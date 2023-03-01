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Новини Війна
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У бою за Україну загинув воїн Павло Грек. ФОТО

грек,паша

Паша Грек був поранений восени 2022 року, але після відновлення повернувся в стрій. Загинув він 28 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Володимир Регеша (Санта).

"Колись я написав, що ми не можемо в повній мірі співчувати тим, хто не на відстані витягнутої руки. Втрати величезні, і здається, що серце вдягнуло бронежилет, а душа загрубіла. Виявляється, що це все лиш здається…

Пашка Грек. В останній день зими в бою загинув наш побратим, справжній воїн, неймовірна людина…

Поранений восени, він відновився, і знову повернувся до нашої роботи. Пашка знищив сотні і сотні скотів, але і сотня тисяч їхніх нікчемних життів не варті його одного…", - написав Регеша.

Регеша зазначив, що в Дніпрі займаюся організацією поховання. Про дату і час повідомлю окремо.

Для тих, хто може допомогти, Регеша надав номер своєї картки:

5375 4141 2382 7320 моно

У бою за Україну загинув воїн Павло Грек 01

Також дивіться: Захищаючи Україну, під Бахмутом загинув воїн Владислав Бондаренко. ФОТО

Автор: 

втрати (4433)


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01.03.2023 11:18 Відповісти
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01.03.2023 11:26 Відповісти
Світла пам'ять нашому Герою , чудовій людині і бійцю 😪😪😪
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01.03.2023 11:30 Відповісти
Svitla Pam'yat' Geroyu.🇺🇦
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01.03.2023 11:38 Відповісти
вічна пам'ять Герою...
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01.03.2023 12:03 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
Низький уклін…
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01.03.2023 12:19 Відповісти
Почивай з миром, тезко! Ти маєш жити у серцях наступників вічно!
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01.03.2023 12:28 Відповісти
Гинуть кращі, це не дуже добре.
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01.03.2023 14:49 Відповісти
Так, на жаль. Починаючи з майдану, гинуть самі найкращі. А плодами перемоги користуватимуться оті, що зараз у батальйонах Монако чи ховаються десь по кутках України, та за кордоном. Та ті, що з телебачення щоденно нас життю навчають. У нас дехто від повісток бігав, коли країна в небезпеці була, а потім раз і вже верховний головнокомандувач . І всі друзі його, які про патріотизм і гадки не мали, також при владі. Капець
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01.03.2023 17:14 Відповісти
 
 