Зрадник Балицький постане перед судом: слідство завершено

Досудове розслідування щодо зрадника Євгена Балицького, який очолює окупаційну "адміністрацію" Запорізької області, завершено. Його судитимуть за посягання на територіальну цілісність України та колабораціонізм.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що після повномасштабного вторгнення РФ екс-нардеп з власної ініціативи почав співпрацю з ворогом. Спочатку за пропозицією окупантів він очолив так звану "військово-цивільну адміністрацію Запорізької області".

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Після чого з серпня 2022 року псевдогубернатор розпочав активну підготовку незаконного референдуму про так званий "вихід Запорізької області зі складу України та її входження до складу РФ", про що підписав низку незаконних документів.

Після оприлюднення у своєму Телеграм-каналі фейкового волевиявлення він звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією про "прийняття Запорізької області до складу РФ як нового суб'єкта".

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Згодом, 30 вересня 2022 року на "урочистому" заході у Кремлі Балицький підписав незаконний договір про "приєднання території Запорізької області до Росії".

Тож за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду було скеровано обвинувальний акт стосовно одного з організаторів фейкового приєднання Запорізької області до РФ.

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Йому інкриміновано колабораційну діяльність, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 ККУ).