10 модернізованих танків Leopard-2 Швеція передасть Україні, - Spiegel

Уряд Швеції приєднається до танкової коаліції та передасть Україні 10 танків Leopard типу 2A6 і 2A5.

Про це пише Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За інформацією видання, уряд у Стокгольмі хоче надати Україні загалом десять танків Leopard типу 2A6 і 2A5 для планового оснащення двох українських танкових батальйонів.

Повідомляється, що танки можуть бути використані в першу чергу як доповнення до комплекту танків, які Німеччина зараз збирає для України. Так, Берлін пообіцяв поставити 14 моделей 2A6 зі складів Бундесверу для батальйону, який має бути оснащений 31 танком Leopard 2.

