10 модернизированных танков Leopard-2 Швеция передаст Украине, - Spiegel

Правительство Швеции решило присоединиться к танковой коалиции и передаст Украине 10 танков Leopard типа 2A6 и 2A5.

б этом пишет Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По информации издания, правительство в Стокгольме хочет предоставить Украине всего десять танков Leopard типа 2A6 и 2A5 для планового оснащения двух украинских танковых батальонов.

Сообщается, что танки могут быть использованы в первую очередь в качестве дополнения к комплекту танков, которые Германия сейчас собирает для Украины. Так, Берлин пообещал поставить 14 моделей 2A6 со складов Бундесвера для батальона, который должен быть оснащен 31 танком Leopard 2.

