Зрадник Балицький постане перед судом: слідство завершено
Досудове розслідування щодо зрадника Євгена Балицького, який очолює окупаційну "адміністрацію" Запорізької області, завершено. Його судитимуть за посягання на територіальну цілісність України та колабораціонізм.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Слідство встановило, що після повномасштабного вторгнення РФ екс-нардеп з власної ініціативи почав співпрацю з ворогом. Спочатку за пропозицією окупантів він очолив так звану "військово-цивільну адміністрацію Запорізької області".
Після чого з серпня 2022 року псевдогубернатор розпочав активну підготовку незаконного референдуму про так званий "вихід Запорізької області зі складу України та її входження до складу РФ", про що підписав низку незаконних документів.
Після оприлюднення у своєму Телеграм-каналі фейкового волевиявлення він звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією про "прийняття Запорізької області до складу РФ як нового суб'єкта".
Згодом, 30 вересня 2022 року на "урочистому" заході у Кремлі Балицький підписав незаконний договір про "приєднання території Запорізької області до Росії".
Тож за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду було скеровано обвинувальний акт стосовно одного з організаторів фейкового приєднання Запорізької області до РФ.
Йому інкриміновано колабораційну діяльність, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 ККУ).
Будь ласка, зачекайте...
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ви аж бігом "засуджуєте синицю у небі", коли на печерських пагорбах "журавлі гуляють стаями", які вас не цікавлять, допоки вони не втечуть...
А щодо інших... Багатьом із них можна навіть і не заважати: вони чудово справляться із самовистругуванням із нашої дійсності - дурного глузду їм на то стане. Або ж одні допоможуть із тим іншим. Або москалі за них подбають (як-не-як ці істоти можуть знати щось зайве).
Звучить!
цей смайл - це єдине цензурне, що я змогла написати про цю істоту.
Ось https://smile.uaze.net/?home тут можна підібрати чимало цензурних кумедних смайликів, як кажуть, на всі випадки життя.
...А цей істот тепер, мабуть, обсирається від будь-якого гучного звуку знадвору. А якщо Матінка Природа нагородила його уявою, трошки багатшою за уяву таргана, то його можна навіть і пожаліти: це вже не жарти, коли за кожним кущем ввижаються озброєні до зубів біндєравци-правасєкі або страшенно збуджені содоміти з гейропи.