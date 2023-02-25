РУС
Шольц приехал в Индию. Говорит о войне России против Украины

Одной из тем первого государственного визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Индию является война РФ против Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

"Цель двухдневного визита - углубление политических и экономических отношений. Также важной темой станет захватническая война России против Украины", - отметили в ведомстве канцлера.

Перед отбытием в Индию Шольц на брифинге в Берлине заявил: "На международном уровне мы пытаемся дать понять, что Россия стоит одна в мире со своей агрессией против Украины. Я отправляюсь с государственным визитом в Индию, которая сейчас председательствует в G20... Я находился в тесном контакте с премьер-министром Моди в течение нескольких месяцев, и я снова буду продвигать там нашу точку зрения, наш взгляд на этот конфликт".

На пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Шольц напомнил, что война, развязанная Россией год назад, привела к массовым жертвам, разрушению инфраструктуры.

"Это огромная катастрофа, но прежде всего... она разрушает фундаментальные принципы международных отношений... Мир страдает этой агрессией", - подчеркнул глава немецкого правительства.

Программой визита Шольца 25-26 февраля предусмотрены переговоры в Нью-Дели и Бангалоре.

Как сообщалось, правительство Нарендры Моди не присоединилось к западным странам в открытой критике Москвы за развязанную Россией войну в Украине и резко увеличило закупки российской нефти.

Министр иностранных дел Индии ранее заявлял, что война непропорционально ударила по бедным странам, повысив цены на топливо и продукты питания.

