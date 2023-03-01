У бою за Україну загинув воїн Павло Грек. ФОТО

Паша Грек був поранений восени 2022 року, але після відновлення повернувся в стрій. Загинув він 28 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Володимир Регеша (Санта).

"Колись я написав, що ми не можемо в повній мірі співчувати тим, хто не на відстані витягнутої руки. Втрати величезні, і здається, що серце вдягнуло бронежилет, а душа загрубіла. Виявляється, що це все лиш здається…

Пашка Грек. В останній день зими в бою загинув наш побратим, справжній воїн, неймовірна людина…

Поранений восени, він відновився, і знову повернувся до нашої роботи. Пашка знищив сотні і сотні скотів, але і сотня тисяч їхніх нікчемних життів не варті його одного…", - написав Регеша.

Регеша зазначив, що в Дніпрі займаюся організацією поховання. Про дату і час повідомлю окремо.

Для тих, хто може допомогти, Регеша надав номер своєї картки:

5375 4141 2382 7320 моно

Також дивіться: Захищаючи Україну, під Бахмутом загинув воїн Владислав Бондаренко. ФОТО