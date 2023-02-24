Первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину, - министр обороны Польши Блащак

Глава Минобороны Мариуш Блащак сообщил, что Польша уже поставила Украине первые подобные танки Leopard 2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

По данным издания, сегодня в Украину прибыли первые 14 танков Leopard 2.

Издание также отмечает, что премьер-министр Матеуш Моравецкий должен официально объявить об этой поставке сегодня во время визита в Киев.

