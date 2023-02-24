РУС
10 модернизированных танков Leopard-2 Швеция передаст Украине, - Spiegel

Правительство Швеции решило присоединиться к танковой коалиции и передаст Украине 10 танков Leopard типа 2A6 и 2A5.

б этом пишет Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По информации издания, правительство в Стокгольме хочет предоставить Украине всего десять танков Leopard типа 2A6 и 2A5 для планового оснащения двух украинских танковых батальонов.

Сообщается, что танки могут быть использованы в первую очередь в качестве дополнения к комплекту танков, которые Германия сейчас собирает для Украины. Так, Берлин пообещал поставить 14 моделей 2A6 со складов Бундесвера для батальона, который должен быть оснащен 31 танком Leopard 2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину, - министр обороны Польши Блащак

+17
Дякуємо народу Швеції !!!
24.02.2023 14:48 Ответить
+14
Сьогодні на болотах проблеми з фейсайді )))
24.02.2023 14:46 Ответить
+12
Чудово!....
24.02.2023 14:47 Ответить
Дякуємо.
24.02.2023 14:53 Ответить
Спасибо Швеция!
24.02.2023 15:00 Ответить
Батальйону новому присвоїти ім'я короля короля Карла 12го.
24.02.2023 15:08 Ответить
Так там пердакі порвуться на болотах
24.02.2023 17:29 Ответить
Свали, мокшань.
24.02.2023 15:16 Ответить
І лізуть, і лізуть зайвохромосомні.
24.02.2023 15:22 Ответить
чудово
24.02.2023 15:17 Ответить
Саме цінне, що може передати Швеція, це самохідна гаубиця "Арчер". Фантастична зброя. Порівняйте буксирувану 155-мм гаубицю "три сокири" з розрахунком 7-9 чол. і "Арчер" того ж калібру з екіпажем 3 (а можна і 2-х) чол.. Не кажучи вже про інші характеристики.
24.02.2023 15:20 Ответить
Уже передали і велику кількість, якщо врахувати, що їх не так багато і виготовили.
24.02.2023 15:26 Ответить
Так, машина дуже складна, з ************* електронікою та гідравлікою, тому й виробляють їх шведи в невеликих кількостях.
24.02.2023 15:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nhJoTtj1Q_E
24.02.2023 15:38 Ответить
Яка чудова новина. Вчора, коли мова йшла про Фінляндію, я теж надіявся на 10 танків, а вони дали 3 тай то для розмінування, але й на тому спасибі. Для прориву оборони орків на Приазов'ї саме те. І тоді я подумав про Швецію. Сьогодні шведи мене почули. Може й датчани ще передумають.
24.02.2023 16:01 Ответить
хочу на полі бою побачити основні бойові танки Італії (модифікація Леопарда 2, Кореї (акивно їх продають в Польщу) і Японії, яка прийняла колись закон, що не дозволяє експортувати танки в будь яку країну світу)...
24.02.2023 16:31 Ответить
К концу марта немецкие военные инструкторы, обучающие украинских военнослужащих обращению с танками и другим вооружением, будут усилены «30-50 военнослужащими из Норвегии и несколькими сотнями из Нидерландов».
https://www.usnews.com/news/world/articles/2023-02-22/hundreds-of-foreign-soldiers-to-help-train-ukrainian-troops-in-germany-general
24.02.2023 16:48 Ответить
 
 