УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7489 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 498 18

10 модернізованих танків Leopard-2 Швеція передасть Україні, - Spiegel

leopard

Уряд Швеції приєднається до танкової коаліції та передасть Україні 10 танків Leopard типу 2A6 і 2A5.

Про це пише Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За інформацією видання, уряд у Стокгольмі хоче надати Україні загалом десять танків Leopard типу 2A6 і 2A5 для планового оснащення двох українських танкових батальйонів.

Повідомляється, що танки можуть бути використані в першу чергу як доповнення до комплекту танків, які Німеччина зараз збирає для України. Так, Берлін пообіцяв поставити 14 моделей 2A6 зі складів Бундесверу для батальйону, який має бути оснащений 31 танком Leopard 2.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Leopard 2 з Польщі вирушать до України вже у п’ятницю, - Bloomberg

Автор: 

танк (2110) Україна (6044) Швеція (988) Leopard (142)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Дякуємо народу Швеції !!!
показати весь коментар
24.02.2023 14:48 Відповісти
+14
Сьогодні на болотах проблеми з фейсайді )))
показати весь коментар
24.02.2023 14:46 Відповісти
+12
Чудово!....
показати весь коментар
24.02.2023 14:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сьогодні на болотах проблеми з фейсайді )))
показати весь коментар
24.02.2023 14:46 Відповісти
Чудово!....
показати весь коментар
24.02.2023 14:47 Відповісти
Дякуємо народу Швеції !!!
показати весь коментар
24.02.2023 14:48 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
24.02.2023 14:53 Відповісти
Спасибо Швеция!
показати весь коментар
24.02.2023 15:00 Відповісти
Батальйону новому присвоїти ім'я короля короля Карла 12го.
показати весь коментар
24.02.2023 15:08 Відповісти
Так там пердакі порвуться на болотах
показати весь коментар
24.02.2023 17:29 Відповісти
Свали, мокшань.
показати весь коментар
24.02.2023 15:16 Відповісти
І лізуть, і лізуть зайвохромосомні.
показати весь коментар
24.02.2023 15:22 Відповісти
чудово
показати весь коментар
24.02.2023 15:17 Відповісти
Саме цінне, що може передати Швеція, це самохідна гаубиця "Арчер". Фантастична зброя. Порівняйте буксирувану 155-мм гаубицю "три сокири" з розрахунком 7-9 чол. і "Арчер" того ж калібру з екіпажем 3 (а можна і 2-х) чол.. Не кажучи вже про інші характеристики.
показати весь коментар
24.02.2023 15:20 Відповісти
Уже передали і велику кількість, якщо врахувати, що їх не так багато і виготовили.
показати весь коментар
24.02.2023 15:26 Відповісти
Так, машина дуже складна, з ************* електронікою та гідравлікою, тому й виробляють їх шведи в невеликих кількостях.
показати весь коментар
24.02.2023 15:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nhJoTtj1Q_E
показати весь коментар
24.02.2023 15:38 Відповісти
Яка чудова новина. Вчора, коли мова йшла про Фінляндію, я теж надіявся на 10 танків, а вони дали 3 тай то для розмінування, але й на тому спасибі. Для прориву оборони орків на Приазов'ї саме те. І тоді я подумав про Швецію. Сьогодні шведи мене почули. Може й датчани ще передумають.
показати весь коментар
24.02.2023 16:01 Відповісти
хочу на полі бою побачити основні бойові танки Італії (модифікація Леопарда 2, Кореї (акивно їх продають в Польщу) і Японії, яка прийняла колись закон, що не дозволяє експортувати танки в будь яку країну світу)...
показати весь коментар
24.02.2023 16:31 Відповісти
К концу марта немецкие военные инструкторы, обучающие украинских военнослужащих обращению с танками и другим вооружением, будут усилены «30-50 военнослужащими из Норвегии и несколькими сотнями из Нидерландов».
https://www.usnews.com/news/world/articles/2023-02-22/hundreds-of-foreign-soldiers-to-help-train-ukrainian-troops-in-germany-general
показати весь коментар
24.02.2023 16:48 Відповісти
 
 