Шольц приїхав до Індії. Говоритиме про війну Росії проти України
Однією з тем першого державного візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до Індії є війна РФ проти України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
"Дводенний візит має на меті поглиблення політичних та економічних відносин. Також важливою темою стане загарбницька війна Росії проти України", - зазначили у відомстві канцлера.
Перед відбуттям до Індії Шольц на брифінгу в Берліні заявив: "На міжнародному рівні ми намагаємося дати зрозуміти, що Росія стоїть одна у світі зі своєю агресією проти України. Я вирушаю з державним візитом до Індії, яка зараз головує у G20... Я перебував у тісному контакті з прем’єр-міністром Моді протягом кількох місяців, і я знову буду просувати там нашу точку зору, наш погляд на цей конфлікт".
На пресконференції після переговорів з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді Шольц нагадав, що війна, розв’язана Росією рік тому, призвела до масових жертв, руйнування інфраструктури.
"Це величезна катастрофа, але насамперед ... вона руйнує фундаментальні принципи міжнародних відносин... Світ страждає від цієї агресії", - підкреслив глава німецького уряду.
Програмою візиту Шольца 25-26 лютого передбачені переговори в Нью-Делі і Бангалорі.
Як повідомлялося, уряд Нарендри Моді не приєднався до західних країн у відкритій критиці Москви за розв’язану Росією війну в Україні та натомість різко збільшив закупівлі російської нафти.
Міністр закордонних справ Індії раніше заявляв, що війна непропорційно вдарила по бідних країнах, підвищивши ціни на паливо і продукти харчування.
Есть братья,а есть те кто за этих братьев всё оплачивает.Смотри не перепутай.