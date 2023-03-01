Кабмін відтермінував строк формування реєстру олігархів
Кабінет Міністрів відтермінував імплементацію закону "про олігархів".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розпоряджені №177.
Так, замість квітня 2022 року встановлено строк затвердження положення про реєстр олігархів, порядку формування та ведення цього реєстру "через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії"
Також передбачено внесення змін до Закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" з урахуванням висновку Венеційської комісії, зокрема щодо визначення Мін’юсту відповідальним за формування та ведення Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".
Нагадаємо, закон про олігархів було прийнято 23 вересня 2021, а підписано 5 листопада 2021.
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А де на цензорі можна знайти новину про 500 тонн зіпсовано-розкраденої гуманітарки під керівництвом президента Єрмака ?
, особливо дісталося на горіхі лещини порошенку, а пінчук став простим журналістом
Это - удар в спину Зеленскому, который уже отрапортовал, что поборол всех олигархов!
Знову відволікають...зелені маніпулятори..