Кабмін відтермінував строк формування реєстру олігархів

Кабінет Міністрів відтермінував імплементацію закону "про олігархів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розпоряджені №177.

Так, замість квітня 2022 року встановлено строк затвердження положення про реєстр олігархів, порядку формування та ведення цього реєстру "через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії"

Також передбачено внесення змін до Закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" з урахуванням висновку Венеційської комісії, зокрема щодо визначення Мін’юсту відповідальним за формування та ведення Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Нагадаємо, закон про олігархів було прийнято 23 вересня 2021, а підписано 5 листопада 2021.

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