Потери РФ в Украине – рекордные после Второй мировой, - американский Центр стратегических и международных исследований. ИНФОГРАФИКА
Потери России в войне против Украины превышают ее суммарные потери во всех вооруженных конфликтах с 1945 года – после окончания Второй мировой.
Об этом говорится в докладе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По оценке экспертов, общие потери России в Украине убитыми и ранеными составляют от 200 до 250 тысяч человек. Эта цифра включает российскую армию, наемников разных ЧВК, в том числе и "Вагнера", боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Отмечается, что наибольшие потери после окончания Второй мировой войны Советский Союз понес в Афганистане - 14-16 тысяч. В Чечне русские потери колеблются от 12 до 25 тысяч. С 2014 года и до полномасштабного вторжения на Донбассе погибли около 6-7 тысяч российских военных.
Кроме того, аналитики подчеркивают, что темп потерь РФ в Украине значительно превышает темп потерь в предыдущих конфликтах. Так, Россия в течение первого года полномасштабной войны в Украине теряла в среднем от 5 до 5,8 тысячи военных в месяц.
Для сравнения: в Чечне эта цифра колебалась от 95 до 185 солдат, а в Афганистане – от 130 до 145 солдат в месяц.
CSIS отмечает, что один из ключевых просчетов России – это поддержка населения. Москва считала, что украинцы не будут поддерживать нынешнюю власть и президента Владимира Зеленского.
В свою очередь, успех Украины связан с военными инновациями, в частности с использованием дронов, современных систем связи и оружия, а также данных, полученных от гражданских.
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Но в статье большая ошибка есть: почему-то потери в Афганистане и в Чечне берут по официальным цифрам. Ну тогда и потери кацапов надо тоже брать по официальным цифрам. Если Афган более-менее близок, то в Чечне потери могли быть в разы выше. И кацапам плевать на это было.
Уж точно не жду окончания войны из-за якобы высоких потерь у кацапов. Там должно быть свыше 10 млн человек, чтобы на что-то повлияло. И это будет лишь тогда, когда кацапы потеряют технику и будут вынуждены воевать с 1 винтовкой на 5 человек. Это реально, если уничтожить их военное производство либо лишить их нефтегазового дохода.
вбивати , бо вони ідуть вбивати нас та наших дітей 😡