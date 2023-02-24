8 464 46
Перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну, - міністр оборони Польщі Блащак
Глава Міноборони Маріуш Блащак повідомив, що Польща вже поставила Україні перші такі танки Leopard 2.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
За даними видання, сьогодні в Україну прибули перші з 14 танків Leopard 2.
Видання також зазначає, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький має офіційно оголосити про цю поставку сьогодні під час візиту до Києва
То скільки Леопардів Німеччина на сьогодні Україні передала і чому заборонила передавати Україні орендовані танки , навіть на умовах їхнього викупу , поясниш перед тим як почнеш про літаки цвірінькати ?
хай живе Річ Посполита нова -
федеративна держава поляків, українців, литовців та всіх вільних народів Центральної Європи
https://www.youtube.com/watch?v=OnZXziAHmYs
Беспилотники CyberLux K8 Altius-600 і Jump 20.
dziekuje bardzo за оперативність