10 модернізованих танків Leopard-2 Швеція передасть Україні, - Spiegel
Уряд Швеції приєднається до танкової коаліції та передасть Україні 10 танків Leopard типу 2A6 і 2A5.
Про це пише Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За інформацією видання, уряд у Стокгольмі хоче надати Україні загалом десять танків Leopard типу 2A6 і 2A5 для планового оснащення двох українських танкових батальйонів.
Повідомляється, що танки можуть бути використані в першу чергу як доповнення до комплекту танків, які Німеччина зараз збирає для України. Так, Берлін пообіцяв поставити 14 моделей 2A6 зі складів Бундесверу для батальйону, який має бути оснащений 31 танком Leopard 2.
Топ коментарі
+17 Ярослав Іванович #542747
показати весь коментар24.02.2023 14:48 Відповісти Посилання
+14 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар24.02.2023 14:46 Відповісти Посилання
+12 Прощай немытая раССея
показати весь коментар24.02.2023 14:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.usnews.com/news/world/articles/2023-02-22/hundreds-of-foreign-soldiers-to-help-train-ukrainian-troops-in-germany-general