Саммит G20: Китай заблокировал коммюнике с осуждением вторжения РФ в Украину
Саммит министров финансов и глав центральных банков "Большой двадцатки" (G20), вероятнее всего, завершится без общего коммюнике. Все из-за разногласий по войне России против Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.
США и их союзники из Большой семерки (G7) требуют, чтобы коммюнике содержало осуждение России за вторжение в Украину. Против выступили делегации России и Китая.
Индия тем временем настаивает, чтобы в итоговом документе саммита не использовали слово "война". Эта страна придерживается нейтральной позиции, отказываясь обвинять Россию во вторжении и резко увеличив закупки российской нефти.
Индия и Китай были среди стран, воздержавшихся 23 февраля, когда ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за то, чтобы потребовать от Москвы вывести свои войска из Украины и прекратить боевые действия.
Помимо стран G7, в блок G20 входят такие страны как Австралия, Бразилия и Саудовская Аравия.
Высокопоставленный источник в G20 сказал, что переговоры по коммюнике были тяжелыми, поскольку Россия и Китай блокировали предложения западных стран.
Источник и несколько других официальных лиц заявили, что, если не будет сюрприза в последнюю минуту, консенсус относительно коммюнике маловероятен и что встреча, скорее всего, закончится заявлением подытоживающей стороны.
Пока каждый день кацапский танкер (под чужим флагом с якобы чужой нефтью в том числе) разгружается в портах Азии и других стран, а по газопроводам и судам с СПГ доставляется газ (тоже в свою очередь маркированный как туркменский или иной), то Индия и Китай будут помогать кацапам. Как только танкер уйдет на дно, заставив кацапов заплатить штраф за экологическую катастрофу, а газопроводы (компрессорные станции, газголдеры, сами суда) будут уничтожены, то эти две страны потеряют к кацапам интерес, как и многие другие государства. И это тождественное равенство, тогда и только тогда.
Настав час світу вже передивитися своє відношення до Китаю і іх торгівельної експансії.
Пройшли десятки років, і так висновків ніхто не зробив.
Мита та регуляції вводили, бо в ті роки японські товари дійсно заполонили американський ринок, бо були дешевші та не поступалися якістю, завдяки більш дешевій, але більш освіченій робочій силі.
Ще і в середині США, одночасно самі собі прострелили обидві ноги, коли не втручалися у ситуацію з паливною кризою, і не відкривали запаси нафтопродуктів, а на фоні ліві сили топили Детройт через профсоюзи, які вимагали ще більше преференцій, коли робітники автогалузі і так мали ледь не найкращі умови в країні.
із-за цього на ринок, вчасно не могли випустити конкурентноспроможні моделі авто, з більш скромним споживанням, а потім Детройт провалився в велику сраку, майже буквально.
Внаслідок кризи «мильної бульбашки» майже вмить позачинялася купа підприємств, господарі яких понабирали дешевих кредитів та жили на широку ногу. А віддавати стало нічим. Результат - купа безробітних, сплеск самогубств колишніх господарів та робітників, проституції та кількості шахраїв. Справа в тому, що профільна освіта в Японії - корпоративна. Тобто. Левову частку професійно-технічних коледжів складають заклади від якихось конкретних фірм. І навчають там суто специфікації роботи на конкретних підприємстівах. Наприклад, Mitsubishi має власні коледжі, на яких навчають зварювальників на виробничі лінії зі збірки конкретно танків. Тобто, на автозаводі Nissan такому робітнику вже нічого робити. І ось уявіть, що компанія збанкрутіла і закрилася. Увесь штат, включаючи педагогів коледжів, виявляється нікому не потрібним.
Це було, наче сніжна лавина. А скільки маленьких фірм-підрядників позачинялося! В Японії більшість частин для збірки техніки виготовляють на крихітних фірмах, розміром з гараж. Наприклад, частна фірма виготовляє клапани на Nissan Avenir. Тільки клапани. І обладнання на ній куплене в кредит, а сума досі не погашена. І ось, наприклад Nissan банкрутіє. Уявіть собі, що буде з підприємством. В Японії досі продають дачі колишніх господарів та робітників таких підприємств, які ті понакупляли в епоху «бульбашки». По досить привабливій ціні. Скажімо, можна досі купити будиночок десь в префектурі Нагано за 8 - 10 тисяч доларів. А за недобудови я взагалі мовчу - скільки їх залишилося в країні. Народ навіть не замислювався, що так буде не завжди і дійсно жив на широку ногу. Вся країна, без перебільшення. Кредити брали, мов скажені, користуючсь низькою відсотковою ставкою (особливо іпотечною, яка в них досі складає 0,5-0,8% річних).
Так шо, такі справи. За США нічого не скажу, бо не знаю. А от за Японію можу розповісти багато, якщо буде цікаво - звертайтеся.
Індія й Сербія ще визначаються
Индия страна где правят касты что Вы ждете от нее тоже
Жовтопиким теж насрати на санкції як і Ірану, який вже ракетою хизується на 1650км?
Вырисовывается противостояние не между экономическими моделями капитализм/социализм, как это было во время холодной войны США и СССР, а между моделями политического устройства государства. С одной стороны демократической модели с ценностями свободы и прав человека, с другой стороны авторитарной системы с несменяемой централизованной властью, где человек никто, раб системы. Авторитарные правители охотно примыкают к этому союзу, потому что демократия это вражеская идеология для их авторитарного режима.
1. Китаю потрібен український літак Мрія-2, було багато підкилимних загравань, вони дуже хотіли добудувати нашими руками його за ними сплачену собівартість і забрати його собі.
2. Китаю дуже потрібна була наша Мрія та Руслани, коли вони заробляли мільярди доларів на своїх масках та антисептиках. Наші літаки транспортували то все по всьому світу з Китаю.
3. Китаю, а точніше за їх допомогою, Московії дуже потрібен наш завод Мотор-Січ під керівництвом конченого ублюдка-сепара Богуслаєва.
І таких інтересів для Китаю багато. А Україні в знак вдячності Китай відправить снаряди руками Московитів. Так як вже зробив "дружелюбний Іран" в знак вдячності за наших спеціалістів на АЕС Бушер, спільні авіабудівельні програми, за те що через Україну іранські авіакомпанії десятки років обходили санкції. Тому на майбутнє слід буде уважно оцінювати подібних "друзів".