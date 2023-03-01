Предатель Балицкий предстанет перед судом: следствие завершено

Досудебное расследование предателя Евгения Балицкого, возглавляющего оккупационную "администрацию" Запорожской области, завершено. Его будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационизм.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что после полномасштабного вторжения РФ экс-нардеп по своей инициативе начал сотрудничество с врагом. Сначала по предложению окупантов он возглавил так называемую "военно-гражданскую администрацию Запорожской области".

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После чего с августа 2022 года псевдогубернатор начал активную подготовку незаконного референдума о так называемом "выходе Запорожской области из состава Украины и ее вхождении в состав РФ", о чем подписал ряд незаконных документов.

После обнародования в своем телеграм-канале фейкового волеизъявления он обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с предложением о "принятии Запорожской области в состав РФ как нового субъекта".

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Впоследствии, 30 сентября 2022 года на "торжественном" мероприятии в Кремле Балицкий подписал незаконный договор о "присоединении территории Запорожской области к России".

Поэтому при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры в суд был направлен обвинительный акт в отношении одного из организаторов фейкового присоединения Запорожской области к РФ.

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Ему инкриминирована коллаборационная деятельность, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенную по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 УКУ).