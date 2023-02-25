Саммит G20: Китай заблокировал коммюнике с осуждением вторжения РФ в Украину

Саммит министров финансов и глав центральных банков "Большой двадцатки" (G20), вероятнее всего, завершится без общего коммюнике. Все из-за разногласий по войне России против Украины.

США и их союзники из Большой семерки (G7) требуют, чтобы коммюнике содержало осуждение России за вторжение в Украину. Против выступили делегации России и Китая.

Индия тем временем настаивает, чтобы в итоговом документе саммита не использовали слово "война". Эта страна придерживается нейтральной позиции, отказываясь обвинять Россию во вторжении и резко увеличив закупки российской нефти.

Индия и Китай были среди стран, воздержавшихся 23 февраля, когда ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за то, чтобы потребовать от Москвы вывести свои войска из Украины и прекратить боевые действия.

Помимо стран G7, в блок G20 входят такие страны как Австралия, Бразилия и Саудовская Аравия.

Высокопоставленный источник в G20 сказал, что переговоры по коммюнике были тяжелыми, поскольку Россия и Китай блокировали предложения западных стран.

Источник и несколько других официальных лиц заявили, что, если не будет сюрприза в последнюю минуту, консенсус относительно коммюнике маловероятен и что встреча, скорее всего, закончится заявлением подытоживающей стороны.