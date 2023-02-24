Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2
Німеччина надасть Україні додаткові чотири основні бойові танки Leopard 2 A6.
Про це повідомило міністерство оборони Німеччини за результатами спільного рішення міністра оборони Бориса Пісторіуса та його військових радників, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Згідно з рішенням, чотири танки надійдуть зі складів Бундесверу. Таким чином, Німеччина поставить Україні 18 основних бойових танків замість 14, про які повідомлялося раніше.
"Завдяки цьому рішенню ми тепер можемо разом з нашими португальськими та шведськими партнерами забезпечити змішаний український батальйон", - йдеться у повідомленні міністерства.
Топ коментарі
+18 ZoV KobZona
показати весь коментар24.02.2023 18:02 Відповісти Посилання
+16 Осипенко Володимирівна Оксана #551850
показати весь коментар24.02.2023 17:55 Відповісти Посилання
+15 Іван Динисюк
показати весь коментар24.02.2023 17:54 Відповісти Посилання
Первый из 2А6 в Германии из 18 немецких, 3 португальских, 10 шведских.
Второй из 2А4 в Польше. 14 польских, 8 норвежских, 4 канадских.
МинОбороны Германии Писториус давал изначально 14. Еще 5 держались в резерве на случай, если партнеры не выполнят, или выполнят не полностью свои обещание по поставкам. Так и случилось. 4 Леопарда в этой новости как раз из этого резерва.
Таким образом в Украину приедет 31 танк, а НЕ 36 как я изначально указал.
Последние отлично бы подошли для теробороны. Даже плохонькая пушка лучше автомата.
Таким образом в Украину приедет 31 танк, а 36 как я изначально указал.
с января по июль, больше чем полгода эти 47 танков эффективно помогли пехотным частям отбить все наступления советских войск, нанеся им огромные потери.
Советские потери в боях против группы войск "Нарва" составили 116 тысяч только убитыми.
Gut !!! zer gut !!! vielen dank Deutschland !!!
Най москалі вже зараз на свій Урал хреначать, якщо жити збераються.
А ні - то ні, і мать їх так)))
у рашистов птуров хоть отбавляй и они сделают все чтобы дискредитировать западные поставки.
танки это не хаймарсы.
Переможемо тварин. Гумор - наше усе!!!)