Германия передаст Украине 18 танков Leopard 2

Германия предоставит Украине дополнительные четыре основных боевых танка Leopard 2 A6.

Об этом сообщило министерство обороны Германии по результатам совместного решения министра обороны Бориса Писториуса и его военных советников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Согласно решению, четыре танка поступят со складов Бундесвера. Таким образом, Германия поставит Украине 18 основных боевых танков вместо 14, о которых сообщалось ранее.

"Благодаря этому решению мы теперь можем вместе с нашими португальскими и шведскими партнерами обеспечить смешанный украинский батальон", - говорится в сообщении министерства.