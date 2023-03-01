В Германии предлагают записывать разговоры Шольца и Путина

Глава Федерального архива Михаэль Голман предложил записывать телефонные переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Издание отмечает, что ряд оппозиционных политиков Германии предполагают: Шольц мог умышленно медлить с поставками вооружения для Украины из-за угроз российского диктатора.

Сам он отрицает факт таких угроз. Запись телефонных разговоров позволила бы выяснить, имели ли они место.

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