Германия передаст Украине 18 танков Leopard 2

леопард,leopard

Германия предоставит Украине дополнительные четыре основных боевых танка Leopard 2 A6.

Об этом сообщило министерство обороны Германии по результатам совместного решения министра обороны Бориса Писториуса и его военных советников.

Согласно решению, четыре танка поступят со складов Бундесвера. Таким образом, Германия поставит Украине 18 основных боевых танков вместо 14, о которых сообщалось ранее.

Читайте: 10 модернизированных танков Leopard-2 Швеция передаст Украине, - Spiegel

"Благодаря этому решению мы теперь можем вместе с нашими португальскими и шведскими партнерами обеспечить смешанный украинский батальон", - говорится в сообщении министерства.

Параша ответит боярой.
24.02.2023 18:02
З миру по нитці- Вкраїні перемога.Мало,дайте ще.🥰Дякуємо!
24.02.2023 17:55
О. Процес пішов.
24.02.2023 17:54
О. Процес пішов.
24.02.2023 17:54
З миру по нитці- Вкраїні перемога.Мало,дайте ще.🥰Дякуємо!
24.02.2023 17:55
Прогресс. Эти 31 Лео-2A6 уже боевая единица. Спасибо.
24.02.2023 17:55
А Іспанія, Польща, Канада, Норвегія?
24.02.2023 19:29
Формируются два батальона.
Первый из 2А6 в Германии из 18 немецких, 3 португальских, 10 шведских.
Второй из 2А4 в Польше. 14 польских, 8 норвежских, 4 канадских.
24.02.2023 20:14
А де є інформація про 5 запасних? Ні разу не чув.
24.02.2023 19:30
Спасибо за вопрос. Я неправильно понял ифнормацию. Перепроверил.
МинОбороны Германии Писториус давал изначально 14. Еще 5 держались в резерве на случай, если партнеры не выполнят, или выполнят не полностью свои обещание по поставкам. Так и случилось. 4 Леопарда в этой новости как раз из этого резерва.
Таким образом в Украину приедет 31 танк, а НЕ 36 как я изначально указал.
24.02.2023 20:49
плюс запасные части и боеприпасы для обоих батальонов. Как оказалось, у Польши при наличии 200 Леопардов в армии, нет запасных частей для 31 танка 2А4.
24.02.2023 18:36
У Греции и Турции при наличии 330+ ед. у каждой, ничего вообще для Украины нет.
24.02.2023 18:47
Даже больше. Вы не посчитал Лео 1. Греция - 500 Лео 1А5. Турция - 400 1А3 и 1А4.
Последние отлично бы подошли для теробороны. Даже плохонькая пушка лучше автомата.
24.02.2023 19:22
Поправка: МинОбороны Германии Писториус давал изначально 14. Еще 5 держались в резерве на случай, если партнеры не выполнят, или выполнят не полностью свои обещание по поставкам. Так и случилось. 4 Леопарда в этой новости как раз из этого резерва.
Таким образом в Украину приедет 31 танк, а 36 как я изначально указал.
24.02.2023 20:25
в 1944 году на линии обороны от Нарвы до Чудского озера протяженностью 65 км два батальона "Тигров", имевших на вооружении всего лишь 47 танков, использовались как главный оперативный резерв группы войск "Нарва":

с января по июль, больше чем полгода эти 47 танков эффективно помогли пехотным частям отбить все наступления советских войск, нанеся им огромные потери.

Советские потери в боях против группы войск "Нарва" составили 116 тысяч только убитыми.
25.02.2023 00:02


Gut !!! zer gut !!! vielen dank Deutschland !!!
24.02.2023 17:57
Gern Geschehen. Bitteschön! Freue mich, wenn die Ukraine sich wehren kann.
24.02.2023 21:31
Параша ответит боярой.
24.02.2023 18:02
Ну от нафіга ті леопарди?! Вивезіть на лінію фронту пару цистерн спирту і відступіть на 300 метрів...
24.02.2023 18:14
А 19 уже слабо?
24.02.2023 19:35
злякались надавати 14 і потім 88..як обіцяли)))
24.02.2023 21:00
4 дополнительных танка Leopard 2A6. Страшное оружие.
24.02.2023 21:37
А наші котики їми ще й користуватися вміють...)

Най москалі вже зараз на свій Урал хреначать, якщо жити збераються.

А ні - то ні, і мать їх так)))
24.02.2023 21:52
параша ответит всем что имеет. формируют подразделения ПТО для которых приоритет будет как раз выбивание западной техники. не знаю как долго проживут эти западные танчики, из которых почти все сделали панацею
24.02.2023 21:39
Использование танков «Леопард» в настоящее время отрабатывается украинцами в Германии. Немцы точно знают, как использовать Леопард. С леопардами всегда вместе несколько "Marder" с экипажем и разведкой.
24.02.2023 22:17
против кого воевали немцы последние 70 лет? откуда у них познания как использовать Леопарды? реальное поле боя сильно отличается от тепличных условий танковых покатушек под пиво, на полигоне в какой нибудь Баварии.
у рашистов птуров хоть отбавляй и они сделают все чтобы дискредитировать западные поставки.
танки это не хаймарсы.
24.02.2023 23:12
З миру по Шнітке - голому симфонія.

Переможемо тварин. Гумор - наше усе!!!)
24.02.2023 21:50
24.02.2023 22:40
Велика подяка Німеччині за усю допомогу. З повагою.
24.02.2023 23:00
 
 