Предатель Балицкий предстанет перед судом: следствие завершено
Досудебное расследование предателя Евгения Балицкого, возглавляющего оккупационную "администрацию" Запорожской области, завершено. Его будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационизм.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Следствие установило, что после полномасштабного вторжения РФ экс-нардеп по своей инициативе начал сотрудничество с врагом. Сначала по предложению окупантов он возглавил так называемую "военно-гражданскую администрацию Запорожской области".
После чего с августа 2022 года псевдогубернатор начал активную подготовку незаконного референдума о так называемом "выходе Запорожской области из состава Украины и ее вхождении в состав РФ", о чем подписал ряд незаконных документов.
После обнародования в своем телеграм-канале фейкового волеизъявления он обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с предложением о "принятии Запорожской области в состав РФ как нового субъекта".
Впоследствии, 30 сентября 2022 года на "торжественном" мероприятии в Кремле Балицкий подписал незаконный договор о "присоединении территории Запорожской области к России".
Поэтому при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры в суд был направлен обвинительный акт в отношении одного из организаторов фейкового присоединения Запорожской области к РФ.
Ему инкриминирована коллаборационная деятельность, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенную по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 УКУ).
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ви аж бігом "засуджуєте синицю у небі", коли на печерських пагорбах "журавлі гуляють стаями", які вас не цікавлять, допоки вони не втечуть...
А щодо інших... Багатьом із них можна навіть і не заважати: вони чудово справляться із самовистругуванням із нашої дійсності - дурного глузду їм на то стане. Або ж одні допоможуть із тим іншим. Або москалі за них подбають (як-не-як ці істоти можуть знати щось зайве).
Звучить!
цей смайл - це єдине цензурне, що я змогла написати про цю істоту.
Ось https://smile.uaze.net/?home тут можна підібрати чимало цензурних кумедних смайликів, як кажуть, на всі випадки життя.
...А цей істот тепер, мабуть, обсирається від будь-якого гучного звуку знадвору. А якщо Матінка Природа нагородила його уявою, трошки багатшою за уяву таргана, то його можна навіть і пожаліти: це вже не жарти, коли за кожним кущем ввижаються озброєні до зубів біндєравци-правасєкі або страшенно збуджені содоміти з гейропи.