана така чухня, що європейці офігіли. І якщо до війни зелені еа те офігіння могли покласти з прибором, то зараз - ні, бо живуть фактично на єврпейсько-американські гроші.
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01.03.2023 10:24 Відповісти
Кал мойський зелупу попросив?
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01.03.2023 10:03 Відповісти
а для чого той реєстр - заради одніє людини? Всіх інших він же ж вже поборов
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01.03.2023 10:05 Відповісти
пофіг, у нас немає олігархів крім клятого бариги Порошенка, а з ним окремі розбірки. По інших то Коломойський давно ніщеброд, "откуда деньги у бедного еврея". Ахметов втратив заводи на сході, тому також ніщеброд
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01.03.2023 10:09 Відповісти
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01.03.2023 10:10 Відповісти
Якщо чекають на висновки комісії, то вірно, а то занести в списки можна іменно тих кому слугам не до смаку. Для мене самою прекрасною новиною було, що тупізм і брехливу натуру буемозглої мар'яни розкрили.
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01.03.2023 10:12 Відповісти
Та вона - то загадка для психіатра)
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01.03.2023 10:41 Відповісти
Это же близкие мне люди, воскликнул ЗЕ.
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01.03.2023 10:13 Відповісти
Бєня попросив відстрочку щоб бабло поховати
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01.03.2023 10:14 Відповісти
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01.03.2023 10:17 Відповісти
да з нього гівно текло на прес-конференції, як тільки він Пороха згадав
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01.03.2023 12:07 Відповісти
у клоуна та його ботів рефлекс. на будь яке неприємне питання згадують пороха, пускають піну та істерять
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01.03.2023 12:30 Відповісти
Не встигли активи порозпихати?
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01.03.2023 10:19 Відповісти
"По многочисленным и очень денежным просьбам олигархов" КабМін Зеленського и Шмигаля відтермінував імплементацію закону "про олігархів" на невизначений термін. Тепер олігархи можуть спати спокійно, але й про "компенсацію" за це нехай не забувають. Яка ж ганебна та ненажерлива ця влада, навіть війна для них не перешкода для збагачення.
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01.03.2023 10:24 Відповісти
дети кравчука и кучмьі неплохо нажились на нищите сограждан
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01.03.2023 10:32 Відповісти
ЧТО-О-О ????????????????????????????

Это - удар в спину Зеленскому, который уже отрапортовал, что поборол всех олигархов!
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01.03.2023 10:38 Відповісти
Не зволікайте, бо блаЗЄнське бидло чекає з нетерпінням. Ну як жити в такій країні, в якій весь цей блаЗЄнсько_коломИйський цирк?
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01.03.2023 10:38 Відповісти
А підвищення вартості електрики для побудових споживачів відтермінувати не хочуть? Бо де електрика, там підлітають ціни на все.

Знову відволікають...зелені маніпулятори..
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01.03.2023 10:44 Відповісти
в зелі олігархи поділені на своїх і чужих... на ворогів і на друзів....
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01.03.2023 10:49 Відповісти
Саме поняття "реєстр олігархів" - повний ідіотизм. "Олігархія" за визначенням - "влада небагатьох", купки людей, які вирішують між собою практично все. Склад цієї тусовки здебільшого кардинально змінюється від виборів до виборів, були ті, що "на дивані у Кучми", потім і "любі друзі", і "кровосісі", і "куми-свати" і нарешті сьогодні це ОП з П і парою сірих кардиналів. Як можна вважати "олігархом" того ж Порошенка, який сьогодні в опозиції і далекий від влади, хоча вчора дійсно був No.1 у складі минулого олігархату? Взагалі, поняття "олігарх" в однині не має сенсу, і це зовсім не синонім багатія, а вкид так званого "реєстру олігархів" - спосіб ізолювати всіх політичних конкурентів під таким зрозумілим для прихильників голобородька гаслом боротьби з багатіями.
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01.03.2023 10:54 Відповісти
це ж для застосунку Дія.Олігарх, у кого такий застосунок той нажимає кнопку і на іншому кінці зелена абізанка починає танцювать і хрипіть пісні
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01.03.2023 12:08 Відповісти
Ну не виходить їм ніяк формула, щоб тільки Порошенко олігархом застовбити! Ще працювати будуть.
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01.03.2023 11:03 Відповісти
Правильно, хай ще поживуть! Та і почекаємо, поки Зеленський, Єрмак та Баканов ввійдуть в клан олігархів...
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01.03.2023 11:47 Відповісти
A sho buly sumnivy? Ne na chasi !!!! ze-tvaryny !!!
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01.03.2023 11:58 Відповісти
За всіма ознаками ЗЄ та Єрмак повинні бути в цьому реєстрі.
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01.03.2023 12:02 Відповісти
так Бонапарт 5 каналу сказав що всіх олігархів знищено
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01.03.2023 12:24 Відповісти
ну так Пороха приплести не вдається.Під нього ж закон писався.
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01.03.2023 12:43 Відповісти
 
 