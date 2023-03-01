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В Германии предлагают записывать разговоры Шольца и Путина

шольц,путін

Глава Федерального архива Михаэль Голман предложил записывать телефонные переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Издание отмечает, что ряд оппозиционных политиков Германии предполагают: Шольц мог умышленно медлить с поставками вооружения для Украины из-за угроз российского диктатора.

Сам он отрицает факт таких угроз. Запись телефонных разговоров позволила бы выяснить, имели ли они место.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц приехал в Индию. Говорит о войне России против Украины

Германия (7036) путин владимир (31501) россия (96018) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+11
***** тепер хіба шо собі солі на йух може насипати
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01.03.2023 12:30
+5
і секс по телефону з Макроном
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01.03.2023 12:32
+4
Шольц, мы будем записывать ваши разговоры с фюрером.

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01.03.2023 12:40
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***** тепер хіба шо собі солі на йух може насипати
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01.03.2023 12:30 Ответить
DW на російській, звідки іде інформація....Ганьба.
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01.03.2023 12:31 Ответить
Ай, как некрасиво получается для Шольца. Уже даже свои называют трусом.
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01.03.2023 12:31 Ответить
і секс по телефону з Макроном
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01.03.2023 12:32 Ответить
Це може бути цікаво псіхіатрам !
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01.03.2023 12:32 Ответить
Таке собі ток - шоу -- Шольц на це не піде .
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01.03.2023 12:32 Ответить
не хвилюйтеся - русня усі розмови пише по-любому і усе можна купити у потрібних істот
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01.03.2023 12:34 Ответить
неужели Шольц такое ссыкло? как можно добраться до канцлера будучи бесхребетным?
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01.03.2023 12:38 Ответить
Шольц, мы будем записывать ваши разговоры с фюрером.

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01.03.2023 12:40 Ответить
У Німеччині пропонують записувати розмови Шольца і Путіна ?

Ніби розмови не записуються. Як згадував Н.С. Хрушев в своїх мемуарах: донесли что Хрущев диктует свои мемуары, чрезвычайно обеспокоились ... записывали бы то, что я диктую. Это нормальная работа. ... пердеж подслушивать."
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01.03.2023 12:43 Ответить
А записи передати психіатрам для встановлення точного діагнозу у Путлєра.
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01.03.2023 12:55 Ответить
Навряд чи пуйло Шольцу щось крамольне по телефону каже. В Москви є резидент Меркель яка Шольцу все що потрібно скаже по вказівці із ставки.
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01.03.2023 13:11 Ответить
всі такі розмови записувалися й раніше - за протоколом
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01.03.2023 14:40 Ответить
Дурня, усі офіційні перемовини записуються.
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01.03.2023 15:54 Ответить
На запис поставити позначку 18+ та продавати задорого
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01.03.2023 16:16 Ответить
 
 