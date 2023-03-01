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Новости Война
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В бою за Украину погиб воин Павел Грек. ФОТО

грек,паша

Паша Грек был ранен осенью 2022 года, но после восстановления вернулся в строй. Погиб он 28 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Владимир Регеша (Санта).

"Когда-то я написал, что мы не можем в полной мере сочувствовать тем, кто не на расстоянии вытянутой руки. Потери огромны, и кажется, что сердце одело бронежилет, а душа загрубела. Оказывается, что это все кажется…"

Пашка Грек. В последний день зимы в бою погиб наш собрат, настоящий воин, невероятный человек…

Раненый осенью, он восстановился, и снова вернулся к нашей работе. Пашка уничтожил сотни и сотни скотов, но и сотня тысяч их никудышных жизней не стоят его одного…", - написал Регеша.

Регеша отметил, что в Днепре занимаюсь организацией похорон. О дате и времени сообщу отдельно.

Для тех, кто может помочь, Регеша предоставил номер своей карты:

5375 4141 2382 7320 моно

В бою за Украину погиб воин Павел Грек 01

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потери (4418)


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Царство Небесне!....
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01.03.2023 11:18 Ответить
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01.03.2023 11:26 Ответить
Світла пам'ять нашому Герою , чудовій людині і бійцю 😪😪😪
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01.03.2023 11:30 Ответить
Svitla Pam'yat' Geroyu.🇺🇦
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01.03.2023 11:38 Ответить
вічна пам'ять Герою...
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01.03.2023 12:03 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
Низький уклін…
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01.03.2023 12:19 Ответить
Почивай з миром, тезко! Ти маєш жити у серцях наступників вічно!
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01.03.2023 12:28 Ответить
Гинуть кращі, це не дуже добре.
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01.03.2023 14:49 Ответить
Так, на жаль. Починаючи з майдану, гинуть самі найкращі. А плодами перемоги користуватимуться оті, що зараз у батальйонах Монако чи ховаються десь по кутках України, та за кордоном. Та ті, що з телебачення щоденно нас життю навчають. У нас дехто від повісток бігав, коли країна в небезпеці була, а потім раз і вже верховний головнокомандувач . І всі друзі його, які про патріотизм і гадки не мали, також при владі. Капець
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01.03.2023 17:14 Ответить
 
 