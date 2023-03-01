У Німеччині пропонують записувати розмови Шольца і Путіна
Глава Федерального архіву Міхаель Голман запропонував записувати телефонні переговори канцлера Німеччини Олафа Шольца й президента Росії Володимира Путіна.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.
Видання зазначає, що низка низка опозиційних політиків Німеччини припускають: Шольц міг умисно зволікати із поставками озброєння для України через погрози російського диктатора.
Сам він заперечує факт таких погроз. Запис телефонних розмов дозволив би з’ясувати, чи мали вони місце.
Топ коментарі
+11 Грицько Добрий
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+5 Bob Fayn
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+4 Харьков Сумской
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Ніби розмови не записуються. Як згадував Н.С. Хрушев в своїх мемуарах: донесли что Хрущев диктует свои мемуары, чрезвычайно обеспокоились ... записывали бы то, что я диктую. Это нормальная работа. ... пердеж подслушивать."