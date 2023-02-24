УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7676 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
8 464 46

Перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну, - міністр оборони Польщі Блащак

leopard

Глава Міноборони Маріуш Блащак повідомив, що Польща вже поставила Україні перші такі танки Leopard 2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

За даними видання, сьогодні в Україну прибули перші з 14 танків Leopard 2. 

Видання також зазначає, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький має офіційно оголосити про цю поставку сьогодні під час візиту до Києва

Читайте: Сформовано батальйон танків Leopard 2A4 для України, - Блащак

Автор: 

Польща (8750) танк (2110) Блащак Маріуш (111)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Леопарди проти свино-шакалів.
показати весь коментар
24.02.2023 13:43 Відповісти
+23
Дякуємо, браття поляки!

хай живе Річ Посполита нова -

федеративна держава поляків, українців, литовців та всіх вільних народів Центральної Європи
показати весь коментар
24.02.2023 13:50 Відповісти
+21
Скоро в Мелітополі.
показати весь коментар
24.02.2023 13:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Леопарди проти свино-шакалів.
показати весь коментар
24.02.2023 13:43 Відповісти
це ти про що і про кого , бо нічого не зрозуміло ..... хто на форумі щось проти Польщі писав ? (((
показати весь коментар
24.02.2023 14:16 Відповісти
Писали, що нас дурять і танків не нададуть. Ось бачите, вже мій коментар затерли.
показати весь коментар
24.02.2023 14:52 Відповісти
Уважніше читай що писали ! А писали що Німеччина тривалий час блокувала постачання важкого озброєння нею виробленого ; подивися коли вона дала згоду на постачання Леопардів і заспокойся , а тоді уважно текст перечитай і зрозумій що Леопарди Польща дала , а коли прийдуть із Німеччини іще вилами по воді писано ...
показати весь коментар
24.02.2023 15:04 Відповісти
О, так ви один з тих зрадофілів. Питань немає.
показати весь коментар
24.02.2023 15:07 Відповісти
Та ні , то не я зрадофіл , то ти трішки без царя у голові , бо навіть не розумієш чому твій коментар видалили і я тут ні до чого ((
показати весь коментар
24.02.2023 15:24 Відповісти
Та не нервуйте ви так. У вас попереду ще багато приємної роботи. Наприклад розганяти зраду про літаки.
показати весь коментар
24.02.2023 15:33 Відповісти
Так то не я нервуюся , то ти як дворовий цуцик ніяк не відчепишся аргументувати толком свій лепет не можеш , а відгавкатися намагаєшся
То скільки Леопардів Німеччина на сьогодні Україні передала і чому заборонила передавати Україні орендовані танки , навіть на умовах їхнього викупу , поясниш перед тим як почнеш про літаки цвірінькати ?
показати весь коментар
24.02.2023 15:49 Відповісти
Сейчас вой на свиноболотах начнется. Жду видео экипажа аварийно покидающего свой танк при виде Леопарда.
показати весь коментар
24.02.2023 13:49 Відповісти
Скоро в Мелітополі.
показати весь коментар
24.02.2023 13:49 Відповісти
Видно що скоро. Дай боже.
показати весь коментар
24.02.2023 13:51 Відповісти
Треба бити східніше Маріуполя і на Мелітополь із утворення "азовського казанка" 👍
показати весь коментар
24.02.2023 13:53 Відповісти
Jawoll, mein General.
показати весь коментар
24.02.2023 14:03 Відповісти
"Пожалуйста помммедленей.. Я записую..." (с)
показати весь коментар
24.02.2023 14:19 Відповісти
або в Бердянську, або в Ялті (біля Маріополя)
показати весь коментар
24.02.2023 14:18 Відповісти
Дякуємо, браття поляки!

хай живе Річ Посполита нова -

федеративна держава поляків, українців, литовців та всіх вільних народів Центральної Європи
показати весь коментар
24.02.2023 13:50 Відповісти
Сьогодні ввечері кокошників їх знищить. Двічі.
показати весь коментар
24.02.2023 13:50 Відповісти
Не показывайте только Пуйлу эти Леопарды в бою....у него от немецких крестов начнётся эпелептичемкий припадок с флешбеками из советских фильмов.
показати весь коментар
24.02.2023 13:51 Відповісти
А может надо. Чтобы поплавал сразу в своём чемоданчике.
показати весь коментар
24.02.2023 14:03 Відповісти
То, что Кротов прописал!
показати весь коментар
24.02.2023 14:20 Відповісти
***** как раз само мечтает о лаврах и победах Гитлера, правда в первой половине войны. Не зря же рашисты назвали свои бронемашины *тиграми*
показати весь коментар
24.02.2023 14:08 Відповісти
Уявляю, як кацапи будуть подавати новину, коли наш один леопард зпалить 3 кацпських тигри ))
показати весь коментар
24.02.2023 14:20 Відповісти
Дякуємо і це лише початок
показати весь коментар
24.02.2023 13:52 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 13:54 Відповісти
A-10 пригодились бы год назад, когда русня шастала вокруг сразу колоннами.
показати весь коментар
24.02.2023 14:02 Відповісти
right, i'll draw f-16 soon
показати весь коментар
24.02.2023 14:12 Відповісти
Характеристики нових безпілотників які нам надало США https://www.youtube.com/watch?v=IVonb1hdGnc https://www.youtube.com/watch?v=IVonb1hdGnc


https://www.youtube.com/watch?v=OnZXziAHmYs

Беспилотники CyberLux K8 Altius-600 і Jump 20.
показати весь коментар
24.02.2023 13:55 Відповісти
👍
показати весь коментар
24.02.2023 14:07 Відповісти
Вітаємо котеек в Україні 🐆 вдалого полювання на свинособа
показати весь коментар
24.02.2023 14:09 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 14:11 Відповісти
Litva toze liudi sobrali uze 10mln evro na radari.Odin uze vcera byl Litve ,mozet i uze Ukraine .Vsego 10 radarov eto na dva goroda gde to budet
показати весь коментар
24.02.2023 14:20 Відповісти
Дякуємо вам, брати!
показати весь коментар
24.02.2023 14:21 Відповісти
🙏
показати весь коментар
24.02.2023 14:21 Відповісти
Uze 12mln evro sobrali,dolzni i 13 mln sobrat do 12 casov vecera.13 radarov togda podarim,mozet i ecio bolse.Vasi vojenyje prijedut poducitsia pered otpravkoj.
показати весь коментар
24.02.2023 22:13 Відповісти
А кацапи ще в січні знищили 100 Леопардів
показати весь коментар
24.02.2023 14:24 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 14:30 Відповісти
Хороший знак що перші танки приїхали навіть раніше строків, які спочатку оголошувалися.

dziekuje bardzo за оперативність
показати весь коментар
24.02.2023 14:36 Відповісти
Dziękujemy, Polska!
показати весь коментар
24.02.2023 14:57 Відповісти
Лед тронулся.
показати весь коментар
24.02.2023 15:11 Відповісти
пора заказывать у чехов муляжи леопардов и расставлять по фронту, чтобы кацапы обсирались
показати весь коментар
24.02.2023 15:52 Відповісти
Думайте про Україну, поважайте Україну.
показати весь коментар
24.02.2023 16:02 Відповісти
Готовьтесь zомбики наматываться на гусеницы. Вам эта нравица, смысл жизни, за бункерного сдохнуть.
показати весь коментар
24.02.2023 16:17 Відповісти
 
 