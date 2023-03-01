У Німеччині пропонують записувати розмови Шольца і Путіна ?

Глава Федерального архіву Міхаель Голман запропонував записувати телефонні переговори канцлера Німеччини Олафа Шольца й президента Росії Володимира Путіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Видання зазначає, що низка низка опозиційних політиків Німеччини припускають: Шольц міг умисно зволікати із поставками озброєння для України через погрози російського диктатора.

Сам він заперечує факт таких погроз. Запис телефонних розмов дозволив би з’ясувати, чи мали вони місце.

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