Первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину, - министр обороны Польши Блащак
Глава Минобороны Мариуш Блащак сообщил, что Польша уже поставила Украине первые подобные танки Leopard 2.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
По данным издания, сегодня в Украину прибыли первые 14 танков Leopard 2.
Издание также отмечает, что премьер-министр Матеуш Моравецкий должен официально объявить об этой поставке сегодня во время визита в Киев.
То скільки Леопардів Німеччина на сьогодні Україні передала і чому заборонила передавати Україні орендовані танки , навіть на умовах їхнього викупу , поясниш перед тим як почнеш про літаки цвірінькати ?
хай живе Річ Посполита нова -
федеративна держава поляків, українців, литовців та всіх вільних народів Центральної Європи
https://www.youtube.com/watch?v=OnZXziAHmYs
Беспилотники CyberLux K8 Altius-600 і Jump 20.
dziekuje bardzo за оперативність