10 модернизированных танков Leopard-2 Швеция передаст Украине, - Spiegel
Правительство Швеции решило присоединиться к танковой коалиции и передаст Украине 10 танков Leopard типа 2A6 и 2A5.
б этом пишет Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По информации издания, правительство в Стокгольме хочет предоставить Украине всего десять танков Leopard типа 2A6 и 2A5 для планового оснащения двух украинских танковых батальонов.
Сообщается, что танки могут быть использованы в первую очередь в качестве дополнения к комплекту танков, которые Германия сейчас собирает для Украины. Так, Берлин пообещал поставить 14 моделей 2A6 со складов Бундесвера для батальона, который должен быть оснащен 31 танком Leopard 2.
Топ комментарии
+17 Ярослав Іванович #542747
показать весь комментарий24.02.2023 14:48 Ответить Ссылка
+14 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий24.02.2023 14:46 Ответить Ссылка
+12 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий24.02.2023 14:47 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.usnews.com/news/world/articles/2023-02-22/hundreds-of-foreign-soldiers-to-help-train-ukrainian-troops-in-germany-general