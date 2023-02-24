РУС
Первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину, - министр обороны Польши Блащак

leopard

Глава Минобороны Мариуш Блащак сообщил, что Польша уже поставила Украине первые подобные танки Leopard 2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

По данным издания, сегодня в Украину прибыли первые 14 танков Leopard 2.

Издание также отмечает, что премьер-министр Матеуш Моравецкий должен официально объявить об этой поставке сегодня во время визита в Киев.

Польша (8611) танк (2296) Блащак Мариуш (79)
+34
Леопарди проти свино-шакалів.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:43 Ответить
+23
Дякуємо, браття поляки!

хай живе Річ Посполита нова -

федеративна держава поляків, українців, литовців та всіх вільних народів Центральної Європи
показать весь комментарий
24.02.2023 13:50 Ответить
+21
Скоро в Мелітополі.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:49 Ответить
Леопарди проти свино-шакалів.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:43 Ответить
це ти про що і про кого , бо нічого не зрозуміло ..... хто на форумі щось проти Польщі писав ? (((
показать весь комментарий
24.02.2023 14:16 Ответить
Писали, що нас дурять і танків не нададуть. Ось бачите, вже мій коментар затерли.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:52 Ответить
Уважніше читай що писали ! А писали що Німеччина тривалий час блокувала постачання важкого озброєння нею виробленого ; подивися коли вона дала згоду на постачання Леопардів і заспокойся , а тоді уважно текст перечитай і зрозумій що Леопарди Польща дала , а коли прийдуть із Німеччини іще вилами по воді писано ...
показать весь комментарий
24.02.2023 15:04 Ответить
О, так ви один з тих зрадофілів. Питань немає.
показать весь комментарий
24.02.2023 15:07 Ответить
Та ні , то не я зрадофіл , то ти трішки без царя у голові , бо навіть не розумієш чому твій коментар видалили і я тут ні до чого ((
показать весь комментарий
24.02.2023 15:24 Ответить
Та не нервуйте ви так. У вас попереду ще багато приємної роботи. Наприклад розганяти зраду про літаки.
показать весь комментарий
24.02.2023 15:33 Ответить
Так то не я нервуюся , то ти як дворовий цуцик ніяк не відчепишся аргументувати толком свій лепет не можеш , а відгавкатися намагаєшся
То скільки Леопардів Німеччина на сьогодні Україні передала і чому заборонила передавати Україні орендовані танки , навіть на умовах їхнього викупу , поясниш перед тим як почнеш про літаки цвірінькати ?
показать весь комментарий
24.02.2023 15:49 Ответить
Сейчас вой на свиноболотах начнется. Жду видео экипажа аварийно покидающего свой танк при виде Леопарда.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:49 Ответить
Скоро в Мелітополі.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:49 Ответить
Видно що скоро. Дай боже.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:51 Ответить
Треба бити східніше Маріуполя і на Мелітополь із утворення "азовського казанка" 👍
показать весь комментарий
24.02.2023 13:53 Ответить
Jawoll, mein General.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:03 Ответить
"Пожалуйста помммедленей.. Я записую..." (с)
показать весь комментарий
24.02.2023 14:19 Ответить
або в Бердянську, або в Ялті (біля Маріополя)
показать весь комментарий
24.02.2023 14:18 Ответить
Дякуємо, браття поляки!

хай живе Річ Посполита нова -

федеративна держава поляків, українців, литовців та всіх вільних народів Центральної Європи
показать весь комментарий
24.02.2023 13:50 Ответить
Сьогодні ввечері кокошників їх знищить. Двічі.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:50 Ответить
Не показывайте только Пуйлу эти Леопарды в бою....у него от немецких крестов начнётся эпелептичемкий припадок с флешбеками из советских фильмов.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:51 Ответить
А может надо. Чтобы поплавал сразу в своём чемоданчике.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:03 Ответить
То, что Кротов прописал!
показать весь комментарий
24.02.2023 14:20 Ответить
***** как раз само мечтает о лаврах и победах Гитлера, правда в первой половине войны. Не зря же рашисты назвали свои бронемашины *тиграми*
показать весь комментарий
24.02.2023 14:08 Ответить
Уявляю, як кацапи будуть подавати новину, коли наш один леопард зпалить 3 кацпських тигри ))
показать весь комментарий
24.02.2023 14:20 Ответить
Дякуємо і це лише початок
показать весь комментарий
24.02.2023 13:52 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 13:54 Ответить
A-10 пригодились бы год назад, когда русня шастала вокруг сразу колоннами.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:02 Ответить
right, i'll draw f-16 soon
показать весь комментарий
24.02.2023 14:12 Ответить
Характеристики нових безпілотників які нам надало США https://www.youtube.com/watch?v=IVonb1hdGnc https://www.youtube.com/watch?v=IVonb1hdGnc


https://www.youtube.com/watch?v=OnZXziAHmYs

Беспилотники CyberLux K8 Altius-600 і Jump 20.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:55 Ответить
👍
показать весь комментарий
24.02.2023 14:07 Ответить
Вітаємо котеек в Україні 🐆 вдалого полювання на свинособа
показать весь комментарий
24.02.2023 14:09 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 14:11 Ответить
Litva toze liudi sobrali uze 10mln evro na radari.Odin uze vcera byl Litve ,mozet i uze Ukraine .Vsego 10 radarov eto na dva goroda gde to budet
показать весь комментарий
24.02.2023 14:20 Ответить
Дякуємо вам, брати!
показать весь комментарий
24.02.2023 14:21 Ответить
🙏
показать весь комментарий
24.02.2023 14:21 Ответить
Uze 12mln evro sobrali,dolzni i 13 mln sobrat do 12 casov vecera.13 radarov togda podarim,mozet i ecio bolse.Vasi vojenyje prijedut poducitsia pered otpravkoj.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:13 Ответить
А кацапи ще в січні знищили 100 Леопардів
показать весь комментарий
24.02.2023 14:24 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 14:30 Ответить
Хороший знак що перші танки приїхали навіть раніше строків, які спочатку оголошувалися.

dziekuje bardzo за оперативність
показать весь комментарий
24.02.2023 14:36 Ответить
Dziękujemy, Polska!
показать весь комментарий
24.02.2023 14:57 Ответить
Лед тронулся.
показать весь комментарий
24.02.2023 15:11 Ответить
пора заказывать у чехов муляжи леопардов и расставлять по фронту, чтобы кацапы обсирались
показать весь комментарий
24.02.2023 15:52 Ответить
Думайте про Україну, поважайте Україну.
показать весь комментарий
24.02.2023 16:02 Ответить
Готовьтесь zомбики наматываться на гусеницы. Вам эта нравица, смысл жизни, за бункерного сдохнуть.
показать весь комментарий
24.02.2023 16:17 Ответить
 
 