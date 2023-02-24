Перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну, - міністр оборони Польщі Блащак

Глава Міноборони Маріуш Блащак повідомив, що Польща вже поставила Україні перші такі танки Leopard 2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

За даними видання, сьогодні в Україну прибули перші з 14 танків Leopard 2.

Видання також зазначає, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький має офіційно оголосити про цю поставку сьогодні під час візиту до Києва

Читайте: Сформовано батальйон танків Leopard 2A4 для України, - Блащак