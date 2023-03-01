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Новини
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У Німеччині пропонують записувати розмови Шольца і Путіна

шольц,путін

Глава Федерального архіву Міхаель Голман запропонував записувати телефонні переговори канцлера Німеччини Олафа Шольца й президента Росії Володимира Путіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Видання зазначає, що низка низка опозиційних політиків Німеччини припускають: Шольц міг умисно зволікати із поставками озброєння для України через погрози російського диктатора.

Сам він заперечує факт таких погроз. Запис телефонних розмов дозволив би з’ясувати, чи мали вони місце.

Читайте: Шольц продовжить дзвонити Путіну, попри відсутність результатів від цих розмов

Автор: 

Німеччина (7441) путін володимир (24060) росія (65829) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+11
***** тепер хіба шо собі солі на йух може насипати
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01.03.2023 12:30
+5
і секс по телефону з Макроном
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01.03.2023 12:32
+4
Шольц, мы будем записывать ваши разговоры с фюрером.

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01.03.2023 12:40
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***** тепер хіба шо собі солі на йух може насипати
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01.03.2023 12:30 Відповісти
DW на російській, звідки іде інформація....Ганьба.
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01.03.2023 12:31 Відповісти
Ай, как некрасиво получается для Шольца. Уже даже свои называют трусом.
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01.03.2023 12:31 Відповісти
і секс по телефону з Макроном
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01.03.2023 12:32 Відповісти
Це може бути цікаво псіхіатрам !
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01.03.2023 12:32 Відповісти
Таке собі ток - шоу -- Шольц на це не піде .
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01.03.2023 12:32 Відповісти
не хвилюйтеся - русня усі розмови пише по-любому і усе можна купити у потрібних істот
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01.03.2023 12:34 Відповісти
неужели Шольц такое ссыкло? как можно добраться до канцлера будучи бесхребетным?
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01.03.2023 12:38 Відповісти
Шольц, мы будем записывать ваши разговоры с фюрером.

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01.03.2023 12:40 Відповісти
У Німеччині пропонують записувати розмови Шольца і Путіна ?

Ніби розмови не записуються. Як згадував Н.С. Хрушев в своїх мемуарах: донесли что Хрущев диктует свои мемуары, чрезвычайно обеспокоились ... записывали бы то, что я диктую. Это нормальная работа. ... пердеж подслушивать."
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01.03.2023 12:43 Відповісти
А записи передати психіатрам для встановлення точного діагнозу у Путлєра.
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01.03.2023 12:55 Відповісти
Навряд чи пуйло Шольцу щось крамольне по телефону каже. В Москви є резидент Меркель яка Шольцу все що потрібно скаже по вказівці із ставки.
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01.03.2023 13:11 Відповісти
всі такі розмови записувалися й раніше - за протоколом
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01.03.2023 14:40 Відповісти
Дурня, усі офіційні перемовини записуються.
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01.03.2023 15:54 Відповісти
На запис поставити позначку 18+ та продавати задорого
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01.03.2023 16:16 Відповісти
 
 