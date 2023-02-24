Германия передаст Украине 18 танков Leopard 2
Германия предоставит Украине дополнительные четыре основных боевых танка Leopard 2 A6.
Об этом сообщило министерство обороны Германии по результатам совместного решения министра обороны Бориса Писториуса и его военных советников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Согласно решению, четыре танка поступят со складов Бундесвера. Таким образом, Германия поставит Украине 18 основных боевых танков вместо 14, о которых сообщалось ранее.
"Благодаря этому решению мы теперь можем вместе с нашими португальскими и шведскими партнерами обеспечить смешанный украинский батальон", - говорится в сообщении министерства.
Первый из 2А6 в Германии из 18 немецких, 3 португальских, 10 шведских.
Второй из 2А4 в Польше. 14 польских, 8 норвежских, 4 канадских.
МинОбороны Германии Писториус давал изначально 14. Еще 5 держались в резерве на случай, если партнеры не выполнят, или выполнят не полностью свои обещание по поставкам. Так и случилось. 4 Леопарда в этой новости как раз из этого резерва.
Таким образом в Украину приедет 31 танк, а НЕ 36 как я изначально указал.
