Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2

Німеччина надасть Україні додаткові чотири основні бойові танки Leopard 2 A6.

Про це повідомило міністерство оборони Німеччини за результатами спільного рішення міністра оборони Бориса Пісторіуса та його військових радників, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Згідно з рішенням, чотири танки надійдуть зі складів Бундесверу. Таким чином, Німеччина поставить Україні 18 основних бойових танків замість 14, про які повідомлялося раніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 10 модернізованих танків Leopard-2 Швеція передасть Україні, - Spiegel

"Завдяки цьому рішенню ми тепер можемо разом з нашими португальськими та шведськими партнерами забезпечити змішаний український батальйон", - йдеться у повідомленні міністерства.