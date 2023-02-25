УКР
Шольц приїхав до Індії. Говоритиме про війну Росії проти України

Однією з тем першого державного візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до Індії є війна РФ проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

"Дводенний візит має на меті поглиблення політичних та економічних відносин. Також важливою темою стане загарбницька війна Росії проти України", - зазначили у відомстві канцлера.

Перед відбуттям до Індії Шольц на брифінгу в Берліні заявив: "На міжнародному рівні ми намагаємося дати зрозуміти, що Росія стоїть одна у світі зі своєю агресією проти України. Я вирушаю з державним візитом до Індії, яка зараз головує у G20... Я перебував у тісному контакті з прем’єр-міністром Моді протягом кількох місяців, і я знову буду просувати там нашу точку зору, наш погляд на цей конфлікт".

На пресконференції після переговорів з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді Шольц нагадав, що війна, розв’язана Росією рік тому, призвела до масових жертв, руйнування інфраструктури.

"Це величезна катастрофа, але насамперед ... вона руйнує фундаментальні принципи міжнародних відносин... Світ страждає від цієї агресії", - підкреслив глава німецького уряду.

Програмою візиту Шольца 25-26 лютого передбачені переговори в Нью-Делі і Бангалорі.

Як повідомлялося, уряд Нарендри Моді не приєднався до західних країн у відкритій критиці Москви за розв’язану Росією війну в Україні та натомість різко збільшив закупівлі російської нафти.

Міністр закордонних справ Індії раніше заявляв, що війна непропорційно вдарила по бідних країнах, підвищивши ціни на паливо і продукти харчування.

Топ коментарі
+2
Індія хороша противага китайозам
показати весь коментар
25.02.2023 15:26 Відповісти
+1
Дивно. До Індії і без Макрона. Ті, кого вмовляли допомогти Україні наразі приїхали менторами до країни-співчуванта кацапні.
показати весь коментар
25.02.2023 15:18 Відповісти
+1
Оце так... будуть вирішувати як "петлять" від цього всього??
показати весь коментар
25.02.2023 15:22 Відповісти
Дивно. До Індії і без Макрона. Ті, кого вмовляли допомогти Україні наразі приїхали менторами до країни-співчуванта кацапні.
показати весь коментар
25.02.2023 15:18 Відповісти
Макрон до Китаю поїхав
показати весь коментар
25.02.2023 15:47 Відповісти
А ливерная колбаса,та шо за все танки в Украину платит
Есть братья,а есть те кто за этих братьев всё оплачивает.Смотри не перепутай.
показати весь коментар
25.02.2023 15:21 Відповісти
послухай, ти, платити-не помирати. Наші хлопці помирають на цій війні. І їх не повернеш ні за які гроші.
показати весь коментар
25.02.2023 15:31 Відповісти
Їх змушує стріляти любов до Батьківщини, до своєї сімї, до своєї родини. Таким, як ти цього не зрозуміти. І це не залежить ні від Порошенка, ні від Зеленського.
показати весь коментар
25.02.2023 17:19 Відповісти
И поэтому Шольц ливерная колбаса?
показати весь коментар
25.02.2023 18:08 Відповісти
Оце так... будуть вирішувати як "петлять" від цього всього??
показати весь коментар
25.02.2023 15:22 Відповісти
Індія хороша противага китайозам
показати весь коментар
25.02.2023 15:26 Відповісти
Ага, особенно после их нового заявления по поводу войны. Такие же "антиколониальные" насекомые, как и китайцы.
показати весь коментар
25.02.2023 19:26 Відповісти
.... чеаю негативу! Шольц!
показати весь коментар
25.02.2023 15:37 Відповісти
Моді-муді...
показати весь коментар
25.02.2023 15:55 Відповісти
завдяки жовтомордому довпойопу із пекіна, скоро все європейське виробництво із китаю переїде у Індію, В'єтнам та ін країни. Я думаю, заради цього Шульц і поїхав у Індію
показати весь коментар
25.02.2023 16:46 Відповісти
Виникає занепокоєння. Шольц в Індію, Макрон в Китай і це на тлі вже погодженої з путлєром пропозиції Ердогана повернутись до стамбульських договорнячків. Макрон з Шольцем тягнуть одіяло на себе чи це узгоджені кроки антипутінської коаліції?
показати весь коментар
26.02.2023 00:40 Відповісти
 
 