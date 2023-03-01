В бою за Украину погиб воин Павел Грек. ФОТО

Паша Грек был ранен осенью 2022 года, но после восстановления вернулся в строй. Погиб он 28 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Владимир Регеша (Санта).

"Когда-то я написал, что мы не можем в полной мере сочувствовать тем, кто не на расстоянии вытянутой руки. Потери огромны, и кажется, что сердце одело бронежилет, а душа загрубела. Оказывается, что это все кажется…"

Пашка Грек. В последний день зимы в бою погиб наш собрат, настоящий воин, невероятный человек…

Раненый осенью, он восстановился, и снова вернулся к нашей работе. Пашка уничтожил сотни и сотни скотов, но и сотня тысяч их никудышных жизней не стоят его одного…", - написал Регеша.

Регеша отметил, что в Днепре занимаюсь организацией похорон. О дате и времени сообщу отдельно.

Для тех, кто может помочь, Регеша предоставил номер своей карты:

5375 4141 2382 7320 моно

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