В Германии предлагают записывать разговоры Шольца и Путина
Глава Федерального архива Михаэль Голман предложил записывать телефонные переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.
Издание отмечает, что ряд оппозиционных политиков Германии предполагают: Шольц мог умышленно медлить с поставками вооружения для Украины из-за угроз российского диктатора.
Сам он отрицает факт таких угроз. Запись телефонных разговоров позволила бы выяснить, имели ли они место.
Топ комментарии
+11 Грицько Добрий
показать весь комментарий01.03.2023 12:30 Ссылка
+5 Bob Fayn
показать весь комментарий01.03.2023 12:32 Ссылка
+4 Харьков Сумской
показать весь комментарий01.03.2023 12:40 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ніби розмови не записуються. Як згадував Н.С. Хрушев в своїх мемуарах: донесли что Хрущев диктует свои мемуары, чрезвычайно обеспокоились ... записывали бы то, что я диктую. Это нормальная работа. ... пердеж подслушивать."