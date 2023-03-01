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Предатель Балицкий предстанет перед судом: следствие завершено

балицький

Досудебное расследование предателя Евгения Балицкого, возглавляющего оккупационную "администрацию" Запорожской области, завершено. Его будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационизм.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что после полномасштабного вторжения РФ экс-нардеп по своей инициативе начал сотрудничество с врагом. Сначала по предложению окупантов он возглавил так называемую "военно-гражданскую администрацию Запорожской области".

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После чего с августа 2022 года псевдогубернатор начал активную подготовку незаконного референдума о так называемом "выходе Запорожской области из состава Украины и ее вхождении в состав РФ", о чем подписал ряд незаконных документов.

После обнародования в своем телеграм-канале фейкового волеизъявления он обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с предложением о "принятии Запорожской области в состав РФ как нового субъекта".

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Впоследствии, 30 сентября 2022 года на "торжественном" мероприятии в Кремле Балицкий подписал незаконный договор о "присоединении территории Запорожской области к России".

Поэтому при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры в суд был направлен обвинительный акт в отношении одного из организаторов фейкового присоединения Запорожской области к РФ.

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Ему инкриминирована коллаборационная деятельность, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенную по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 УКУ).

Запорожская область (3168) следствие (234) Балицкий Евгений (35) коллаборационизм (880) Офис Генпрокурора (2489)


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Топ комментарии
+16
Думаю, не менше двох років умовно одержить, пасіпака праклятий, в нашому українському суворому суді.
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01.03.2023 13:45
+6
...та "йдіть у сраку"(Найвеличнівшиве), правомуддя печерне...
ви аж бігом "засуджуєте синицю у небі", коли на печерських пагорбах "журавлі гуляють стаями", які вас не цікавлять, допоки вони не втечуть...
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01.03.2023 13:46
+3
Сподіваємося на суд партизанів
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01.03.2023 14:00
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Думаю, не менше двох років умовно одержить, пасіпака праклятий, в нашому українському суворому суді.
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01.03.2023 13:45 Ответить
Сподіваємося на суд партизанів
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01.03.2023 14:00 Ответить
"Думаю, не менше двох років умовно одержить". Где модератор? Разве можно таких кровожадных маньяков допускать к комментариям!
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01.03.2023 15:48 Ответить
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01.03.2023 15:52 Ответить
...та "йдіть у сраку"(Найвеличнівшиве), правомуддя печерне...
ви аж бігом "засуджуєте синицю у небі", коли на печерських пагорбах "журавлі гуляють стаями", які вас не цікавлять, допоки вони не втечуть...
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01.03.2023 13:46 Ответить
Бажано,щоб постав перед судом особисто.
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01.03.2023 13:46 Ответить
Рискую показаться "фашистом", но есть желание что бы то был своеобразный "суд линча"
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01.03.2023 13:50 Ответить
Вони там стільки горя наробили людям, що не виключаю такого варіанту
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01.03.2023 13:57 Ответить
Цьому барану довго не жити, вибір лише як сконає падлюка
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01.03.2023 13:48 Ответить
До якої партії він належав?
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01.03.2023 13:54 Ответить
Здогадайтесь з одного разу
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01.03.2023 14:01 Ответить
Партия Регионы
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01.03.2023 14:15 Ответить
А слідчий та судді премії отримають за свій важкий і дуже корисний для країни труд
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01.03.2023 13:54 Ответить
Хай цього покидька партизани ліквідують....бо теперішній суд-це кривосуд.
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01.03.2023 14:01 Ответить
То треба чекати аж до того що стане очолювати окупаційну адміністрацію щоб взяти за зад??? А отих що сидять у парламенті та підтримують прокацапські настрої не пора брати за зад? Чи поки вони голосують з зеленими в унісон -"ета другоє''?!!
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01.03.2023 14:11 Ответить
Свої ж ліквідують перед тим як підуть із Запорізької області. Навіщо їм зайві свідки? Але спишуть на партизанів. Із стремоусовим щось подібне вже було.
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01.03.2023 14:17 Ответить
Давно цього чорта треба знищити разом з різними сальдо ,пушила та іншими колоборантами .
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01.03.2023 14:40 Ответить
Сальдо буде помирати повільно й у страшних нечоловічих борошнах. Болячка в нього така. Тому здорове і щасливе майбутнє йому вже не світить.
А щодо інших... Багатьом із них можна навіть і не заважати: вони чудово справляться із самовистругуванням із нашої дійсності - дурного глузду їм на то стане. Або ж одні допоможуть із тим іншим. Або москалі за них подбають (як-не-як ці істоти можуть знати щось зайве).
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02.03.2023 03:16 Ответить
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01.03.2023 14:46 Ответить
Зразу видно що шизофреніки, пацієнти палати #6.
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01.03.2023 15:11 Ответить
Шухрищ з Бойко візьмуть на поруки, ! Навіть без конфіскації !
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01.03.2023 15:32 Ответить
Є. Балицький...
Звучить!
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01.03.2023 15:47 Ответить


цей смайл - це єдине цензурне, що я змогла написати про цю істоту.
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01.03.2023 20:15 Ответить
.
Ось https://smile.uaze.net/?home тут можна підібрати чимало цензурних кумедних смайликів, як кажуть, на всі випадки життя.
...А цей істот тепер, мабуть, обсирається від будь-якого гучного звуку знадвору. А якщо Матінка Природа нагородила його уявою, трошки багатшою за уяву таргана, то його можна навіть і пожаліти: це вже не жарти, коли за кожним кущем ввижаються озброєні до зубів біндєравци-правасєкі або страшенно збуджені содоміти з гейропи.
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02.03.2023 03:07 Ответить
 
 