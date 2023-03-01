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Новини
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Зрадник Балицький постане перед судом: слідство завершено

балицький

Досудове розслідування щодо зрадника Євгена Балицького, який очолює окупаційну "адміністрацію" Запорізької області, завершено. Його судитимуть за посягання на територіальну цілісність України та колабораціонізм.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що після повномасштабного вторгнення РФ екс-нардеп з власної ініціативи почав співпрацю з ворогом. Спочатку за пропозицією окупантів він очолив так звану "військово-цивільну адміністрацію Запорізької області".

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Після чого з серпня 2022 року псевдогубернатор розпочав активну підготовку незаконного референдуму про так званий "вихід Запорізької області зі складу України та її входження до складу РФ", про що підписав низку незаконних документів.

Після оприлюднення у своєму Телеграм-каналі фейкового волевиявлення він звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією про "прийняття Запорізької області до складу РФ як нового суб'єкта".

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Згодом, 30 вересня 2022 року на "урочистому" заході у Кремлі Балицький підписав незаконний договір про "приєднання території Запорізької області до Росії".

Тож за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду було скеровано обвинувальний акт стосовно одного з організаторів фейкового приєднання Запорізької області до РФ.

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Йому інкриміновано колабораційну діяльність, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 ККУ).

Автор: 

Запорізька область (3695) слідство (130) Балицький Євген (40) колабораціонізм (1168) Офіс Генпрокурора (3268)


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Топ коментарі
+16
Думаю, не менше двох років умовно одержить, пасіпака праклятий, в нашому українському суворому суді.
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01.03.2023 13:45
+6
...та "йдіть у сраку"(Найвеличнівшиве), правомуддя печерне...
ви аж бігом "засуджуєте синицю у небі", коли на печерських пагорбах "журавлі гуляють стаями", які вас не цікавлять, допоки вони не втечуть...
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01.03.2023 13:46
+3
Сподіваємося на суд партизанів
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01.03.2023 14:00
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Думаю, не менше двох років умовно одержить, пасіпака праклятий, в нашому українському суворому суді.
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01.03.2023 13:45 Відповісти
Сподіваємося на суд партизанів
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01.03.2023 14:00 Відповісти
"Думаю, не менше двох років умовно одержить". Где модератор? Разве можно таких кровожадных маньяков допускать к комментариям!
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01.03.2023 15:48 Відповісти
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01.03.2023 15:52 Відповісти
...та "йдіть у сраку"(Найвеличнівшиве), правомуддя печерне...
ви аж бігом "засуджуєте синицю у небі", коли на печерських пагорбах "журавлі гуляють стаями", які вас не цікавлять, допоки вони не втечуть...
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01.03.2023 13:46 Відповісти
Бажано,щоб постав перед судом особисто.
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01.03.2023 13:46 Відповісти
Рискую показаться "фашистом", но есть желание что бы то был своеобразный "суд линча"
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01.03.2023 13:50 Відповісти
Вони там стільки горя наробили людям, що не виключаю такого варіанту
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01.03.2023 13:57 Відповісти
Цьому барану довго не жити, вибір лише як сконає падлюка
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01.03.2023 13:48 Відповісти
До якої партії він належав?
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01.03.2023 13:54 Відповісти
Здогадайтесь з одного разу
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01.03.2023 14:01 Відповісти
Партия Регионы
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01.03.2023 14:15 Відповісти
А слідчий та судді премії отримають за свій важкий і дуже корисний для країни труд
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01.03.2023 13:54 Відповісти
Хай цього покидька партизани ліквідують....бо теперішній суд-це кривосуд.
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01.03.2023 14:01 Відповісти
То треба чекати аж до того що стане очолювати окупаційну адміністрацію щоб взяти за зад??? А отих що сидять у парламенті та підтримують прокацапські настрої не пора брати за зад? Чи поки вони голосують з зеленими в унісон -"ета другоє''?!!
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01.03.2023 14:11 Відповісти
Свої ж ліквідують перед тим як підуть із Запорізької області. Навіщо їм зайві свідки? Але спишуть на партизанів. Із стремоусовим щось подібне вже було.
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01.03.2023 14:17 Відповісти
Давно цього чорта треба знищити разом з різними сальдо ,пушила та іншими колоборантами .
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01.03.2023 14:40 Відповісти
Сальдо буде помирати повільно й у страшних нечоловічих борошнах. Болячка в нього така. Тому здорове і щасливе майбутнє йому вже не світить.
А щодо інших... Багатьом із них можна навіть і не заважати: вони чудово справляться із самовистругуванням із нашої дійсності - дурного глузду їм на то стане. Або ж одні допоможуть із тим іншим. Або москалі за них подбають (як-не-як ці істоти можуть знати щось зайве).
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02.03.2023 03:16 Відповісти
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01.03.2023 14:46 Відповісти
Зразу видно що шизофреніки, пацієнти палати #6.
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01.03.2023 15:11 Відповісти
Шухрищ з Бойко візьмуть на поруки, ! Навіть без конфіскації !
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01.03.2023 15:32 Відповісти
Є. Балицький...
Звучить!
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01.03.2023 15:47 Відповісти


цей смайл - це єдине цензурне, що я змогла написати про цю істоту.
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01.03.2023 20:15 Відповісти
.
Ось https://smile.uaze.net/?home тут можна підібрати чимало цензурних кумедних смайликів, як кажуть, на всі випадки життя.
...А цей істот тепер, мабуть, обсирається від будь-якого гучного звуку знадвору. А якщо Матінка Природа нагородила його уявою, трошки багатшою за уяву таргана, то його можна навіть і пожаліти: це вже не жарти, коли за кожним кущем ввижаються озброєні до зубів біндєравци-правасєкі або страшенно збуджені содоміти з гейропи.
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02.03.2023 03:07 Відповісти
 
 